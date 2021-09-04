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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:51

  Zebra написав:В случае ДТП автомобиля с полным баком водорода с давлением 700 бар, детонация уничтожает все живое в радиусе 50-100 метров с возможным разлетом кусков металла, болтов, гаек и прочих запчастей автомобиля с поражающим действием до полукилометра.

Никто уже давно на баллонах с 700 атм не ездит - это прошлый век! Для накопления водорода и потом отдачи есть такая штука, как "металлогидрид". Твердая субстанция, можно брикет формировать сразу в форме бака еще на этапе производства авто, давление при эксплуатации не больше 2-3 атм. На одной зарядке можно проехать стандартные 400-500 км. С заправкой сложнее, тоже надо задувать под давлением, как обычный газ. Но техника не стоит на месте, современные металлогидриды уже в несколько раз дешевле, чем еще 10 лет назад. Да и по характеристикам лучше тоже намного.

В этом плане наши АЭС с простаивающими сейчас мощностями очень даже кстати. Водород из воды Днепра аж бегом можно гнать! И потом на экспорт. А в казну валюту!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:39

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

как и ожидалось, средняя цена РДН ОЭС Украина по итогам августа составила - 2,08 грн/кВт*ч без НДС. против 1,45 в июле.

рост составил больше 60 коп. в зависимости, кто по чем покупает это от 20% до 30% удорожания.

и никакого кипиша в СМИ - наверное, бюджет не выделили :D

надо продолжать работы по снижению энергоемкости производства.
Shaman
 
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