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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 30 сер, 2021 12:51
Zebra написав:
В случае ДТП автомобиля с полным баком водорода с давлением 700 бар, детонация уничтожает все живое в радиусе 50-100 метров с возможным разлетом кусков металла, болтов, гаек и прочих запчастей автомобиля с поражающим действием до полукилометра.
Никто уже давно на баллонах с 700 атм не ездит - это прошлый век! Для накопления водорода и потом отдачи есть такая штука, как "металлогидрид". Твердая субстанция, можно брикет формировать сразу в форме бака еще на этапе производства авто, давление при эксплуатации не больше 2-3 атм. На одной зарядке можно проехать стандартные 400-500 км. С заправкой сложнее, тоже надо задувать под давлением, как обычный газ. Но техника не стоит на месте, современные металлогидриды уже в несколько раз дешевле, чем еще 10 лет назад. Да и по характеристикам лучше тоже намного.
В этом плане наши АЭС с простаивающими сейчас мощностями очень даже кстати. Водород из воды Днепра аж бегом можно гнать! И потом на экспорт. А в казну валюту!
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yuri_m
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Додано: Нед 05 вер, 2021 16:39
как и ожидалось, средняя цена РДН ОЭС Украина по итогам августа составила - 2,08 грн/кВт*ч без НДС. против 1,45 в июле.
рост составил больше 60 коп. в зависимости, кто по чем покупает это от 20% до 30% удорожания.
и никакого кипиша в СМИ - наверное, бюджет не выделили
надо продолжать работы по снижению энергоемкости производства.
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Shaman
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