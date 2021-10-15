Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Shaman написав:веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
Если убрать ВИЭ то большую часть мощности будут покрывать АЭС и проблем не будет. Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Для поддержки в моменты резких перепадов достаточно ГЭС.
Сжигать сотни вагонов угля в сутки ради суточного регулирования мощности - это преступление. Во первых сжигание таких количеств угля - это выбросы десятков килограмм в сутки радиоактивных изотопов в атмосферу ведущие к онкологии у населения, во вторых - это огромные выбросы CO2. 73% выбросов CO2 во всем мире делают именно угольные ТЭС.
К тому-же проекты ТЭС не предусматривали работу в режиме суточного регулирования мощности.
Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення. ПС Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????
Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення. ПС Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????
насколько я знаю - таки не могут. но детально в тему не нырял. по факту мы видим что регулируют вначале гидро, потом ТЭС. гидро вообще отключают в ноль,
у гидро самый простой способ - направил воду мимо - и все, турбина не работает. еще и ГАЭС переключили в режим аккумуляции.
а тепло - я думаю, работают котлы на холостом ходу, когда надо их включают, потом обратно на холостой ход
пока описывал,пришел к выводу - изменение объема выработки происходит за счет включения-выключения турбин. атомные очень долго включаются-выключаются. я думаю, приведенные выше данные по изменению мощности - это режим запуска-выключения - но это происходит раз в несколько месяцев.
budivelnik написав:Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції
Могут конечно, иначе их бы и запускать и останавливать было невозможно.
Но скорость регулирования ограничена физическими процессами в реакторе на уровне порядка 3% в минуту от номинальной мощности реактора. Если мощность снижать быстрее, то возникает такое явление как ксеноновая или иодная яма, происходит отравление реактора изотопами ксенона-135 и иода-135.
Отравление реактора приводит к отрицательной реактивности и невозможности быстрого вывода реактора снова на полную мощность. При отравлении реактора требуется несколько суток на вывод реактора из этого сосотояния. Поэтому попытки быстро изменить мощность приводят к режимам в которых реактором становится сложно управлять. И если нагрузка на реактор резко падает, мощность реактора снижают медленно, сбрасывая излишки тепла на нагрев воды в водоёме, чтобы потом была возможность снова поднять мощность реактора без длительного процесса выведения реактора из ксеноновой ямы.
Попытки маневрирования мощностью при ксеноновом отравлении реактора и привели к чернобыльской катастрофе.
Грубо говоря, сейчас АЭС вынуждены тратить свою мощность на нагрев воды в водоёмах когда из-за туч вдруг резко выглядывает солнце или ветер начинает дуть сильнее и ВИЭ резко начинают давать большие мощности. Т.е. ВИЭ мешают стабильной работе АЭС и приводят к быстрому износу оборудования.
Получается что ВИЭ по сути не генерируют электроэнергию, а создают лишнюю нагрузку на АЭС и приводят к более быстрому износу оборудования. Т.е. по сути ВИЭ не дают никакой экономии, а только создают лишние расходы на оплату ВИЭ и повышение амортизационных расходов для оборудования АЭС, а также приводя к нестабильной работе энергосети. И виной тому зеленый тариф.
Если бы ВИЭ продавали электричество только когда энергосеть в нем действительно нуждается, то это исправило бы ситуацию. Но ВИЭ в этом случае никогда не окупится, т.к. производство электричества на ВИЭ нерентабельно.
Навязывание ВИЭ задумано для того, чтобы поднять стоимость электричества и обанкротить заводы и производства в странах которые его принудительно внедряют. Это в свою очередь даст конкурентное преимущество странам, которые вместо этого развивают атомную энергетику и современные технологии. Что собственно и происходит.
Вы, оперируя типа "научными" данными, приходите к псевдонаучным выводам. софистика одним словом.
не знаю почему, но АЭС и не меняют свою мощность - смотрите график Укрэнерго. ВИЭ балансируют - а) гидро б) тепло, но никак не АЭС
насчет потребности в ВИЭ - не буду доказывать с пеной у рта, что это надо - как я говорил, ни у меня, ни у Вас нет необходимого набора данных и общей картины. просто представьте, что кто-то смотрит вперед и готовится жить в мире, где исчерпаны запасы нефти и газа - и все выглядит совсем по-другому. по углю не скажу, размеры его запасов не знаю, а по нефти и газу - предел уже виден.
