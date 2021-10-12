Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 26 вер, 2021 09:13

электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.



виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.



веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.



в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть