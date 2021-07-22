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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:30
Первый написав: budivelnik написав: Первый написав:
сильно
А пробували розібратись чому в тому ж Берліні пропонують будувати нові будинки з умовою фотоелементів на даху?
Німці ж не дурні....
А все набагато простіше
1 Вартість енергії в Німеччині для побутових споживачів=0,15-0,2 євро=-4,50-6,5 грн/квт*година
2 Споживання енергії квартирою - 300квт*годин/місяць/30 днів/8повних світлових годин=1,3Квт потужності=6 м2 панелей=600 доларів вартість...
100 квартир*6 м =600 м2 - якраз вистарчить даху для стандартної 15 поверхівки
Уявляєте, платиш за квартиру додаткових
2000 доларів(панелі+акамулятори+вартість обслуговування) і отримуєш енергоавтономний будинок всередині мегаполісу з проплаченою на 20 років електрикою...
Уявляєте ?
А все тому...що там енергія дорога.
Але після встановлення - ні тобі атомної, ні тобі ТЕС, ні кабелів до генеруючих потужностей, ні втрат в мережах,ні аварій, бо десь роботяги канаву копали......
Встановлюють з метою виконання взятих умов по клімату, стимулювання внутрішнього виробництва
в 2 тис євро акум не ввійде. акум 20 років не служить. 300 квт на опалення зимою мало.
300 квт на місяць зимою 5 квт електростанція не згенерує, дай бог 80 квт.
і так далі ні, ні, ні...
1 В мене дома стоїть 6 Квт*годин,літійіонна батарея, зняв з свого електромобіля,який наїздив на цих батареях 10 000 км, при чому купував для цього електромобіля вже б/у.
Станом на сьогодні в відкритому доступі по 160 доларів Квт*година,батареї з ресурсом 5000 циклів заряд/розряд ( це 15 років) при цьому батарея не йде в утиль а губить 10-20% ємності
2 Я не говорив про опалення від слова взагалі....Я говорив про 300 Квт*годин споживання електрики в стандартному житлі(квартирі на 60-100м2) в місяць
3 Не зрозумів що таке 5Квт потужності станція?
600 м2 фотопанелей =100-120Квт генерації потужності в піку...в середньому буде в 2 рази менше, тобто 60Квт *8 годин світлового дня=480 Квт*годин генерація в добу=14400Квт*годин генерація в місяць
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budivelnik
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:31
Первый написав:
капець. Ви взагалі не розумієте предмет дискусії.
ВЗАГАЛІ.
почитайте закон про е/е. почитайте що таке ПСО і чому 15 коп. Не пишіть дурь.
Позвольте узнать, что Вы можете сказать по поводу прочитанного?
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Цитрин
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:15
Цитрин написав: Shaman написав:
первое - 1,68 грн - цена с НДС, без НДС - 1,4.
это чтото меняет?
Пусть будет 20% потерь (реальная цифра где-то в пределах 5-8%).
По факту закуплено по 15 коп/кВтч. С потерями 20% получается 18 коп/кВтч.
Добавляем НДС, получаем 21.6 коп/кВтч.
Не объясните, откуда лишние 1.464 грн/кВтч возникают?
По ссылке на Гарпок видно, что за май 2021 года закуплено 3209546707 кВтч по цене 15 коп/кВтч.
1.464 * 3209546707 = 4.699 млрд. грн.
Куда ушли эти лишние 4.699 млрд. грн за май месяц?
Shaman написав:
но генерация - отдельно, облэнерго отдельно - не надо валить все в кучу. распределение э/энергии к рынку э/энергии не имеет никакого отношения
А что так? Продажа это рынок, а покупка - это уже не рынок?
Тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали...
вы так лихо перекручиваете цифры, что это уже похоже на то, что Вы все понимаете, но делаете это специально - есть такая работа, зраду разгонять (почти тоже самое, что и Родину продавать - но то таке)
по сути
цена покупки Гарпок - 0,15 коп. Продажа населению - 1,4 грн. Разница - это тарифы Укрэнерго и облэнерго - в общем 1,25 грн - вся разница уходит на оплату услуг укр- и облэнерго. э/энергию на потери облэнерго закупают по цене РДН - т.е. условно по 1,5 грн. Т.о. расходы на потери - около 30 коп.
покупка и продажа - происходят на РДН или других рынках. ДОставка э/энергии до потребителя - это уже другая услуга.
Повторюсь - доставка - это не купля-продажа
Мне уже попадался форумчанин, кто также вольно обращался с цифрами - какой у Вас был ник до реинкарнации???
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Shaman
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Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08
Shaman написав:
вы так лихо перекручиваете цифры, что это уже похоже на то, что Вы все понимаете
Нет, цифры даю как есть, сколько и по чем закупили, столько и указал, со ссылками на факты в первоисточнике. Причины происходящего конечно понятны, поэтому объяснения из разряда "почему это хорошо" мне не нужны.
Shaman написав:
есть такая работа, зраду разгонять (почти тоже самое, что и Родину продавать - но то таке)
Измена и предательство - это наверное когда человек оправдывает ухудшение благосостояния народа, когда защищает грабителей, и избегает употребления слова "народ", стыдливо используя слово "население".
