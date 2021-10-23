Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Kudrjavuy написав:Между "генерацией в Украине" и реальным "доступом населения в Украине" к стабильным 220Вольт или 380Вольт - Непреодолимая пропасть!
А при чем тут доступность электросети в захолустье к генерации/потреблению и ценам? Государство и не обязано тащить дорогие линии электропередач куда-то глухомань на отшибе ради пары хатынок. Это вообще не входит в функции государства.
Kudrjavuy написав:Вам, пожалуй, изучать это вопрос необходимо с начальной школы, и лет десять в установах обслуживающих ЛЭП.......
Что конкретно Вы предлагаете изучить? Я неплохо знаком с физикой, имею высшее техническое образование. С ТОЭ и схемотехникой знаком. Так что можете не стесняться и смело говорить на техническом языке.
Что касается потерь, изучал статистику потребления за период с 1991 по 2006 год, потребление значительно упало, а потери в абсолютных значениях не изменилсь. Поэтому считаю, что такое возможно если в отчетах по потерям мухлеж. Если бы потери в отчетах публиковали реальные, то они менялись бы пропорционально изменению потребления и снижались в относительных значениях за счет новых технологий.
В качестве подтверждения, конкретные цифры:
1991 год - полезных 253,6 млрд.кВтч, потери 22,6 млрд.кВтч. (8.18 %) 2006 год - полезных 143,4 млрд.кВтч, потери 21,1 млрд.кВтч. (12.83 %)
Представьте, что ктото уменьшает ток через резистор с фиксированным сопротивлением, а напряжение на резисторе остается тем-же. Также и тут.
Вы считаете это нормальное явление?
А еще нужно учитывать, что сейчас уже далеко не тот уровень технологий, что был 30 лет назад и возможностей для снижения потерь стало в разы больше. Это раньше железо АСУ кушало мегаватты, сейчас такое железо и захочешь найти - не выйдет.
У нас сейчас потери, если не ошибаюсь 11%, США - 6%, Чехия - 4%, Германия - 3 %, Израиль - 3 %, Сингапур - 2%, Словакия - 2 %.
При себестоимости генерации 566.7 грн/МВтч, т.е. 56 коп/кВтч. Вот и думайте...
Kudrjavuy написав:И всё же, мне было бы интересно Вас видеть в 1986-1987 годах.
Аварии типа Чернобыля периодически случаются, человеческий фактор никто не отменял. От этого никто не застрахован. Они случаются и в Японии и в США и в других развитых странах. Но из этого никак не следует, что нужно возвращаться к углю и дышать смогом, как в Лондоне 1952 года.
Kudrjavuy написав:Технически: передача электроэнергии на большие расстояния имеет большие потери!!!
Большие потери она имеет когда нет понимания физики. Эти потери прекрасно минимизируются за счет увеличения импеданса линии передачи. Повышение импеданса линии при фиксированной мощности = понижение тока в проводах, понижение тока = понижение потерь на сопротивлении проводов. Банальный закон Ома. Что собственно успешно и использутся на высоковольтных ЛЭП.
I = U/R, P = U*I
Физика на уровне 5-ого класса средней школы.
Десять лет изучать "на установах обслуживающих ЛЭП" закон Ома, на который в школе максимум час отводят и так и не освоить его... как такое возможно?
уровень мышления "взять все и поделить" нам еще преподнесет много сюрпризов
"+" - спасибо, поддержали.
Если понять уровень "их развития", или отношения к Украине, сравнимый с Цитрином то: Стоит прогнозировать: 1. На генерацию электроэнергии в кризисный момент пустят самый дорогой газ - цена? 2. Для погашения дефицита угля - уголь будет закуплен за пределами Украины,(и дойдёт он к электростанциям не раньше мая месяца) за валюту, но собственным углекопам денег не достанется - а там уже неплатежи с июня. 3. АЭС - ну, здесь вообще всё очень грусно.
Делаем выводы? Сейчас вся Энергетика Украины в руках откровенного ВРАГА Украины и её населения. Действия которого направлены на разрушение остатков Украины и её индустриализации. Все действия которого направлены на подрыв Экономики , разрушение остатков энергетики - на вывод средств из бюджета Украины, из Украины вообще по определению. На тотальную ликвидацию независимости.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 19 жов, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Возвращаясь к баранам, у нас избыток мощностей генерации электричества, в любой момент мощности генерации можно в два раза нарастить. Проблема в том, что потребителей для этого электричества уже нет.
Зачем жечь уголь отбирая работу у атомщиков? Нравится дышать смогом и дохнуть от онкологии?
