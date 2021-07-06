Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Все б було дуже красиво..от тільки розмір вкладень мізерний Станом на сьогодні Вартість 1 Квт*години ємності літієвої батареї=130 доларів 2,25МВат*годин=2250КВат*годин*130=292500 доларів
Я розумію ,що ще вартість перетворювача+якісь будівельні роботи..але хизуватись тим що вклав у щось нове вартість 3 туарегів.. - мізер і смішно
может быть, я цифрами по этой теме не владею. но хоть движутся в этом направлении - накопление э/энергии при зеленой генерации - ключевой момент. тем более, как пишут, у нас даже пока законодательной базы нет...
Shaman написав:может быть, я цифрами по этой теме не владею. но хоть движутся в этом направлении - накопление э/энергии при зеленой генерации - ключевой момент. тем более, как пишут, у нас даже пока законодательной базы нет...