Кстати, Вы знакомы с Законом Украины "Про державну службу"?
Стаття 17. Присяга державних службовців
Громадяни України, які вперше зараховуються на державну
службу, приймають Присягу такого змісту:
"Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто
присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо
дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у
життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні
інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного
службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки".
Державний службовець підписує текст Присяги, який
зберігається за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться
запис у трудовій книжці.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 06:40
Цитрин написав: Shaman написав:
вы так лихо перекручиваете цифры, что это уже похоже на то, что Вы все понимаете
Нет, цифры даю как есть, сколько и по чем закупили, столько и указал, со ссылками на факты в первоисточнике. Причины происходящего конечно понятны, поэтому объяснения из разряда "почему это хорошо" мне не нужны.
Shaman написав:
есть такая работа, зраду разгонять (почти тоже самое, что и Родину продавать - но то таке)
Измена и предательство - это наверное когда человек оправдывает ухудшение благосостояния народа, когда защищает грабителей, и избегает употребления слова "народ", стыдливо используя слово "население".
Кстати, Вы знакомы с Законом Украины "Про державну службу"?
Стаття 17. Присяга державних службовців
Громадяни України, які вперше зараховуються на державну
службу, приймають Присягу такого змісту:
"Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто
присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо
дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у
життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні
інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного
службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки".
Державний службовець підписує текст Присяги, який
зберігається за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться
запис у трудовій книжці.
а по сути, по цифрам сказать нечего?
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Shaman
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:00
Каждая новая власть, как и предыдущая, продолжает заигрывать с населением и ради рейтингов боится привести тарифы для населения к рыночному. И несмотря на то, что мы идем к свободному рынку электроэнергии, у нас остается перекрестное субсидирование, когда юридический потребитель или государство за счет списания долгов покрывает разницу по тарифу для населения. Возможно это компромиссное решение, и оно правильное. Лично я бы оставил старую схему с единым покупателем генерации в лице ОРЭ. В этой схеме, по моему мнению, были минимизированы все затраты и был оптимальный тариф. Но решили двигаться в сторону свободного рынка, несмотря на явную нехватку участников рынка, для реализации реальной конкуренции и как следствие формирование рыночной цены. Теперь это исправляют «костылями» в виде бесконечного пула постановлений и внесения изменений в существующие нормативные документы. Я бы признался в том, что мы не туда пошли и вернул всё назад, но у меня таких полномочий нет.
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Вадим Жураковский
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:08
Вадим Жураковский написав:
Каждая новая власть, как и предыдущая, продолжает заигрывать с населением и ради рейтингов боится привести тарифы для населения к рыночному. И несмотря на то, что мы идем к свободному рынку электроэнергии, у нас остается перекрестное субсидирование, когда юридический потребитель или государство за счет списания долгов покрывает разницу по тарифу для населения. Возможно это компромиссное решение, и оно правильное. Лично я бы оставил старую схему с единым покупателем генерации в лице ОРЭ. В этой схеме, по моему мнению, были минимизированы все затраты и был оптимальный тариф. Но решили двигаться в сторону свободного рынка, несмотря на явную нехватку участников рынка, для реализации реальной конкуренции и как следствие формирование рыночной цены. Теперь это исправляют «костылями» в виде бесконечного пула постановлений и внесения изменений в существующие нормативные документы. Я бы признался в том, что мы не туда пошли и вернул всё назад, но у меня таких полномочий нет.
надо еще помнить, что в рамках перехода к рынку как электроэнергии, так и газа сделали важный шаг, - разделили транспортировку энергоресурса и его продажу.
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Shaman
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:30
Shaman
От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. Изменился принцип формирования стоимости генерации. Ранее цена генерации была регулируемая, то есть под контролем государственного органа, поэтому цена была оптимальной, «выстраданной» как компромисс между участниками рынка. Сейчас цену генерации решили отпустить в свободное плавание, решив, что по закону свободного рынка, как пишут в учебниках, здоровая конкуренция сделает своё дело и все будут счастливы. По факту оказалось не всё так радужно.
Просто нужно было, перед тем как начинать внедрять свободный рынок электроэнергии, оценить все риски, которые могут возникнуть. Может эта работа и была проделана, и решили идем в рынок, а там по ходу разберемся, подправим, если что-то пойдет не так. Возможно в далеком будущем результат будет достигнут, и мы получим реально конкурентную борьбу на рынке генерации, и это позволит получить на выходе оптимальную приемлемую цену генерации.
Я бы оставил всё как было, с единым покупателем в лице ОРЭ, но при этом развивал бы направление с независимыми поставщиками электроэнергии, которые уже у нас были и работали. Вносил бы изменения в нормативную базу, чтобы постепенно расширить базу потребителей, которые могут уходить на независимую поставку. На выходе это был бы тот же самый свободный рынок, но был бы плавный безболезненный переход. ИМХО
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Вадим Жураковский
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