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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:51

  Zebra написав:В случае ДТП автомобиля с полным баком водорода с давлением 700 бар, детонация уничтожает все живое в радиусе 50-100 метров с возможным разлетом кусков металла, болтов, гаек и прочих запчастей автомобиля с поражающим действием до полукилометра.

Никто уже давно на баллонах с 700 атм не ездит - это прошлый век! Для накопления водорода и потом отдачи есть такая штука, как "металлогидрид". Твердая субстанция, можно брикет формировать сразу в форме бака еще на этапе производства авто, давление при эксплуатации не больше 2-3 атм. На одной зарядке можно проехать стандартные 400-500 км. С заправкой сложнее, тоже надо задувать под давлением, как обычный газ. Но техника не стоит на месте, современные металлогидриды уже в несколько раз дешевле, чем еще 10 лет назад. Да и по характеристикам лучше тоже намного.

В этом плане наши АЭС с простаивающими сейчас мощностями очень даже кстати. Водород из воды Днепра аж бегом можно гнать! И потом на экспорт. А в казну валюту!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:39

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

как и ожидалось, средняя цена РДН ОЭС Украина по итогам августа составила - 2,08 грн/кВт*ч без НДС. против 1,45 в июле.

рост составил больше 60 коп. в зависимости, кто по чем покупает это от 20% до 30% удорожания.

и никакого кипиша в СМИ - наверное, бюджет не выделили :D

надо продолжать работы по снижению энергоемкости производства.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 20:37

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

"реформы" продолжаются :(
Шмыгаль анонсировал конкурс по отбору четырех членов наблюдательного совета Нафтогаза

само по себе смена Набсовета - это рабочий процесс. а вот причина - невозможность выполнять свои обязаности из-за саботажа "независимых" директоров от гос-ва - признак того, что идем совсем не туда...
Три члени наглядової ради "Нафтогазу" вирішили подати у відставку, - ЗМІ
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 21:04

  Shaman написав:"реформы" продолжаются :(
Шмыгаль анонсировал конкурс по отбору четырех членов наблюдательного совета Нафтогаза

само по себе смена Набсовета - это рабочий процесс. а вот причина - невозможность выполнять свои обязаности из-за саботажа "независимых" директоров от гос-ва - признак того, что идем совсем не туда...
Три члени наглядової ради "Нафтогазу" вирішили подати у відставку, - ЗМІ


А если Набсовет покрывает Правление, провалившее стратегию роста добычи, вместо которого имеем ее падение?

Будь я Премьером (представителем интересов Акционера, так, на секундочку), поставил бы вопрос еще серьезней - результаты работы менеджмента признать неудовлетворительными должен сам Набсовет. Но если Набсовет считает результаты работы менеджмента удовлетворительными, значит его члены так же не соответствуют требованиям своей роли, и должны покинуть кресла вслед за членами Правления
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 23:17

  zРадио написав:
  Shaman написав:"реформы" продолжаются :(
Шмыгаль анонсировал конкурс по отбору четырех членов наблюдательного совета Нафтогаза

само по себе смена Набсовета - это рабочий процесс. а вот причина - невозможность выполнять свои обязаности из-за саботажа "независимых" директоров от гос-ва - признак того, что идем совсем не туда...
Три члени наглядової ради "Нафтогазу" вирішили подати у відставку, - ЗМІ


А если Набсовет покрывает Правление, провалившее стратегию роста добычи, вместо которого имеем ее падение?

Будь я Премьером (представителем интересов Акционера, так, на секундочку), поставил бы вопрос еще серьезней - результаты работы менеджмента признать неудовлетворительными должен сам Набсовет. Но если Набсовет считает результаты работы менеджмента удовлетворительными, значит его члены так же не соответствуют требованиям своей роли, и должны покинуть кресла вслед за членами Правления

а почему падает добыча? я не встречал объективных комментов.

а когда увольняют за убытки - такая ведь была формулировка? - которые вызваны начислением резерва на безнадежную задолженность, которая возникла из-за ПСО, которые ввел Кабмин - это просто притянутый за уши повод, ничего больше.

все прекрасно понимают, что ставят людей, которые по свистку будут выполнять команды кабмина, просто играем в игру - а докажи.
такие назначения нарушают наши же обязательства по правилам корпоративного управления госпредприятий. но власти нужны исполнители их популизма, а не правила игры... такое

в общем то немногое, что успели сделать - сейчас откатываем назад. так и живем
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 12:39

  Shaman написав:а почему падает добыча? я не встречал объективных комментов


Вы всерьез готовы это отрицать? Зачем вам объективные комменты - посмотрите объективную отчетность УГД

PS: что касается нынешнего менеджмента Нафтогаза - я далек от мысли о его более высоком профессионализме (тем более, что Витренко был членом прошлого Правления и вторым лицом в компании). Но это же не повод отрицать провал Коболева, ведь так?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 18:45

  zРадио написав:
  Shaman написав:а почему падает добыча? я не встречал объективных комментов


Вы всерьез готовы это отрицать? Зачем вам объективные комменты - посмотрите объективную отчетность УГД

PS: что касается нынешнего менеджмента Нафтогаза - я далек от мысли о его более высоком профессионализме (тем более, что Витренко был членом прошлого Правления и вторым лицом в компании). Но это же не повод отрицать провал Коболева, ведь так?

причем здесь отрицать???

я задаю вопрос - почему падает добыча? какие факторы?
а потом можно делать выводы о провале/не провале...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 19:25

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Shaman написав:я задаю вопрос - почему падает добыча? какие факторы?

Як варіант, старі родовища вичерпують ресурс, неефективна робота державної компанії. Знаю, що в нас на Полтавщині чимало родовищ потихеньку скуповує Ренат Леонідович, який і нарощує видобуток:))
За результатами 7 місяців видобуток газу ДТЕК Нафтогаз склав більше 1,1 млрд куб м, що на 10% перевищує показник минулого року, повідомляють у компанії.
Компанія збільшила видобуток у 2020р природного газу на 11%, до 1,84 млрд куб м, в порівнянні з 2019р, що є історичним рекордом серед приватних газовидобувних компаній у галузі. З 2013р «ДТЕК Нафтогаз» збільшив видобуток газу більш ніж у 3 рази.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:58

  stryzhko написав:
Shaman написав:я задаю вопрос - почему падает добыча? какие факторы?

Як варіант, старі родовища вичерпують ресурс, неефективна робота державної компанії. Знаю, що в нас на Полтавщині чимало родовищ потихеньку скуповує Ренат Леонідович, який і нарощує видобуток:))
За результатами 7 місяців видобуток газу ДТЕК Нафтогаз склав більше 1,1 млрд куб м, що на 10% перевищує показник минулого року, повідомляють у компанії.
Компанія збільшила видобуток у 2020р природного газу на 11%, до 1,84 млрд куб м, в порівнянні з 2019р, що є історичним рекордом серед приватних газовидобувних компаній у галузі. З 2013р «ДТЕК Нафтогаз» збільшив видобуток газу більш ніж у 3 рази.


Это естественный процесс. Основные фонды стагнируют в любом бизнесе, если их вовремя не обновлять. У Нафтогаза были все возможности для активного инвестирования - и финансовые, и административные. Но кто-то слишком сильно увлекся собственным пиаром, кто-то - построением политической карьеры... И вот приехали - вместо роста добычи, являющейся столпом национальной энергетической безопасности, имеем ее падение, а, следовательно, и рост импортозависимости. Одновременно с запуском еще одного альтернативного транзитного маршрута, получаем риск двойного нажима со стороны раши. Ну и где здесь эффективный менеджмент? Мое представление о нем, видимо, несколько отличается от Вашего, Shaman...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:13

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

цена из гипотетической на бирже стала реальной ценой поставки газа в октябре 2021 на уровне 27,5 грн/м3 с НДС.

15 грн, 18 грн - еще как-то было терпимо, 27,5 заставляет думать, что же делать.

там где газ - значимая статья расходов - это капец. ОПЗ не простот ак остановился. как выкручивается заводы Фирташа - непонятно, вполне возможно, что покупают газ по своим отдельным ценам.

способ компенсации - поднятие цены на продукцию - у нас немного, 2-3%, но тем не менее.

основная проблема - расход газа на отопление. в нашем случае это сопоставимо с потреблением на производство. так что пока в планах газовое отопление не включать. будем теплей одеваться и греться электрикой :D надеемся, что не будет морозно. хотя начало осени холодное :(

под удар попадает вся коммерческая недвига - отопление в офисах, торговых центрах, магазинах вырастет неслабо - интересно, как они будут выкручиваться? теплосети пока не могут даже озвучить стоимость ГКал - все в непонятках.

наблюдаемс...
Shaman
 
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