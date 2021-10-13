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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 14 жов, 2021 00:59
Shaman написав:
веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
Если убрать ВИЭ то большую часть мощности будут покрывать АЭС и проблем не будет. Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Для поддержки в моменты резких перепадов достаточно ГЭС.
Сжигать сотни вагонов угля в сутки ради суточного регулирования мощности - это преступление. Во первых сжигание таких количеств угля - это выбросы десятков килограмм в сутки радиоактивных изотопов в атмосферу ведущие к онкологии у населения, во вторых - это огромные выбросы CO2. 73% выбросов CO2 во всем мире делают именно угольные ТЭС.
К тому-же проекты ТЭС не предусматривали работу в режиме суточного регулирования мощности.
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Цитрин
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Додано: Чет 14 жов, 2021 08:50
Цитрин написав:
Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції
Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення.
ПС
Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????
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budivelnik
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