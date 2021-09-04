Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Пон 30 сер, 2021 12:51

Zebra написав: В случае ДТП автомобиля с полным баком водорода с давлением 700 бар, детонация уничтожает все живое в радиусе 50-100 метров с возможным разлетом кусков металла, болтов, гаек и прочих запчастей автомобиля с поражающим действием до полукилометра. В случае ДТП автомобиля с полным баком водорода с давлением 700 бар, детонация уничтожает все живое в радиусе 50-100 метров с возможным разлетом кусков металла, болтов, гаек и прочих запчастей автомобиля с поражающим действием до полукилометра.

Никто уже давно на баллонах с 700 атм не ездит - это прошлый век! Для накопления водорода и потом отдачи есть такая штука, как "металлогидрид". Твердая субстанция, можно брикет формировать сразу в форме бака еще на этапе производства авто, давление при эксплуатации не больше 2-3 атм. На одной зарядке можно проехать стандартные 400-500 км. С заправкой сложнее, тоже надо задувать под давлением, как обычный газ. Но техника не стоит на месте, современные металлогидриды уже в несколько раз дешевле, чем еще 10 лет назад. Да и по характеристикам лучше тоже намного.В этом плане наши АЭС с простаивающими сейчас мощностями очень даже кстати. Водород из воды Днепра аж бегом можно гнать! И потом на экспорт. А в казну валюту!