Я понимаю, трагедию - почти все стационарные отделения психиатрических учреждений закрыты. - НЕ лезьте в взрослые темы, с тремя классами - пасите себе гусей где нибудь далече. И слушайтесь взрослых людей - это лучше, чем злоупотреблять пилюльками.
https://ua24ua.net/zamorozit-neloyalnih ... vidovalis/ Заморозить нелояльных: гениальный по своему цинизму план офиса Зеленского! Изуиты бы обзавидовались... Источники сообщают, что в Офисе президента придумали гениальный по своему цинизму план, как использовать нехватку на всех обещанного Нафтогазом дешевого газа. Принцип давно известный – разделяй и властвуй.
Раз дешевого газа нет для всех, его дадут только тем регионам, чьи избранные народом руководители демонстрируют лояльность к Центральной власти. И наоборот. У строптивых мэров и глав общин будет множество проблем с закупками дешевого газа и как следствие – дыры в бюджетах. До самого банкротства.
А дальше, еще интереснее. Прикормленные гением политтехнологий Мишей Подоляком телеканалы и интернет-СМИ начнут доносить до масс тезис: «Этот руководитель хороший, потому что к отопительному сезону подготовился, а тот – плохой, потому что у него люди мерзнут». Людей будут убеждать, что виновата в проваленном отопительном сезоне местная власть. А в качестве примера будут приводить те города и общины где главы вовремя «приготовились», т е заслужили право получить дешевый газ.
Идея блестящая – вынуждены признать. Вот только сумеет ли контора Подоляка организовать ее правильно? Не случится ли так, что в результате Офис президента получит бунт ряда регионов во главе с их руководителями? В последнее время у Подоляка на медийном фронте провал за провалом.
И еще одна новость, зловещая. В Офисе президента всерьез обсуждают возможность сбить волну недовольства внутри страны обострением в зоне боевых действий. Весной этот фокус прошел – почему бы не повторить его еще раз? Последствия таких планов мы даже не беремся прогнозировать.
"Россия является нашим вечным партнером и другом", - заявил он в эфире у Скабеевой. Политик рассказал, что в ходе визита в Москву проводит встречи в Кремле с высшим политическим руководством России, докладывая о политической ситуации внутри Украины. Рабинович предрек Украине тяжелый энергетический кризис и остановку "70% предприятий" в связи с высокими мировыми ценами на газ. "Это просто коллапс, все эти люди будут выброшены на улицу", – заявил он.
Kudrjavuy написав:Делаем выводы? Сейчас вся Энергетика Украины в руках откровенного ВРАГА Украины и её населения. Действия которого направлены на разрушение остатков Украины и её индустриализации.
На мой взгляд у Вас ошибочные представления.
Деиндустриализация и деградация нужны только внешним силам которые сами по себе, без участия знати (угольные, солнечные и газовые бароны), не смогли бы этого добиться. Поэтому очевидно, что это результат влияния внешних сил на баронов (например в результате сговора или шантажа компроматом). И это становится возможным в результате отсутствия защиты народа от угнетения баронами.
Исправить это может только мудрое правительство. Также как только взрослый родитель может предотвратить заражение глистами у ребенка, а если уж заражение состоялось, то помочь ему излечиться. Сам ребенок как бы ни старался, не сможет самостоятельно ни избежать заражения, ни излечить себя.
И с этой точки зрения ограничения для угольных баронов и замена схематозов с дорогим криминальным углем на чистое и дешевое атомное электричество - это хорошо. Как для народа и правительства, так и для экономики, экологии и страны в целом.
Ограничения нужны и для солнечных и газовых баронов. Пока им дают картбланш угнетать народ, очевидно надеясь на лояльность за это. А зря, бароны предадут при первой-же возможности, о чём писал еще Никколо Макиавелли в своём произведении "Государь". На баронов нельзя делать ставку.
Правительство может полагаться только на свой народ. Ни чужие армии, ни свои бароны в тяжелые времена не помогут, наоборот сделают зависимым, сдадут с потрохами и оберут как липку при первой-же возможности. История показала тому немало примеров.
Kudrjavuy написав:Я понимаю, трагедию - почти все стационарные отделения психиатрических учреждений закрыты. - НЕ лезьте в взрослые темы, с тремя классами - пасите себе гусей где нибудь далече. И слушайтесь взрослых людей - это лучше, чем злоупотреблять пилюльками.
А Вы знаете, что тот кто пытается оскорблять кого-то, тем самым очищает карму того, кого пытается оскорблять, забирая всю негативную энергетику себе? А все что он говорит никак не применимо к оппоненту