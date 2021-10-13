Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.
виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.
веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть
Shaman написав:виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.
веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть
Прошедшие дожди помогут Укргидроэнерго балансировать рынок. К концу года собираются запустить 3-ий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС и 4-ый Днестровской ГАЭС в насосном режиме. Проблема регулирования станет не такой острой.
по итогам сентября цена РДН подросла до 2,23 грн/кВт*ч без с 2,08. Еще 15 коп плюс. Не то, чтобы критично, но тренд на подорожание сохраняется
уже обращал внимание - сейчас самые дорогие часы на РДН с 17:00 до 23:00. В это время цена максимальна - 4 грн или близка к ней - 3,5 грн, 3,8 грн. Иногда цена 4 грн светится уже и после 16:00. так что, если ваша цена закупки э/нергии привязана к РДН, то в 16 надо командовать отбой
высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме. опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат
когда я анализирую цену РДН - в сентябре 2,23 грн без НДС, то в реальности для промышленности может быть меньше - на уровне 2,05-2,1. Причина в том, что основное потребление промышленности - это до 4 часов вечером, в крайнем случае до пяти. А основной скачек цен происходит как раз в 16-17 часов и до 23 часов - вплоть до верхнего уровня 4 грн.
Это дает возможность сэкономить 15 коп. Не очень много, но тем не менее
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 08 жов, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.
виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.
веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть
Shaman написав:высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме. опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат
После озвученного лицом, что играет роль министра энергетики в Верховной Раде в прошлую пятницу(звучали цифры "по углю"): При чём это самый реальный сценарий происходящего. https://u-news.com.ua/118734-ukraina-na ... i-smi.html От "слуг"... - Не сочтите, за "всёпропальщика" - веерные отключения уже идут по полной. Перспективы цены в гривне, без "Роттердам +", с ситуацией, к которой привели "слуги" более, чем ... . - Это к тому, что они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике.
Shaman написав:электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.
виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.
веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть
Shaman написав:высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме. опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат
После озвученного лицом, что играет роль министра энергетики в Верховной Раде в прошлую пятницу(звучали цифры "по углю"): При чём это самый реальный сценарий происходящего. https://u-news.com.ua/118734-ukraina-na ... i-smi.html От "слуг"... - Не сочтите, за "всёпропальщика" - веерные отключения уже идут по полной. Перспективы цены в гривне, без "Роттердам +", с ситуацией, к которой привели "слуги" более, чем ... . - Это к тому, что они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике.
Shaman написав:электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.
виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.
веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть
Shaman написав:высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме. опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат
После озвученного лицом, что играет роль министра энергетики в Верховной Раде в прошлую пятницу(звучали цифры "по углю"): При чём это самый реальный сценарий происходящего. https://u-news.com.ua/118734-ukraina-na ... i-smi.html От "слуг"... - Не сочтите, за "всёпропальщика" - веерные отключения уже идут по полной. Перспективы цены в гривне, без "Роттердам +", с ситуацией, к которой привели "слуги" более, чем ... . - Это к тому, что они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике.
они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике.
Здесь частичный ответ: https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko- ... 54215.html По факту блокированием деятельности оставшихся 35 шахт по добыче угля на подконтрольной части. Частично о ситуации можно судить по тому, что В Доброполье СКМ(ДТЭК) вынуждено было отказаться от шахты"Алмазная". ГП "Львовуголь" - там вообще... отказались от строительства новой шахты. Похерины (обанкрочены) шахты-миллионники, даже те, что остались.
Подробности я нехочу "выносить из избы". Считайте сами: 35 шахт, из них минимум 10 миллионников(миллион тонн в год) - министром заявлено по моему 3 миллиона?(не хочу обманывать) и ещё столько же импортного угля - то есть, эти средства по максимальной цене пойдут не в экономику Украины, а из экономики Украины - угадайте "КОМУ?"(и как это скажется на финансовой стезе?) Здесь .......... Отдельно отмечу, что технологически ряд углей мы потребляем из РФ - это не топливные угли. Они добывают для нас - мы - меня и так блокируют, удаляют сообщения - я не комментирую стараюсь быть статиссссссстом по "перечню новостей".
Просто официально, сейчас не существует [b]"технической возможности" резко наростить добыч угля.[/b] На казённых "миллионниках". Даже единственную прибыльную казённую шахту пустили под "дерибан". Как раз "причина" изначально в отказе от "Роттердам+", что официально, немного стабилизировала ситуацию. Сейчас углекопы - добывают уголь в Польше, РФ, Чехии, Канаде, Австралии,... занимаются строительством в Израиле,...(ковид не помеха, для тех, кто реально работает)
Шахта - предприятие имеющее большую инертность в средствах, времени, технике,... Там, всё наоборот: хотите уголь? Нужно было пять лет назад вливать технические средства "на развитие".
А в РФ действуют тактически правильно: Украина скатилась с 200 миллионов тонн угля в 92м году к тому, что озвучило лицо играющее роль министра энергетики. А теперь они физически в Европе энергетические монополисты. Газ дорого? Перейдём на уголь - только уголь вновь из РФ. Та же ситуация и с Атомной энергетикой... "Свои" остались только "пианисты". - простите, не сдержался. (злой сарказм): Кизяки и те в Китае и Европе покупать будем, только теперь это будут называть получением "зелёного метана". - ЭТО НЕ ШУТКА.