Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Shaman написав:веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
Если убрать ВИЭ то большую часть мощности будут покрывать АЭС и проблем не будет. Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Для поддержки в моменты резких перепадов достаточно ГЭС.
Сжигать сотни вагонов угля в сутки ради суточного регулирования мощности - это преступление. Во первых сжигание таких количеств угля - это выбросы десятков килограмм в сутки радиоактивных изотопов в атмосферу ведущие к онкологии у населения, во вторых - это огромные выбросы CO2. 73% выбросов CO2 во всем мире делают именно угольные ТЭС.
К тому-же проекты ТЭС не предусматривали работу в режиме суточного регулирования мощности.
Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення. ПС Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????
Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення. ПС Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????
насколько я знаю - таки не могут. но детально в тему не нырял. по факту мы видим что регулируют вначале гидро, потом ТЭС. гидро вообще отключают в ноль,
у гидро самый простой способ - направил воду мимо - и все, турбина не работает. еще и ГАЭС переключили в режим аккумуляции.
а тепло - я думаю, работают котлы на холостом ходу, когда надо их включают, потом обратно на холостой ход
пока описывал,пришел к выводу - изменение объема выработки происходит за счет включения-выключения турбин. атомные очень долго включаются-выключаются. я думаю, приведенные выше данные по изменению мощности - это режим запуска-выключения - но это происходит раз в несколько месяцев.
О действиях Врага Или о "полезных идиотах": https://www.ostro.org/general/society/news/620600/ Интересно если тогда с "Роттердам+" - это были "пострадавшие особы", то что можно говорить сейчас - без "Роттердам+"? А ведь ценовая карусель ещё не докотилась до "населения" - каша только заваривается.
Теперь публично можно говорить такие слова: "Отмена "Роттердам+" повлекла энергетический кризис, стоимость которого в сотни раз превзойдёт размер утрат от "Роттердам+" указанных в Суде, при чём тотально и для Всей Украины - не только промышленных потребителей, но и для населения"