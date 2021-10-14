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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 00:59

  Shaman написав:веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.


Если убрать ВИЭ то большую часть мощности будут покрывать АЭС и проблем не будет. Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Для поддержки в моменты резких перепадов достаточно ГЭС.

Сжигать сотни вагонов угля в сутки ради суточного регулирования мощности - это преступление. Во первых сжигание таких количеств угля - это выбросы десятков килограмм в сутки радиоактивных изотопов в атмосферу ведущие к онкологии у населения, во вторых - это огромные выбросы CO2. 73% выбросов CO2 во всем мире делают именно угольные ТЭС.

К тому-же проекты ТЭС не предусматривали работу в режиме суточного регулирования мощности.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:50

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції
Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення.
ПС
Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 10:25

  budivelnik написав:
  Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції
Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення.
ПС
Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????

насколько я знаю - таки не могут. но детально в тему не нырял.
по факту мы видим что регулируют вначале гидро, потом ТЭС. гидро вообще отключают в ноль,

у гидро самый простой способ - направил воду мимо - и все, турбина не работает. еще и ГАЭС переключили в режим аккумуляции.

а тепло - я думаю, работают котлы на холостом ходу, когда надо их включают, потом обратно на холостой ход

пока описывал,пришел к выводу - изменение объема выработки происходит за счет включения-выключения турбин. атомные очень долго включаются-выключаются. я думаю, приведенные выше данные по изменению мощности - это режим запуска-выключения - но это происходит раз в несколько месяцев.

как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:25

  budivelnik написав:Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції


Могут конечно, иначе их бы и запускать и останавливать было невозможно. :)

Но скорость регулирования ограничена физическими процессами в реакторе на уровне порядка 3% в минуту от номинальной мощности реактора. Если мощность снижать быстрее, то возникает такое явление как ксеноновая или иодная яма, происходит отравление реактора изотопами ксенона-135 и иода-135.

Отравление реактора приводит к отрицательной реактивности и невозможности быстрого вывода реактора снова на полную мощность. При отравлении реактора требуется несколько суток на вывод реактора из этого сосотояния. Поэтому попытки быстро изменить мощность приводят к режимам в которых реактором становится сложно управлять. И если нагрузка на реактор резко падает, мощность реактора снижают медленно, сбрасывая излишки тепла на нагрев воды в водоёме, чтобы потом была возможность снова поднять мощность реактора без длительного процесса выведения реактора из ксеноновой ямы.

Попытки маневрирования мощностью при ксеноновом отравлении реактора и привели к чернобыльской катастрофе.


Грубо говоря, сейчас АЭС вынуждены тратить свою мощность на нагрев воды в водоёмах когда из-за туч вдруг резко выглядывает солнце или ветер начинает дуть сильнее и ВИЭ резко начинают давать большие мощности. Т.е. ВИЭ мешают стабильной работе АЭС и приводят к быстрому износу оборудования.

Получается что ВИЭ по сути не генерируют электроэнергию, а создают лишнюю нагрузку на АЭС и приводят к более быстрому износу оборудования. Т.е. по сути ВИЭ не дают никакой экономии, а только создают лишние расходы на оплату ВИЭ и повышение амортизационных расходов для оборудования АЭС, а также приводя к нестабильной работе энергосети. И виной тому зеленый тариф.

Если бы ВИЭ продавали электричество только когда энергосеть в нем действительно нуждается, то это исправило бы ситуацию. Но ВИЭ в этом случае никогда не окупится, т.к. производство электричества на ВИЭ нерентабельно.


Навязывание ВИЭ задумано для того, чтобы поднять стоимость электричества и обанкротить заводы и производства в странах которые его принудительно внедряют. Это в свою очередь даст конкурентное преимущество странам, которые вместо этого развивают атомную энергетику и современные технологии. Что собственно и происходит.
Цитрин
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  #<1 ... 19202122
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