Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 18 лип, 2021 09:03

Качели с демпингом закончились в июле, и цена с 9 числа на РДН вернулась на свой уровень 1,5 грн/кВт*ч. Был даже день с ценой 1,73 грн. Причем во многие дни начали использовать макс разрешенный уровень цены – 2,66 грн.



Как по мне в рынок заложено противоречие, которое обусловлено тем, что населению продают э/энергия ниже рынка. Для этого ГарПок выкупает у атомщиков около 50% э/энергии. И зеленую конечно. А поскольку э/энергия продается по часам, то возникают перекосы, когда население потребляет больше, чем есть у ГарПока э/энергии и наоборот. Второе думаю, чаще. Тогда ГарПок выходит на какой-то из рынков РДН, ВДР или небалансов и сливает излишки. Если кто помнит, самые большие скандалы в 2020 году были связаны с тем, что атомщики продавали ГарПоку 85% своей генерации, а ГарПок мог продавать по цене не выше 10% от рынка (было такое) – я думаю, тогда кто-то озолотился:)



В общем, разумный способ уйти от таких перекосов, - это прекращение субсидирования населения – тогда проблемы просто не будет.



Кстати, доля ВДР существенно выросла по отношению к РДН в 2021, что говорит о разбалансировке рынке. Если в 2020 году это было не более 5%, то в 2021 – это и 10%, и 20%. В июне НКРЕКП даже принудительно привязал цену ВДР к РДН.