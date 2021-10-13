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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 00:59

  Shaman написав:веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.


Если убрать ВИЭ то большую часть мощности будут покрывать АЭС и проблем не будет. Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Для поддержки в моменты резких перепадов достаточно ГЭС.

Сжигать сотни вагонов угля в сутки ради суточного регулирования мощности - это преступление. Во первых сжигание таких количеств угля - это выбросы десятков килограмм в сутки радиоактивных изотопов в атмосферу ведущие к онкологии у населения, во вторых - это огромные выбросы CO2. 73% выбросов CO2 во всем мире делают именно угольные ТЭС.

К тому-же проекты ТЭС не предусматривали работу в режиме суточного регулирования мощности.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:50

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції
Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення.
ПС
Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 10:25

  budivelnik написав:
  Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції
Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення.
ПС
Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????

насколько я знаю - таки не могут. но детально в тему не нырял.
по факту мы видим что регулируют вначале гидро, потом ТЭС. гидро вообще отключают в ноль,

у гидро самый простой способ - направил воду мимо - и все, турбина не работает. еще и ГАЭС переключили в режим аккумуляции.

а тепло - я думаю, работают котлы на холостом ходу, когда надо их включают, потом обратно на холостой ход

пока описывал,пришел к выводу - изменение объема выработки происходит за счет включения-выключения турбин. атомные очень долго включаются-выключаются. я думаю, приведенные выше данные по изменению мощности - это режим запуска-выключения - но это происходит раз в несколько месяцев.

как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:30

О действиях Врага Или о "полезных идиотах":
https://www.ostro.org/general/society/news/620600/
Интересно если тогда с "Роттердам+" - это были "пострадавшие особы", то что можно говорить сейчас - без "Роттердам+"?
А ведь ценовая карусель ещё не докотилась до "населения" - каша только заваривается.

Теперь публично можно говорить такие слова:
"Отмена "Роттердам+" повлекла энергетический кризис, стоимость которого в сотни раз превзойдёт размер утрат от "Роттердам+" указанных в Суде, при чём тотально и для Всей Украины - не только промышленных потребителей, но и для населения"
Kudrjavuy
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  #<1 ... 19202122
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