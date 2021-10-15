Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Shaman написав:веселей всего гидро которые то на 0, то пыхтят вовсю до 3ГВт. а вот тепловикам сложней - они не могут так оперативно переключаться. так что когда зеленая на максимуме - свыше 3 ГВт, то гидро даже днем может переходить в режим аккумуляции. а бывают дни, когда зеленой всего 1ГВт - тогда более равномерно идет работа.
Если убрать ВИЭ то большую часть мощности будут покрывать АЭС и проблем не будет. Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Для поддержки в моменты резких перепадов достаточно ГЭС.
Сжигать сотни вагонов угля в сутки ради суточного регулирования мощности - это преступление. Во первых сжигание таких количеств угля - это выбросы десятков килограмм в сутки радиоактивных изотопов в атмосферу ведущие к онкологии у населения, во вторых - это огромные выбросы CO2. 73% выбросов CO2 во всем мире делают именно угольные ТЭС.
К тому-же проекты ТЭС не предусматривали работу в режиме суточного регулирования мощности.
Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення. ПС Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????
Цитрин написав:Скорость регулирования мощности АЭС 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности.
Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції Можете скинути ссилку яка б підтвердила ваші припущення. ПС Припускаю що АЕС може стало опускати або стало набирати +/-3% від потужності...але регулювати туди/сюди????
насколько я знаю - таки не могут. но детально в тему не нырял. по факту мы видим что регулируют вначале гидро, потом ТЭС. гидро вообще отключают в ноль,
у гидро самый простой способ - направил воду мимо - и все, турбина не работает. еще и ГАЭС переключили в режим аккумуляции.
а тепло - я думаю, работают котлы на холостом ходу, когда надо их включают, потом обратно на холостой ход
пока описывал,пришел к выводу - изменение объема выработки происходит за счет включения-выключения турбин. атомные очень долго включаются-выключаются. я думаю, приведенные выше данные по изменению мощности - это режим запуска-выключения - но это происходит раз в несколько месяцев.
budivelnik написав:Завжди вважав що АЕС не мають можливостей регуляції
Могут конечно, иначе их бы и запускать и останавливать было невозможно.
Но скорость регулирования ограничена физическими процессами в реакторе на уровне порядка 3% в минуту от номинальной мощности реактора. Если мощность снижать быстрее, то возникает такое явление как ксеноновая или иодная яма, происходит отравление реактора изотопами ксенона-135 и иода-135.
Отравление реактора приводит к отрицательной реактивности и невозможности быстрого вывода реактора снова на полную мощность. При отравлении реактора требуется несколько суток на вывод реактора из этого сосотояния. Поэтому попытки быстро изменить мощность приводят к режимам в которых реактором становится сложно управлять. И если нагрузка на реактор резко падает, мощность реактора снижают медленно, сбрасывая излишки тепла на нагрев воды в водоёме, чтобы потом была возможность снова поднять мощность реактора без длительного процесса выведения реактора из ксеноновой ямы.
Попытки маневрирования мощностью при ксеноновом отравлении реактора и привели к чернобыльской катастрофе.
Грубо говоря, сейчас АЭС вынуждены тратить свою мощность на нагрев воды в водоёмах когда из-за туч вдруг резко выглядывает солнце или ветер начинает дуть сильнее и ВИЭ резко начинают давать большие мощности. Т.е. ВИЭ мешают стабильной работе АЭС и приводят к быстрому износу оборудования.
Получается что ВИЭ по сути не генерируют электроэнергию, а создают лишнюю нагрузку на АЭС и приводят к более быстрому износу оборудования. Т.е. по сути ВИЭ не дают никакой экономии, а только создают лишние расходы на оплату ВИЭ и повышение амортизационных расходов для оборудования АЭС, а также приводя к нестабильной работе энергосети. И виной тому зеленый тариф.
Если бы ВИЭ продавали электричество только когда энергосеть в нем действительно нуждается, то это исправило бы ситуацию. Но ВИЭ в этом случае никогда не окупится, т.к. производство электричества на ВИЭ нерентабельно.
