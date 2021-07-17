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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 12:09

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

в дополнение к июню.

при цене на РДН 1,37 грн/кВт*ч - цена в Польше, Венгрии и Румынии держится на уровне 2,5 - 2,55 грн/кВт*ч.

все жду комментов - доколе наши энергетики будут прозябать в бедности?.. :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:03

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Качели с демпингом закончились в июле, и цена с 9 числа на РДН вернулась на свой уровень 1,5 грн/кВт*ч. Был даже день с ценой 1,73 грн. Причем во многие дни начали использовать макс разрешенный уровень цены – 2,66 грн.

Как по мне в рынок заложено противоречие, которое обусловлено тем, что населению продают э/энергия ниже рынка. Для этого ГарПок выкупает у атомщиков около 50% э/энергии. И зеленую конечно. А поскольку э/энергия продается по часам, то возникают перекосы, когда население потребляет больше, чем есть у ГарПока э/энергии и наоборот. Второе думаю, чаще. Тогда ГарПок выходит на какой-то из рынков РДН, ВДР или небалансов и сливает излишки. Если кто помнит, самые большие скандалы в 2020 году были связаны с тем, что атомщики продавали ГарПоку 85% своей генерации, а ГарПок мог продавать по цене не выше 10% от рынка (было такое) – я думаю, тогда кто-то озолотился:)

В общем, разумный способ уйти от таких перекосов, - это прекращение субсидирования населения – тогда проблемы просто не будет.

Кстати, доля ВДР существенно выросла по отношению к РДН в 2021, что говорит о разбалансировке рынке. Если в 2020 году это было не более 5%, то в 2021 – это и 10%, и 20%. В июне НКРЕКП даже принудительно привязал цену ВДР к РДН.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:09

  Shaman написав:В общем, разумный способ уйти от таких перекосов, - это прекращение субсидирования населения – тогда проблемы просто не будет.

А я думаю - прекращение субсидирования "зеленых инвесторов"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:21

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:В общем, разумный способ уйти от таких перекосов, - это прекращение субсидирования населения – тогда проблемы просто не будет.

А я думаю - прекращение субсидирования "зеленых инвесторов"

я говорю о технико-экономической проблеме небалансов.
население/зеленая энергетика - это уже популистко-экономические причины. тем более для зеленки предусмотрен другой механизм компенсации затрат.

зеленая энергетика - 7% генерации, а население и коммунальщики - более 40% потребления. из этих цифр видно, кто создает больше небалансов :)

кстати, кто знает, по каким ценам покупают э/энергию коммунальные предприятия - как население или по рынку?
Shaman
 
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