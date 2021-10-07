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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 26 вер, 2021 09:13
электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.
виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.
веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть
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Shaman
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Додано: Нед 26 вер, 2021 09:49
Shaman написав:
виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.
веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть
Прошедшие дожди помогут Укргидроэнерго балансировать рынок.
К концу года собираются запустить 3-ий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС и 4-ый Днестровской ГАЭС в насосном режиме. Проблема регулирования станет не такой острой.
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Denik
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:19
по итогам сентября
цена РДН подросла до 2,23 грн/кВт*ч без с 2,08. Еще 15 коп плюс. Не то, чтобы критично, но тренд на подорожание сохраняется
уже обращал внимание - сейчас самые дорогие часы на РДН с 17:00 до 23:00. В это время цена максимальна - 4 грн или близка к ней - 3,5 грн, 3,8 грн. Иногда цена 4 грн светится уже и после 16:00.
так что, если ваша цена закупки э/нергии привязана к РДН, то в 16 надо командовать отбой
высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме.
опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат
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Shaman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:13
когда я анализирую цену РДН - в сентябре 2,23 грн без НДС, то в реальности для промышленности может быть меньше - на уровне 2,05-2,1. Причина в том, что основное потребление промышленности - это до 4 часов вечером, в крайнем случае до пяти. А основной скачек цен происходит как раз в 16-17 часов - вплоть до верхнего уровня 4 грн.
Это дает возможность сэкономить 15 коп. Не очень много, но тем не менее
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Shaman
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