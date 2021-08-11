Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Пон 02 сер, 2021 21:21

Shaman

1 Зелена атомною не балансується , бо атомну саму по собі треба балансувати

2 По потужностям то 3 МВата не така вже й велика потужність, адже в тій самій Тесла двигуни в 0,5МВата пікової потужності

По сталеплавильним,то якщо там постійний струм - то взагалі не проблема.

3 Інше питання що металургійні підприємства споживають електроенергію постійно і без піків( в крайньому випадку можуть так організувати процес) , а сонячна дасть 8 годин на металургійний комбінат+зарядить батареї..а далі треба забирати 16 годин з батарей...це не доцільно і затратно( це все таки електрохімічний процес, заряд батареї нехай 85-90%+розряд 85-90%=ККД процесу 70-80% ( уявляєте розміри тепла які виділяться на батареях при 70% і 3 МВата)

4 Плюс ресурс батарей дуже сильно залежить від потужностей які вони беруть/віддають....

Тому заряджатись від сонця з потужністю в 1/4 ємності - це для них булочка з маслом, вечором годину перекривати вечірній пік з потужністю1/1 - це вже трошки напряжно - бо режими великих потужностей + режими глибокого розряду(нижче 10% ємності) і максимального заряду(вище 90% ємності) в рази зменшують кількість циклів життя батареї

5 Тому сонячні+акумулятори це якраз для населення ( перекривають піки вдень і зглажують батареями)+ вночі добирають дешеву атомну в свої вільні акумулятори які розрядились у вечірній пік і вночі не задіяні фотопанелями



ПС

Як на мене, то я б будував по всій країні акумуляторні станції,які б привязував виключно до генерації атомних( вночі забирав, вдень в піки віддавав би) чим балансував генерацію на атомних і потиженьку замінював би генерацію атомну(блоками яких закінчили свій термін служби) на генерацію СЕС і ВЕС, а акумулятори б і далі залишались балансирами на рівні з ГАЕС