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Вартість електроенергії для
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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 09:13

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.

виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.

веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.

в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 09:49

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.

веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.

в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть

Прошедшие дожди помогут Укргидроэнерго балансировать рынок.
К концу года собираются запустить 3-ий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС и 4-ый Днестровской ГАЭС в насосном режиме. Проблема регулирования станет не такой острой.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:19

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

по итогам сентября
цена РДН подросла до 2,23 грн/кВт*ч без с 2,08. Еще 15 коп плюс. Не то, чтобы критично, но тренд на подорожание сохраняется :(

уже обращал внимание - сейчас самые дорогие часы на РДН с 17:00 до 23:00. В это время цена максимальна - 4 грн или близка к ней - 3,5 грн, 3,8 грн. Иногда цена 4 грн светится уже и после 16:00.
так что, если ваша цена закупки э/нергии привязана к РДН, то в 16 надо командовать отбой :)

высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме.
опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:13

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

когда я анализирую цену РДН - в сентябре 2,23 грн без НДС, то в реальности для промышленности может быть меньше - на уровне 2,05-2,1. Причина в том, что основное потребление промышленности - это до 4 часов вечером, в крайнем случае до пяти. А основной скачек цен происходит как раз в 16-17 часов и до 23 часов - вплоть до верхнего уровня 4 грн.

Это дает возможность сэкономить 15 коп. Не очень много, но тем не менее
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 08 жов, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:34

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

прошла неделя октября, и мы наблюдаем, что если средняя цена в рабочий день была 2,25 - 2,30 грн без НДС, то в октябре ниже 2,65 не опускается.

средняя за октябрь на 35 коп выше сентября. если тенденция сохранится, то за октябрь еще плюс 30-35 коп без НДС к цене :(

даже уже незаметно, что в Бурштине подняли макс цены: день 2,5 грн, ночь - 1,5. там тоже будет плюс 30 коп.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:09

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

походу на Центрэнерго .опа полная

На "Центрэнерго" сменили руководителя после заявлений о "полной готовности" к отопительному сезону

наблюдаемс
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:28

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.

виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.

веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.

в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть


  Shaman написав:высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме.
опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат


После озвученного лицом, что играет роль министра энергетики в Верховной Раде в прошлую пятницу(звучали цифры "по углю"):
При чём это самый реальный сценарий происходящего.
https://u-news.com.ua/118734-ukraina-na ... i-smi.html
От "слуг"...
- Не сочтите, за "всёпропальщика" - веерные отключения уже идут по полной. :cry:
Перспективы цены в гривне, без "Роттердам +", с ситуацией, к которой привели "слуги" более, чем ... . :roll:
- Это к тому, что они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:39

  Kudrjavuy написав:
  Shaman написав:электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.

виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.

веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.

в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть


  Shaman написав:высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме.
опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат


После озвученного лицом, что играет роль министра энергетики в Верховной Раде в прошлую пятницу(звучали цифры "по углю"):
При чём это самый реальный сценарий происходящего.
https://u-news.com.ua/118734-ukraina-na ... i-smi.html
От "слуг"...
- Не сочтите, за "всёпропальщика" - веерные отключения уже идут по полной. :cry:
Перспективы цены в гривне, без "Роттердам +", с ситуацией, к которой привели "слуги" более, чем ... . :roll:
- Это к тому, что они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике.

читайте первоисточник :D
Энергетический кризис. Как Украина провалила подготовку к отопительному сезону и стоит ли готовиться к отключениям

тут чуть по другому расставлены акценты

и не уловил связь? - как
они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике.
Shaman
 
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