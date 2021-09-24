Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Zebra написав:В случае ДТП автомобиля с полным баком водорода с давлением 700 бар, детонация уничтожает все живое в радиусе 50-100 метров с возможным разлетом кусков металла, болтов, гаек и прочих запчастей автомобиля с поражающим действием до полукилометра.
Никто уже давно на баллонах с 700 атм не ездит - это прошлый век! Для накопления водорода и потом отдачи есть такая штука, как "металлогидрид". Твердая субстанция, можно брикет формировать сразу в форме бака еще на этапе производства авто, давление при эксплуатации не больше 2-3 атм. На одной зарядке можно проехать стандартные 400-500 км. С заправкой сложнее, тоже надо задувать под давлением, как обычный газ. Но техника не стоит на месте, современные металлогидриды уже в несколько раз дешевле, чем еще 10 лет назад. Да и по характеристикам лучше тоже намного.
В этом плане наши АЭС с простаивающими сейчас мощностями очень даже кстати. Водород из воды Днепра аж бегом можно гнать! И потом на экспорт. А в казну валюту!
А если Набсовет покрывает Правление, провалившее стратегию роста добычи, вместо которого имеем ее падение?
Будь я Премьером (представителем интересов Акционера, так, на секундочку), поставил бы вопрос еще серьезней - результаты работы менеджмента признать неудовлетворительными должен сам Набсовет. Но если Набсовет считает результаты работы менеджмента удовлетворительными, значит его члены так же не соответствуют требованиям своей роли, и должны покинуть кресла вслед за членами Правления
А если Набсовет покрывает Правление, провалившее стратегию роста добычи, вместо которого имеем ее падение?
Будь я Премьером (представителем интересов Акционера, так, на секундочку), поставил бы вопрос еще серьезней - результаты работы менеджмента признать неудовлетворительными должен сам Набсовет. Но если Набсовет считает результаты работы менеджмента удовлетворительными, значит его члены так же не соответствуют требованиям своей роли, и должны покинуть кресла вслед за членами Правления
а почему падает добыча? я не встречал объективных комментов.
а когда увольняют за убытки - такая ведь была формулировка? - которые вызваны начислением резерва на безнадежную задолженность, которая возникла из-за ПСО, которые ввел Кабмин - это просто притянутый за уши повод, ничего больше.
все прекрасно понимают, что ставят людей, которые по свистку будут выполнять команды кабмина, просто играем в игру - а докажи. такие назначения нарушают наши же обязательства по правилам корпоративного управления госпредприятий. но власти нужны исполнители их популизма, а не правила игры... такое
в общем то немногое, что успели сделать - сейчас откатываем назад. так и живем
Shaman написав:а почему падает добыча? я не встречал объективных комментов
Вы всерьез готовы это отрицать? Зачем вам объективные комменты - посмотрите объективную отчетность УГД
PS: что касается нынешнего менеджмента Нафтогаза - я далек от мысли о его более высоком профессионализме (тем более, что Витренко был членом прошлого Правления и вторым лицом в компании). Но это же не повод отрицать провал Коболева, ведь так?
Shaman написав:а почему падает добыча? я не встречал объективных комментов
Вы всерьез готовы это отрицать? Зачем вам объективные комменты - посмотрите объективную отчетность УГД
PS: что касается нынешнего менеджмента Нафтогаза - я далек от мысли о его более высоком профессионализме (тем более, что Витренко был членом прошлого Правления и вторым лицом в компании). Но это же не повод отрицать провал Коболева, ведь так?
причем здесь отрицать???
я задаю вопрос - почему падает добыча? какие факторы? а потом можно делать выводы о провале/не провале...
Shaman написав:я задаю вопрос - почему падает добыча? какие факторы?
Як варіант, старі родовища вичерпують ресурс, неефективна робота державної компанії. Знаю, що в нас на Полтавщині чимало родовищ потихеньку скуповує Ренат Леонідович, який і нарощує видобуток:))
За результатами 7 місяців видобуток газу ДТЕК Нафтогаз склав більше 1,1 млрд куб м, що на 10% перевищує показник минулого року, повідомляють у компанії. Компанія збільшила видобуток у 2020р природного газу на 11%, до 1,84 млрд куб м, в порівнянні з 2019р, що є історичним рекордом серед приватних газовидобувних компаній у галузі. З 2013р «ДТЕК Нафтогаз» збільшив видобуток газу більш ніж у 3 рази.
Shaman написав:я задаю вопрос - почему падает добыча? какие факторы?
Як варіант, старі родовища вичерпують ресурс, неефективна робота державної компанії. Знаю, що в нас на Полтавщині чимало родовищ потихеньку скуповує Ренат Леонідович, який і нарощує видобуток:))
За результатами 7 місяців видобуток газу ДТЕК Нафтогаз склав більше 1,1 млрд куб м, що на 10% перевищує показник минулого року, повідомляють у компанії. Компанія збільшила видобуток у 2020р природного газу на 11%, до 1,84 млрд куб м, в порівнянні з 2019р, що є історичним рекордом серед приватних газовидобувних компаній у галузі. З 2013р «ДТЕК Нафтогаз» збільшив видобуток газу більш ніж у 3 рази.
Это естественный процесс. Основные фонды стагнируют в любом бизнесе, если их вовремя не обновлять. У Нафтогаза были все возможности для активного инвестирования - и финансовые, и административные. Но кто-то слишком сильно увлекся собственным пиаром, кто-то - построением политической карьеры... И вот приехали - вместо роста добычи, являющейся столпом национальной энергетической безопасности, имеем ее падение, а, следовательно, и рост импортозависимости. Одновременно с запуском еще одного альтернативного транзитного маршрута, получаем риск двойного нажима со стороны раши. Ну и где здесь эффективный менеджмент? Мое представление о нем, видимо, несколько отличается от Вашего, Shaman...
цена из гипотетической на бирже стала реальной ценой поставки газа в октябре 2021 на уровне 27,5 грн/м3 с НДС.
15 грн, 18 грн - еще как-то было терпимо, 27,5 заставляет думать, что же делать.
там где газ - значимая статья расходов - это капец. ОПЗ не простот ак остановился. как выкручивается заводы Фирташа - непонятно, вполне возможно, что покупают газ по своим отдельным ценам.
способ компенсации - поднятие цены на продукцию - у нас немного, 2-3%, но тем не менее.
основная проблема - расход газа на отопление. в нашем случае это сопоставимо с потреблением на производство. так что пока в планах газовое отопление не включать. будем теплей одеваться и греться электрикой надеемся, что не будет морозно. хотя начало осени холодное
под удар попадает вся коммерческая недвига - отопление в офисах, торговых центрах, магазинах вырастет неслабо - интересно, как они будут выкручиваться? теплосети пока не могут даже озвучить стоимость ГКал - все в непонятках.