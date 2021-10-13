Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Сер 13 жов, 2021 22:35

Shaman написав: Kudrjavuy написав: Shaman написав: электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.



виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.



веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.



в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть электричество потихоньку продолжает дорожать - средняя цена РДН по ОЭС Украина выросла на 15 коп до 2,22 грн/кВт*ч без НДС. но особого кипиша в публичной плоскости не наблюдается.виден дефицит э/энергии вечером - именно тогда цена на РДН доходит до потолка 4 грн/кВт*ч. большой перепад потребления - 12 ГВт ночью и 17-18 ГВт вечером.веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.в общем нас ждет походу "веселая" осень и зима. а в условиях нехватки угля и повышенного спроса на э/энергию для обогрева - Укрэнерго придется попотеть



Shaman написав: высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме.

опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат высокая цена в этот период объяснима - потребление на максимуме.опять же уголь для ТЭС тоже думаю дорожает, просто об этом громко не кричат



После озвученного лицом, что играет роль министра энергетики в Верховной Раде в прошлую пятницу(звучали цифры "по углю"):

При чём это самый реальный сценарий происходящего.

https://u-news.com.ua/118734-ukraina-na ... i-smi.html

От "слуг"...

- Не сочтите, за "всёпропальщика" - веерные отключения уже идут по полной.

Перспективы цены в гривне, без "Роттердам +", с ситуацией, к которой привели "слуги" более, чем ... .

- Это к тому, что они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике. После озвученного лицом, что играет роль министра энергетики в Верховной Раде в прошлую пятницу(звучали цифры "по углю"):При чём это самый реальный сценарий происходящего.От "слуг"...- Не сочтите, за "всёпропальщика" - веерные отключенияПерспективы цены в гривне, без "Роттердам +", с ситуацией, к которой привели "слуги" более, чем ... .- Это к тому, что они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике.

читайте первоисточник

Энергетический кризис. Как Украина провалила подготовку к отопительному сезону и стоит ли готовиться к отключениям



тут чуть по другому расставлены акценты



и не уловил связь? - как они уничтожили перспективу стабилизации ситуации за счёт собственных ресурсов в энергетике. читайте первоисточниктут чуть по другому расставлены акцентыи не уловил связь? - как

Здесь частичный ответ:По факту блокированием деятельности оставшихся 35 шахт по добыче угля на подконтрольной части.Частично о ситуации можно судить по тому, что В Доброполье СКМ(ДТЭК) вынуждено было отказаться от шахты"Алмазная".ГП "Львовуголь" - там вообще... отказались от строительства новой шахты.Похерины (обанкрочены) шахты-миллионники, даже те, что остались.Подробности я нехочу "выносить из избы".Считайте сами: 35 шахт, из них минимум 10 миллионников(миллион тонн в год) - министром заявлено по моему 3 миллиона?(не хочу обманывать) и ещё столько же импортного угля - то есть, эти средства по максимальной цене пойдут не в экономику Украины, а из экономики Украины - угадайте "КОМУ?"(и как это скажется на финансовой стезе?) Здесь ..........Отдельно отмечу, что технологически ряд углей мы потребляем из РФ - это не топливные угли. Они добывают для нас - мы- меня и так блокируют, удаляют сообщения - я не комментирую стараюсь быть статиссссссстом по "перечню новостей".резко наростить добыч угля.[/b] На казённых "миллионниках". Даже единственную прибыльную казённую шахту пустили под "дерибан".Как раз "причина" изначально в отказе от "Роттердам+", что официально, немного стабилизировала ситуацию.Сейчас углекопы - добывают уголь в Польше, РФ, Чехии, Канаде, Австралии,...занимаются строительством в Израиле,...(ковид не помеха, для тех, кто реально работает)Шахта - предприятие имеющее большую инертность в средствах, времени, технике,...Там, всё наоборот: хотите уголь? Нужно было пять лет назад вливать технические средства "на развитие".