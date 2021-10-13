Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Shaman написав:веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
Если убрать ВИЭ то большую часть мощности будут покрывать АЭС и проблем не будет. Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Для поддержки в моменты резких перепадов достаточно ГЭС.
Сжигать сотни вагонов угля в сутки ради суточного регулирования мощности - это преступление. Во первых сжигание таких количеств угля - это выбросы десятков килограмм в сутки радиоактивных изотопов в атмосферу ведущие к онкологии у населения, во вторых - это огромные выбросы CO2. 73% выбросов CO2 во всем мире делают именно угольные ТЭС.
К тому-же проекты ТЭС не предусматривали работу в режиме суточного регулирования мощности.