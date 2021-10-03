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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 09:13

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.

виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.

веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.

в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 09:49

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.

веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.

в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть

Прошедшие дожди помогут Укргидроэнерго балансировать рынок.
К концу года собираются запустить 3-ий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС и 4-ый Днестровской ГАЭС в насосном режиме. Проблема регулирования станет не такой острой.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:19

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

по итогам сентября
цена РДН подросла до 2,23 грн/кВт*ч без с 2,08. Еще 15 коп плюс. Не то, чтобы критично, но тренд на подорожание сохраняется :(

уже обращал внимание - сейчас самые дорогие часы на РДН с 17:00 до 23:00. В это время цена максимальна - 4 грн или близка к ней - 3,5 грн, 3,8 грн. Иногда цена 4 грн светится уже и после 16:00.
так что, если ваша цена закупки э/нергии привязана к РДН, то в 16 надо командовать отбой :)

высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме.
опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат
Shaman
 
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  #<1 ... 18192021
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