Навязывание ВИЭ задумано для того, чтобы поднять стоимость электричества и обанкротить заводы и производства в странах которые его принудительно внедряют. Это в свою очередь даст конкурентное преимущество странам, которые вместо этого развивают атомную энергетику и современные технологии. Что собственно и происходит.
Вы, оперируя типа "научными" данными, приходите к псевдонаучным выводам. софистика одним словом.
не знаю почему, но АЭС и не меняют свою мощность - смотрите график Укрэнерго. ВИЭ балансируют - а) гидро б) тепло, но никак не АЭС
насчет потребности в ВИЭ - не буду доказывать с пеной у рта, что это надо - как я говорил, ни у меня, ни у Вас нет необходимого набора данных и общей картины. просто представьте, что кто-то смотрит вперед и готовится жить в мире, где исчерпаны запасы нефти и газа - и все выглядит совсем по-другому. по углю не скажу, размеры его запасов не знаю, а по нефти и газу - предел уже виден.
ВИЭ развивают как раз развитые страны - а Китай и РФ почему-то тоже пристраиваются к этому - и давайте без теорий заговора
Shaman написав:не знаю почему, но АЭС и не меняют свою мощность
Shaman написав:смотрите график Укрэнерго. ВИЭ балансируют - а) гидро б) тепло, но никак не АЭС
А смысл менять, если АЭС и так на 50-60% мощности работают. Куда ниже-то? Большую часть генерации ТЭС уголь жгут:
Как видите, уголь прекрасно можно убрать, заменив на АЭС. Но тогда угольные бароны не получат денег.
Shaman написав:ВИЭ развивают как раз развитые страны - а Китай и РФ почему-то тоже пристраиваются к этому - и давайте без теорий заговора
Ну это понятно, развитие Китая и РФ нужно притормозить, поэтому и "развивают".
И что там можно развивать в ВИЭ? Все давно развито. Можно незначительно улучшить КПД, значительно увеличив стоимость. Но это актуально только для космоса.Использование ВИЭ для генерации электричества - это изначально тупиковое и нерентабельное направление.
Будущее за атомной энергетикой. Ни нефть, ни газ, ни тем более солнце и ветер, не смогут дать хотя-бы малую долю того, что можно получить с помощью атомной.
С другой стороны почему-то "писатель" умалчивает: В Украине катастрофический дефицит электроэнергии для коммунальных нужд и населения с совковых времён. Технически: передача электроэнергии на большие расстояния имеет большие потери!!! Запрос на электроэнергию в коммунальном секторе НЕ ЗАКРЫТ - дорого. Т.Е. атомную электростанцию Вы предлагаете поставить в каждом селе? "Холодный синтез" пока не имеет реальных воплощений в генерации . За исключением библейских легенд.
Перспективу изменения цен можно видеть по состоянию генерации, на сегодня. http://ukrrudprom.com/news/Izza_otsutst ... _TETS.html Ворам удобно апеллировать к "мировым тенденция", если бы не одно НО! Тепловую генерацию они обрушили в Украине самостоятельно. за результатом ликвидации "Роттердам+"
Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков ТЭС и ТЭЦ 10:30 15 октября 2021 года В Украине 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ушли в простой из-за отсутствия топлива. Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт. Об этом свидетельствуют данные диспетчера энергорынка госкомпании Укрэнерго.
По состоянию на 13 октября из-за отсутствия топлива не работает 20 блоков на 9 ТЭЦ и ТЭС.
Укрэнерго сообщает, что за неделю с 4 по 11 октября запасы угля на складах ТЭС уменьшились на 6,5% до 666,6 тыс. тонн. В частности, запасы газового угля снизились на 4,7% до 511 тыс. тонн, антрацитового — на 12% до 155,6 тыс. тонн.
Среднесуточные объемы поставок угля за последние 10 дней составляли 56,5 тыс. тонн, тогда как расход (сжигание) — 61,6 тыс. тонн.
