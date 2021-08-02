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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:09

  budivelnik написав:
  Shaman написав:очень живуч миф о дешевизне атомной э/энергии. она дешевая, поскольку АЭС нам достались в наследство. если в цену заложить стоимость постройки новой АЭС - цена сильно удивит.
как раз возможность продавать по рыночной цене может стимулировать атомщиков для развития, в том числе приход частных инвесторов.
А навіщо Ви звужуєте, розглядаючи тільки атомну?
Чому не берете до уваги сонячну?
Будівництво 1Квт потужності атомної- приблизно 1700-2500 доларів+потім вартість твелів+вартість їх захоронення
Будівництво 3Квт потужності сонячної(бо атомна генерує постійно , а сонячна 8 годин на добу)+15Квт*годин акумуляторів=3000 доларів..і все,ніяких затрат на паливо і захоронення....але+за рахунок акумуляторів гнучкіша ніж ТЕС по навантаженням + не потрібно Мегаватну потужність в одному місці, можна розділити на тисячу окремих підстанцій по 200Квт(1000м2 панелей) потужності (тобто уникаємо потреби в трансформації спочатку до 10Квольт, а потім до 2Квольт) відразу можна генерувати 380вольт,+зменшуються затрати на транспортування електроенергії+покращується стабільність роботи за рахунок полегшеного перекидання електроенергії у випадку аварії на якійсь одній з тисячі станцій.

по цифрам не скажу - не владею.

почему я про атом.

для зеленой у нас и так созданы условия для развития. но, насколько я вижу(не слежу за профильными темами), вопрос запасания э/энергии в аккумуляторах в промышленных масштабах еще не решен. запуск движка в 3 тыс кВт или там электросталеплавильной печи аккумуляторы не потянут - хотя могу ошибаться.

доля зеленки нигде не превышает 50%. а дополняется уже где как - где-то атомкой, где-то ТЭС на газу. у нас - это АЭС. срок жизни которых уже заканчивается. а что делать потом - опасаюсь, в нашей стране об этом не думают, хотя это горизонт 10-20 лет.
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 02 сер, 2021 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:21

Shaman
1 Зелена атомною не балансується , бо атомну саму по собі треба балансувати
2 По потужностям то 3 МВата не така вже й велика потужність, адже в тій самій Тесла двигуни в 0,5МВата пікової потужності
По сталеплавильним,то якщо там постійний струм - то взагалі не проблема.
3 Інше питання що металургійні підприємства споживають електроенергію постійно і без піків( в крайньому випадку можуть так організувати процес) , а сонячна дасть 8 годин на металургійний комбінат+зарядить батареї..а далі треба забирати 16 годин з батарей...це не доцільно і затратно( це все таки електрохімічний процес, заряд батареї нехай 85-90%+розряд 85-90%=ККД процесу 70-80% ( уявляєте розміри тепла які виділяться на батареях при 70% і 3 МВата)
4 Плюс ресурс батарей дуже сильно залежить від потужностей які вони беруть/віддають....
Тому заряджатись від сонця з потужністю в 1/4 ємності - це для них булочка з маслом, вечором годину перекривати вечірній пік з потужністю1/1 - це вже трошки напряжно - бо режими великих потужностей + режими глибокого розряду(нижче 10% ємності) і максимального заряду(вище 90% ємності) в рази зменшують кількість циклів життя батареї
5 Тому сонячні+акумулятори це якраз для населення ( перекривають піки вдень і зглажують батареями)+ вночі добирають дешеву атомну в свої вільні акумулятори які розрядились у вечірній пік і вночі не задіяні фотопанелями

ПС
Як на мене, то я б будував по всій країні акумуляторні станції,які б привязував виключно до генерації атомних( вночі забирав, вдень в піки віддавав би) чим балансував генерацію на атомних і потиженьку замінював би генерацію атомну(блоками яких закінчили свій термін служби) на генерацію СЕС і ВЕС, а акумулятори б і далі залишались балансирами на рівні з ГАЕС
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 07:16

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Мы накануне грандиозного шухера
В Украине цена на электроэнергию поднялась до рекордного максимума

З 1 СЕРПНЯ В ОЕС УКРАЇНИ ДІЯТИМУТЬ НОВІ ДЕННІ ТА НІЧНІ ГРАНИЧНІ ЦІНИ

30 июля макс цены на РДН были повышены:
для ночной зоны (с 23:00 до 07:00) – с 1243,71 до 2000 грн за МВт-ч,
для дневной зоны (с 07:00 до 23: 00) – с 2655,99 до 4000 грн за МВт-час.

т.о. имеем, что если в конце июля были 1,6 - 1,7 грн/кВт*ч, то в августе уже 2,12-2,58 грн. Неслабый такой рост.

при этом на Бурштине все по-прежнему:
ночь - 959,12 грн за МВт-ч
день - 2 048,23 грн за МВт-ч

зато населению оставим 1,68 с НДС и доставкой...
Shaman
 
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