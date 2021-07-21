Вартість електроенергії для промислових споживачів України

1 В мене дома стоїть 6 Квт*годин,літійіонна батарея, зняв з свого електромобіля,який наїздив на цих батареях 10 000 км, при чому купував для цього електромобіля вже б/у.Первый написав:Встановлюють з метою виконання взятих умов по клімату, стимулювання внутрішнього виробництваbudivelnik написав:А пробували розібратись чому в тому ж Берліні пропонують будувати нові будинки з умовою фотоелементів на даху?
Німці ж не дурні....
А все набагато простіше
1 Вартість енергії в Німеччині для побутових споживачів=0,15-0,2 євро=-4,50-6,5 грн/квт*година
2 Споживання енергії квартирою - 300квт*годин/місяць/30 днів/8повних світлових годин=1,3Квт потужності=6 м2 панелей=600 доларів вартість...
100 квартир*6 м =600 м2 - якраз вистарчить даху для стандартної 15 поверхівки
Уявляєте, платиш за квартиру додаткових
2000 доларів(панелі+акамулятори+вартість обслуговування) і отримуєш енергоавтономний будинок всередині мегаполісу з проплаченою на 20 років електрикою...
Уявляєте ?
А все тому...що там енергія дорога.
Але після встановлення - ні тобі атомної, ні тобі ТЕС, ні кабелів до генеруючих потужностей, ні втрат в мережах,ні аварій, бо десь роботяги канаву копали......
в 2 тис євро акум не ввійде. акум 20 років не служить. 300 квт на опалення зимою мало.
300 квт на місяць зимою 5 квт електростанція не згенерує, дай бог 80 квт.
і так далі ні, ні, ні...
Станом на сьогодні в відкритому доступі по 160 доларів Квт*година,батареї з ресурсом 5000 циклів заряд/розряд ( це 15 років) при цьому батарея не йде в утиль а губить 10-20% ємності
2 Я не говорив про опалення від слова взагалі....Я говорив про 300 Квт*годин споживання електрики в стандартному житлі(квартирі на 60-100м2) в місяць
3 Не зрозумів що таке 5Квт потужності станція?
600 м2 фотопанелей =100-120Квт генерації потужності в піку...в середньому буде в 2 рази менше, тобто 60Квт *8 годин світлового дня=480 Квт*годин генерація в добу=14400Квт*годин генерація в місяць