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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 30 чер, 2021 20:07
по электроэнергии - жара дает прикурить - цены на РДН с 26 июне были выше апрельских на 15-20 коп на уровне 1,60 - 1,65 грн.
так что в июле цены по сравнению с апрелем будут на 10-15 коп выше.
с маем не сравниваю, потому что была халява - полмесяца цены были ниже 1 грн.
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Shaman
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