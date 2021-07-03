Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 30 чер, 2021 20:07
по электроэнергии - жара дает прикурить - цены на РДН с 26 июне были выше апрельских на 15-20 коп на уровне 1,60 - 1,65 грн.
так что в июле цены по сравнению с апрелем будут на 10-15 коп выше. с маем не сравниваю, потому что была халява - полмесяца цены были ниже 1 грн.
Shaman
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Додано: Суб 03 лип, 2021 19:24
в свете всех приколов с небалансами предлагаю юзерам, у кого цена привязана к почасовке, проверить отчеты по итогам месяца
недавно обнаружил, что почасовое потребление в отчете поставщика не соответствует показаниям счетчиков.
как итог - небаланс на сотни тыс грн.
пока разбираюсь, это прикол поставщика или облэнерго...
Shaman
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Додано: Суб 03 лип, 2021 19:36
а вот эта прикольная инфа
НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в манипуляциях на рынке электроэнергии
цена на РДН реально обвалилась см выше
01.07 - 1,45 грн/кВт*ч
02.07 - 1,03
03.07 - 0,67
04.07 - 0,43
пользователям конечно хорошо. интересно, с кем воюет ДТЭК?
насчет монополизма ДТЭК - на РДН конечно это заметно, много э/энергии АЭС проходит не через РДН. секрет Полишинеля...
наблюдаемс
Shaman
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