ВИЭ развивают как раз развитые страны - а Китай и РФ почему-то тоже пристраиваются к этому - и давайте без теорий заговора
Shaman написав:не знаю почему, но АЭС и не меняют свою мощность
Shaman написав:смотрите график Укрэнерго. ВИЭ балансируют - а) гидро б) тепло, но никак не АЭС
А смысл менять, если АЭС и так на 50-60% мощности работают. Куда ниже-то? Большую часть генерации ТЭС уголь жгут:
Как видите, уголь прекрасно можно убрать, заменив на АЭС. Но тогда угольные бароны не получат денег.
Shaman написав:ВИЭ развивают как раз развитые страны - а Китай и РФ почему-то тоже пристраиваются к этому - и давайте без теорий заговора
Ну это понятно, развитие Китая и РФ нужно притормозить, поэтому и "развивают".
И что там можно развивать в ВИЭ? Все давно развито. Можно незначительно улучшить КПД, значительно увеличив стоимость. Но это актуально только для космоса.Использование ВИЭ для генерации электричества - это изначально тупиковое и нерентабельное направление.
Будущее за атомной энергетикой. Ни нефть, ни газ, ни тем более солнце и ветер, не смогут дать хотя-бы малую долю того, что можно получить с помощью атомной.
Цитрин К сожалению пост модер удалил. 1. Атомная очень капиталлоёмкая. в структуре государственной системы энергетики формирования постоянного источника тока, в Украине элементом компенсирующим перепады потребления, ибо атомная АЭС рассчитана под постоянную выработку. Переменным является "потребление". С этой целью уже много много лет строится "Нижне Днестровская ГАЭС". Принцип работы: В пиковые периоды работает, как электростанция. В пекриод переизбытка закачивает воду в водохранилище. 2. Угольная генерация, вернее правильно "тепловая" Самая унифицированная! Её выработкой является не только электроэнергия, но ... "тёплая вода"- это централизованное отопление, это горячая вода, это отопление коммунальных, и производственных помещний,...
Самое замечательное на газу. Газа нет лучше антрацит. Нет антрацита - топливные угли. Углей марки"Г" - благодаря оставшимся 35 шахтам в Украине переизбыток(хотя по факту большой дефицит). На сегодня ... обрушена добыч по всем шахтам. Тишина с информацией о переоборудовании блоков ТЭС по угли марки "Г" И т.д.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 15 жов, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
С другой стороны почему-то "писатель" умалчивает: В Украине катастрофический дефицит электроэнергии для коммунальных нужд и населения с совковых времён. Технически: передача электроэнергии на большие расстояния имеет большие потери!!! Запрос на электроэнергию в коммунальном секторе НЕ ЗАКРЫТ - дорого. Т.Е. атомную электростанцию Вы предлагаете поставить в каждом селе? "Холодный синтез" пока не имеет реальных воплощений в генерации . За исключением библейских легенд.
Перспективу изменения цен можно видеть по состоянию генерации, на сегодня. http://ukrrudprom.com/news/Izza_otsutst ... _TETS.html Ворам удобно апеллировать к "мировым тенденция", если бы не одно НО! Тепловую генерацию они обрушили в Украине самостоятельно. за результатом ликвидации "Роттердам+"
Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков ТЭС и ТЭЦ 10:30 15 октября 2021 года В Украине 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ушли в простой из-за отсутствия топлива. Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт. Об этом свидетельствуют данные диспетчера энергорынка госкомпании Укрэнерго.
По состоянию на 13 октября из-за отсутствия топлива не работает 20 блоков на 9 ТЭЦ и ТЭС.
Укрэнерго сообщает, что за неделю с 4 по 11 октября запасы угля на складах ТЭС уменьшились на 6,5% до 666,6 тыс. тонн. В частности, запасы газового угля снизились на 4,7% до 511 тыс. тонн, антрацитового — на 12% до 155,6 тыс. тонн.
Среднесуточные объемы поставок угля за последние 10 дней составляли 56,5 тыс. тонн, тогда как расход (сжигание) — 61,6 тыс. тонн.
В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находилось в 3,9 раза меньше угля, чем должно было быть на 11 октября.