В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находилось в 3,9 раза меньше угля, чем должно было быть на 11 октября.
Kudrjavuy написав:В Украине катастрофический дефицит электроэнергии для коммунальных нужд и населения с совковых времён.
В Украине профицит электроэнергии, т.к. её генерация проектировалась еще при СССР под производства, которые уже давно закрыты. А мощности генерации остались.
На цифрах, например сейчас сайт Укрэнерго показывает, что экспорт электроэнергии из Украины составляет 370 МВтч, а импорт 0 МВтч. Т.е. избыток генерации на данный момент более 370 МВтч. И это при том, что атомные станции загружены менее чем на половину номинальной мощности.
Мощности генерации по сути позволяют питать еще 1-2 страны аналогичные Украине. Проблема в том, что потребление падает, в связи с деиндустриализацией. Никому столько электричества уже не нужно.
Kudrjavuy написав:Технически: передача электроэнергии на большие расстояния имеет большие потери!!!
Смысл этих "потерь" - списать часть прибыли на потери и положить себе в карман. Как-то изучал этот вопрос и оказалось, что в мире везде потери в разы меньше, что намекает на манипуляции с потерями.
Kudrjavuy написав:Т.Е. атомную электростанцию Вы предлагаете поставить в каждом селе?
Нет. Взгляните на график выше, достаточно всего-лишь поднять мощность генерации АЭС и уменьшить сжигание угля. Заменив угольное электричество более дешевым и чистым атомным.
Kudrjavuy написав:Тепловую генерацию они обрушили в Украине самостоятельно. за результатом ликвидации "Роттердам+" Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков ТЭС и ТЭЦ
Если это так, то это прекрасно - люди меньше будут болеть от онкологии. Выбросы радиоактивных изотопов в атмосферу при сжигании угля на ТЭС - основная причина онкологии у населения (рак легких и т.п.).
Ну а кроме того, электричество от сжигания угля обходится в разы дороже атомного. Поэтому от замены ТЭС мощностями АЭС для развития экономики большой плюс.
Да и на развитие атомных технологий какой-то процент от этого перепадет, что тоже хорошо.
Kudrjavuy написав:Перспективу изменения цен можно видеть по состоянию генерации, на сегодня. http://ukrrudprom.com/news/Izza_otsutst ... _TETS.html Ворам удобно апеллировать к "мировым тенденция", если бы не одно НО! Тепловую генерацию они обрушили в Украине самостоятельно. за результатом ликвидации "Роттердам+"
Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков ТЭС и ТЭЦ 10:30 15 октября 2021 года В Украине 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ушли в простой из-за отсутствия топлива. Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт. Об этом свидетельствуют данные диспетчера энергорынка госкомпании Укрэнерго.
По состоянию на 13 октября из-за отсутствия топлива не работает 20 блоков на 9 ТЭЦ и ТЭС.
Укрэнерго сообщает, что за неделю с 4 по 11 октября запасы угля на складах ТЭС уменьшились на 6,5% до 666,6 тыс. тонн. В частности, запасы газового угля снизились на 4,7% до 511 тыс. тонн, антрацитового — на 12% до 155,6 тыс. тонн.
Среднесуточные объемы поставок угля за последние 10 дней составляли 56,5 тыс. тонн, тогда как расход (сжигание) — 61,6 тыс. тонн.
В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находилось в 3,9 раза меньше угля, чем должно было быть на 11 октября.
что стоит отметить - то, что ситуация с углем критическая. возможно даже хуже, чем с газом. почему так произошло - вопрос открытый - надо нырять в тему, чтобы разобраться.
то, что остатки ниже установленного лимита - плохо, но не смертельно - можно и "с колес" работать. но вероятность каких-то нештатных ситуаций существенно вырастает
самая большая проблема с остатками на Центрэнерго - привет "эффективному" государственному управлению. остатки там просто минимальные.
