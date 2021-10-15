Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Цитрин написав:

budivelnik написав: Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції

Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції

Могут конечно, иначе их бы и запускать и останавливать было невозможно.Но скорость регулирования ограничена физическими процессами в реакторе на уровне порядка 3% в минуту от номинальной мощности реактора. Если мощность снижать быстрее, то возникает такое явление как ксеноновая или иодная яма, происходит отравление реактора изотопами ксенона-135 и иода-135.Отравление реактора приводит к отрицательной реактивности и невозможности быстрого вывода реактора снова на полную мощность. При отравлении реактора требуется несколько суток на вывод реактора из этого сосотояния. Поэтому попытки быстро изменить мощность приводят к режимам в которых реактором становится сложно управлять. И если нагрузка на реактор резко падает, мощность реактора снижают медленно, сбрасывая излишки тепла на нагрев воды в водоёме, чтобы потом была возможность снова поднять мощность реактора без длительного процесса выведения реактора из ксеноновой ямы.Попытки маневрирования мощностью при ксеноновом отравлении реактора и привели к чернобыльской катастрофе.Грубо говоря, сейчас АЭС вынуждены тратить свою мощность на нагрев воды в водоёмах когда из-за туч вдруг резко выглядывает солнце или ветер начинает дуть сильнее и ВИЭ резко начинают давать большие мощности. Т.е. ВИЭ мешают стабильной работе АЭС и приводят к быстрому износу оборудования.Получается что ВИЭ по сути не генерируют электроэнергию, а создают лишнюю нагрузку на АЭС и приводят к более быстрому износу оборудования. Т.е. по сути ВИЭ не дают никакой экономии, а только создают лишние расходы на оплату ВИЭ и повышение амортизационных расходов для оборудования АЭС, а также приводя к нестабильной работе энергосети. И виной тому зеленый тариф.Если бы ВИЭ продавали электричество только когда энергосеть в нем действительно нуждается, то это исправило бы ситуацию. Но ВИЭ в этом случае никогда не окупится, т.к. производство электричества на ВИЭ нерентабельно.Навязывание ВИЭ задумано для того, чтобы поднять стоимость электричества и обанкротить заводы и производства в странах которые его принудительно внедряют. Это в свою очередь даст конкурентное преимущество странам, которые вместо этого развивают атомную энергетику и современные технологии. Что собственно и происходит.