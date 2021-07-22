Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:30

Shaman

От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. Изменился принцип формирования стоимости генерации. Ранее цена генерации была регулируемая, то есть под контролем государственного органа, поэтому цена была оптимальной, «выстраданной» как компромисс между участниками рынка. Сейчас цену генерации решили отпустить в свободное плавание, решив, что по закону свободного рынка, как пишут в учебниках, здоровая конкуренция сделает своё дело и все будут счастливы. По факту оказалось не всё так радужно.

Просто нужно было, перед тем как начинать внедрять свободный рынок электроэнергии, оценить все риски, которые могут возникнуть. Может эта работа и была проделана, и решили идем в рынок, а там по ходу разберемся, подправим, если что-то пойдет не так. Возможно в далеком будущем результат будет достигнут, и мы получим реально конкурентную борьбу на рынке генерации, и это позволит получить на выходе оптимальную приемлемую цену генерации.

Я бы оставил всё как было, с единым покупателем в лице ОРЭ, но при этом развивал бы направление с независимыми поставщиками электроэнергии, которые уже у нас были и работали. Вносил бы изменения в нормативную базу, чтобы постепенно расширить базу потребителей, которые могут уходить на независимую поставку. На выходе это был бы тот же самый свободный рынок, но был бы плавный безболезненный переход. ИМХО