пока видно след факторы: - проблемы с угледобычей в стране - почему? хз - Китай законтрактовал доступные объемы на внешних рынках, что привело к проблемам с импортом. много угля в Австралии, от которого Китай отказался - но она далеко... - возможно проблема кроется, что НКРЕКУ и ДТЭК бодаются друг с другом, вместо того, чтобы координировать свои действия - в наших реалиях вполне может быть что из-за этого просрали подготовку к зиме
Kudrjavuy написав:В Украине катастрофический дефицит электроэнергии для коммунальных нужд и населения с совковых времён.
В Украине профицит электроэнергии, т.к. её генерация проектировалась еще при СССР под производства, которые уже давно закрыты. А мощности генерации остались.
Может Вы не там "читали"? Между "генерацией в Украине" и реальным "доступом населения в Украине" к стабильным 220Вольт или 380Вольт - Непреодолимая пропасть! У Вас одно словоблудие.
Цитрин написав:На цифрах, например сейчас сайт Укрэнерго показывает, что экспорт электроэнергии из Украины составляет 370 МВтч, а импорт 0 МВтч. Т.е. избыток генерации на данный момент более 370 МВтч. И это при том, что атомные станции загружены менее чем на половину номинальной мощности.
Мощности генерации по сути позволяют питать еще 1-2 страны аналогичные Украине. Проблема в том, что потребление падает, в связи с деиндустриализацией. Никому столько электричества уже не нужно.
Kudrjavuy написав:Технически: передача электроэнергии на большие расстояния имеет большие потери!!!
Смысл этих "потерь" - списать часть прибыли на потери и положить себе в карман. Как-то изучал этот вопрос и оказалось, что в мире везде потери в разы меньше, что намекает на манипуляции с потерями.
Вам, пожалуй, изучать это вопрос необходимо с начальной школы, и лет десять в установах обслуживающих ЛЭП....... А Вы уже со взрослыми бодаетесь.
Цитрин написав:
Kudrjavuy написав:Т.Е. атомную электростанцию Вы предлагаете поставить в каждом селе?
Нет. Взгляните на график выше, достаточно всего-лишь поднять мощность генерации АЭС и уменьшить сжигание угля. Заменив угольное электричество более дешевым и чистым атомным.
И всё же, мне было бы интересно Вас видеть в 1986-1987 годах. В принципе неполноценность часто связана с тупым словоблудием, на фоне практического отсутствия понимания содержания темы(нет практического содержания в раскладке темы). Вам бы начать реально работать - через 5 лет мир бы в ваших глазах приобрёл бы иные краски.
Цитрин написав:
Kudrjavuy написав:Тепловую генерацию они обрушили в Украине самостоятельно. за результатом ликвидации "Роттердам+" Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков ТЭС и ТЭЦ
Если это так, то это прекрасно - люди меньше будут болеть от онкологии. Выбросы радиоактивных изотопов в атмосферу при сжигании угля на ТЭС - основная причина онкологии у населения (рак легких и т.п.).
Дык для этих целей ставят фильтра, трубы высокие, присадки, - позволяющие получать сырьё для производства шин, и т.д. Называется это - "технологические совершенствование".
Цитрин написав:Ну а кроме того, электричество от сжигания угля обходится в разы дороже атомного. Поэтому от замены ТЭС мощностями АЭС для развития экономики большой плюс.
Да и на развитие атомных технологий какой-то процент от этого перепадет, что тоже хорошо.
Однозначно не из Украины. Если не Враг - значит "полезный идиот" При чём даже не в состоянии складывать буквы, что Вам написали в слова, предложения, - суть.
Я неоднократно давал расклад: Добыч угля - убыточна Обогащение - убыточно транспортировка - убыточна Генерация и реализация электроэнергии - прибыльна. Без тампаксов и отсасывателей средств прибыль с генерации - на порядок покрывает убытки. Украина - прибыльна и процветающая. При чём, на каждом этапе - сумасшедший налоговый сбор.
Цена на электроэнергию, в Украине - не имеет ничего общего с экономической составляющей. И является чисто "политическим оружием".