Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Качели с демпингом закончились в июле, и цена с 9 числа на РДН вернулась на свой уровень 1,5 грн/кВт*ч. Был даже день с ценой 1,73 грн. Причем во многие дни начали использовать макс разрешенный уровень цены – 2,66 грн.
Как по мне в рынок заложено противоречие, которое обусловлено тем, что населению продают э/энергия ниже рынка. Для этого ГарПок выкупает у атомщиков около 50% э/энергии. И зеленую конечно. А поскольку э/энергия продается по часам, то возникают перекосы, когда население потребляет больше, чем есть у ГарПока э/энергии и наоборот. Второе думаю, чаще. Тогда ГарПок выходит на какой-то из рынков РДН, ВДР или небалансов и сливает излишки. Если кто помнит, самые большие скандалы в 2020 году были связаны с тем, что атомщики продавали ГарПоку 85% своей генерации, а ГарПок мог продавать по цене не выше 10% от рынка (было такое) – я думаю, тогда кто-то озолотился:)
В общем, разумный способ уйти от таких перекосов, - это прекращение субсидирования населения – тогда проблемы просто не будет.
Кстати, доля ВДР существенно выросла по отношению к РДН в 2021, что говорит о разбалансировке рынке. Если в 2020 году это было не более 5%, то в 2021 – это и 10%, и 20%. В июне НКРЕКП даже принудительно привязал цену ВДР к РДН.
Shaman написав:В общем, разумный способ уйти от таких перекосов, - это прекращение субсидирования населения – тогда проблемы просто не будет.
А я думаю - прекращение субсидирования "зеленых инвесторов"
я говорю о технико-экономической проблеме небалансов. население/зеленая энергетика - это уже популистко-экономические причины. тем более для зеленки предусмотрен другой механизм компенсации затрат.
зеленая энергетика - 7% генерации, а население и коммунальщики - более 40% потребления. из этих цифр видно, кто создает больше небалансов
кстати, кто знает, по каким ценам покупают э/энергию коммунальные предприятия - как население или по рынку?
Так это и причина. 7% генерации - зато сколько % выручки? Получается, что это паразиты, которые меньше всего работают и больше всего едят. Пусть играют в рыночек, зачем им гарантировать неконкурентные приемущества?
Вкладчик1234 написав:А я думаю - прекращение субсидирования "зеленых инвесторов"
я говорю о технико-экономической проблеме небалансов. население/зеленая энергетика - это уже популистко-экономические причины. тем более для зеленки предусмотрен другой механизм компенсации затрат.
зеленая энергетика - 7% генерации, а население и коммунальщики - более 40% потребления. из этих цифр видно, кто создает больше небалансов
кстати, кто знает, по каким ценам покупают э/энергию коммунальные предприятия - как население или по рынку?
Так это и причина. 7% генерации - зато сколько % выручки? Получается, что это паразиты, которые меньше всего работают и больше всего едят. Пусть играют в рыночек, зачем им гарантировать неконкурентные приемущества?
еще раз небаланс в кВт, не в деньгах.
не передергивайте - в стоимость зеленой э/энергии заложено строительство с "нуля", поэтому конечно она выше. если в стоимость атомной заложить строительство новой АЭС - цена будет совсем другая. и после окончания срока окупаемости производители зеленой э/энергии будут играть по общим правилам - Вы про это как-то не говорите..
необходимость ВИЭ - не буду обсуждать, все лозунги о ее неэффективности - они ангажированные. достоверных данных у нас нет. я доверяю европейскому видению, российскому - нет.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 лип, 2021 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Як Пінчук, Бабаков, Іванющенко та Андрєєв зекономили грошей на «зеленій металургії» завдяки «газовому» закону
В Україні один з найвищих в Європі зелених тарифів. Виробникам зеленої електрики цей тариф оплачує кожен з нас:
– бізнес, державні та комунальні установи – в тарифі на передачу електрики (вони платять Укренерго, а звідти – СЕС та ВЕС);
– населення – податками в бюджет, звідки також оплачується 20% тарифу (~ 10 млрд.грн./рік).
Але олігархи не дуже хочуть платити ці високі зелені тарифи, особливо враховуючи, що їх заводи є одними з найбільших споживачів електрики. Тому постійно шукають способи цю плату з себе зняти.
Так, влітку минулого року парламент проголосував за закон 3658, який звільняв від сплати зеленого тарифу заводи так званої «зеленої металургії». Закон відніс до них ті, що виплавляють сталь за допомогою електрики та їх викиди CO2 складають не більше 250 кг на тону сталі.
Під ці критерії потрапляють заводи «Інтерпайпсталь», «Електросталь», «Азовелектросталь», «Енергомашспецсталь» та «Дніпроспецсталь», які належать:
– олігарху Віктору Пінчуку;
– Олександру Бабакову – підсанкційному депутату РФ, який голосував за анексію Криму;
– Юрі «Єнакієвському», який переховується в РФ від кримінальної відповідальності за «тітушню» на Майдані;
– Ігорю Андреєву – одному з найбільших олігархів так званої «ДНР».
Тобто ці заводи, отримавши статус «зеленої металургії», сплачували б пільговий тариф за передачу електрики «Укренерго» без включення до нього «зеленого тарифу». В грошах це більше 150 млн.грн. на рік.
Але ці гроші комусь треба буде покривати, і в результаті цю різницю за них заплатять інші бізнесмени, державні та комунальні установи (наприклад, школа платитиме за Бабакова). «Зеленість» цих заводів, м‘яко кажучи, сумнівна, і всім причетним зрозуміло, що до зелених технологій ця пільга ніякого відношення немає (тобто Бабаков отримав від нашої держави пільгу фактично просто так).
Та й з’явилась ця норма в законі після підтримки парламентом поправки Дмитра Кисилевського, який до парламенту працював на «Інтерпайпі» Пінчука (олігарх не хоче платити один з найдорожчих в світі зелених тарифів, тому маючи своїх депутатів в парламенті, зробив для себе виключення).
Очікувано піднявся шум. Серед опонентів «зелених металургів» опинилися майже всі залучені до цього процесу державні органи, Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата та виробники зеленої електрики.
Через це більше року уряд не міг прийняти порядок, за яким цим заводам надаватиметься статус зеленої металургії та видаватиметься довідка, що і буде підставою для нарахування пільгового тарифу. Отже закон на папері був, а на практиці не діяв. Тож пільгу заводи де-факто не мали.
І ось прийшов вівторок 13 липня 2021 року.
У проголосованому законопроекті 3508-д про врегулювання заборгованості по газу, дивним чином з’явилась норма про зелену металургію. Нею визначається порядок отримання довідки та статусу «зелених». Тобто депутати розблокували пільгову ціну на електроенергію для Пінчука, Бабакова та Іванющенко. А весь інший бізнес та соціальні установи продовжуватимуть платити дорогий «зелений» тариф, який стане ще більшим, бо до нього додадуть покриття витрат на цю пільгу.