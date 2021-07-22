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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:30
Первый написав: budivelnik написав: Первый написав:
сильно
А пробували розібратись чому в тому ж Берліні пропонують будувати нові будинки з умовою фотоелементів на даху?
Німці ж не дурні....
А все набагато простіше
1 Вартість енергії в Німеччині для побутових споживачів=0,15-0,2 євро=-4,50-6,5 грн/квт*година
2 Споживання енергії квартирою - 300квт*годин/місяць/30 днів/8повних світлових годин=1,3Квт потужності=6 м2 панелей=600 доларів вартість...
100 квартир*6 м =600 м2 - якраз вистарчить даху для стандартної 15 поверхівки
Уявляєте, платиш за квартиру додаткових
2000 доларів(панелі+акамулятори+вартість обслуговування) і отримуєш енергоавтономний будинок всередині мегаполісу з проплаченою на 20 років електрикою...
Уявляєте ?
А все тому...що там енергія дорога.
Але після встановлення - ні тобі атомної, ні тобі ТЕС, ні кабелів до генеруючих потужностей, ні втрат в мережах,ні аварій, бо десь роботяги канаву копали......
Встановлюють з метою виконання взятих умов по клімату, стимулювання внутрішнього виробництва
в 2 тис євро акум не ввійде. акум 20 років не служить. 300 квт на опалення зимою мало.
300 квт на місяць зимою 5 квт електростанція не згенерує, дай бог 80 квт.
і так далі ні, ні, ні...
1 В мене дома стоїть 6 Квт*годин,літійіонна батарея, зняв з свого електромобіля,який наїздив на цих батареях 10 000 км, при чому купував для цього електромобіля вже б/у.
Станом на сьогодні в відкритому доступі по 160 доларів Квт*година,батареї з ресурсом 5000 циклів заряд/розряд ( це 15 років) при цьому батарея не йде в утиль а губить 10-20% ємності
2 Я не говорив про опалення від слова взагалі....Я говорив про 300 Квт*годин споживання електрики в стандартному житлі(квартирі на 60-100м2) в місяць
3 Не зрозумів що таке 5Квт потужності станція?
600 м2 фотопанелей =100-120Квт генерації потужності в піку...в середньому буде в 2 рази менше, тобто 60Квт *8 годин світлового дня=480 Квт*годин генерація в добу=14400Квт*годин генерація в місяць
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budivelnik
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:31
Первый написав:
капець. Ви взагалі не розумієте предмет дискусії.
ВЗАГАЛІ.
почитайте закон про е/е. почитайте що таке ПСО і чому 15 коп. Не пишіть дурь.
Позвольте узнать, что Вы можете сказать по поводу прочитанного?
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Цитрин
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:15
Цитрин написав: Shaman написав:
первое - 1,68 грн - цена с НДС, без НДС - 1,4.
это чтото меняет?
Пусть будет 20% потерь (реальная цифра где-то в пределах 5-8%).
По факту закуплено по 15 коп/кВтч. С потерями 20% получается 18 коп/кВтч.
Добавляем НДС, получаем 21.6 коп/кВтч.
Не объясните, откуда лишние 1.464 грн/кВтч возникают?
По ссылке на Гарпок видно, что за май 2021 года закуплено 3209546707 кВтч по цене 15 коп/кВтч.
1.464 * 3209546707 = 4.699 млрд. грн.
Куда ушли эти лишние 4.699 млрд. грн за май месяц?
Shaman написав:
но генерация - отдельно, облэнерго отдельно - не надо валить все в кучу. распределение э/энергии к рынку э/энергии не имеет никакого отношения
А что так? Продажа это рынок, а покупка - это уже не рынок?
Тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали...
вы так лихо перекручиваете цифры, что это уже похоже на то, что Вы все понимаете, но делаете это специально - есть такая работа, зраду разгонять (почти тоже самое, что и Родину продавать - но то таке)
по сути
цена покупки Гарпок - 0,15 коп. Продажа населению - 1,4 грн. Разница - это тарифы Укрэнерго и облэнерго - в общем 1,25 грн - вся разница уходит на оплату услуг укр- и облэнерго. э/энергию на потери облэнерго закупают по цене РДН - т.е. условно по 1,5 грн. Т.о. расходы на потери - около 30 коп.
покупка и продажа - происходят на РДН или других рынках. ДОставка э/энергии до потребителя - это уже другая услуга.
Повторюсь - доставка - это не купля-продажа
Мне уже попадался форумчанин, кто также вольно обращался с цифрами - какой у Вас был ник до реинкарнации???
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Shaman
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Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08
Shaman написав:
вы так лихо перекручиваете цифры, что это уже похоже на то, что Вы все понимаете
Нет, цифры даю как есть, сколько и по чем закупили, столько и указал, со ссылками на факты в первоисточнике. Причины происходящего конечно понятны, поэтому объяснения "почему это хорошо" не интересны. Ничего хорошего в этом не вижу.
Shaman написав:
есть такая работа, зраду разгонять (почти тоже самое, что и Родину продавать - но то таке)
В негативе ничего плохого не вижу. Чтобы вылечить болезнь, нужно её по крайней мере осознать. Тут без негатива и расстройства никак не обойтись.
Уж не знаю что толкает людей оправдывать ухудшение благосостояния своего народа и защищать грабителей. Может это происходит по принуждению, может по глупости, может быть проявление мазохизма? Но мне кажется мудрый человек так поступать точно-бы не стал. Ни со своим народом, ни с каким-либо другим. Мудрый человек понимает - то что он несет людям, приумножится и вернется обратно. Не так-ли?
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Цитрин
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