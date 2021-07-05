RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:07

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

по электроэнергии - жара дает прикурить - цены на РДН с 26 июне были выше апрельских на 15-20 коп на уровне 1,60 - 1,65 грн.

так что в июле цены по сравнению с апрелем будут на 10-15 коп выше.

с маем не сравниваю, потому что была халява - полмесяца цены были ниже 1 грн.
Shaman
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 118 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:24

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

в свете всех приколов с небалансами предлагаю юзерам, у кого цена привязана к почасовке, проверить отчеты по итогам месяца

недавно обнаружил, что почасовое потребление в отчете поставщика не соответствует показаниям счетчиков. :shock:
как итог - небаланс на сотни тыс грн.

пока разбираюсь, это прикол поставщика или облэнерго...
Shaman
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 118 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:36

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

а вот эта прикольная инфа
НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в манипуляциях на рынке электроэнергии

цена на РДН реально обвалилась см выше
01.07 - 1,45 грн/кВт*ч
02.07 - 1,03
03.07 - 0,67
04.07 - 0,43

пользователям конечно хорошо. интересно, с кем воюет ДТЭК?
насчет монополизма ДТЭК - на РДН конечно это заметно, много э/энергии АЭС проходит не через РДН. секрет Полишинеля...

наблюдаемс 8)
Shaman
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 118 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:13

  Shaman написав:а вот эта прикольная инфа
НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в манипуляциях на рынке электроэнергии

цена на РДН реально обвалилась см выше
01.07 - 1,45 грн/кВт*ч
02.07 - 1,03
03.07 - 0,67
04.07 - 0,43

пользователям конечно хорошо. интересно, с кем воюет ДТЭК?
насчет монополизма ДТЭК - на РДН конечно это заметно, много э/энергии АЭС проходит не через РДН. секрет Полишинеля...

наблюдаемс 8)

upd есть вариант, что ДТЭК воюет с самим НКРЭУ. походу НКРЕУ пытается регулировать рынок своим вмешательством - но кроме участников, этого никто не видит
Shaman
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 118 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:36

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

кстати, критикам ДТЭК посвящается:
ДТЕК розпочинає історичний перехід в енергетиці

интересная тема с промышленным накоплением э/энергии

все таки побеждает тот, кто смотрит в будущее - в госкомпаниях этого и близко нет :(
Shaman
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 118 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:57

  Shaman написав:кстати, критикам ДТЭК посвящается:
ДТЕК розпочинає історичний перехід в енергетиці
интересная тема с промышленным накоплением э/энергии
все таки побеждает тот, кто смотрит в будущее - в госкомпаниях этого и близко нет :(
Все б було дуже красиво..от тільки розмір вкладень мізерний
Станом на сьогодні
Вартість 1 Квт*години ємності літієвої батареї=130 доларів
2,25МВат*годин=2250КВат*годин*130=292500 доларів

Я розумію ,що ще вартість перетворювача+якісь будівельні роботи..але хизуватись тим що вклав у щось нове вартість 3 туарегів.. - мізер і смішно
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24592
З нами з: 15.01.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 2636 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
9 червня на деяких водоймах України закінчується нерестова з
Пчёлка » П'ят 10 чер, 2016 13:52
1 3052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2016 17:06
Пчёлка
Скільки можна заощадити на електроенергії з двозонним лічиль
Пчёлка » П'ят 12 лют, 2016 12:04
0 2654
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2016 12:04
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (395)
05.07.2021 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.