Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 17 жов, 2021 05:58

Kudrjavuy написав: Между "генерацией в Украине" и реальным "доступом населения в Украине" к стабильным 220Вольт или 380Вольт - Непреодолимая пропасть! Между "генерацией в Украине" и реальным "доступом населения в Украине" к стабильным 220Вольт или 380Вольт - Непреодолимая пропасть!

Kudrjavuy написав: Вам, пожалуй, изучать это вопрос необходимо с начальной школы, и лет десять в установах обслуживающих ЛЭП....... Вам, пожалуй, изучать это вопрос необходимо с начальной школы, и лет десять в установах обслуживающих ЛЭП.......

Kudrjavuy написав: И всё же, мне было бы интересно Вас видеть в 1986-1987 годах.

И всё же, мне было бы интересно Вас видеть в 1986-1987 годах.

Kudrjavuy написав: Технически: передача электроэнергии на большие расстояния имеет большие потери!!! Технически: передача электроэнергии на большие расстояния имеет большие потери!!!

Kudrjavuy написав: Я неоднократно давал расклад:

Добыч угля - убыточна

Обогащение - убыточно

транспортировка - убыточна

Генерация и реализация электроэнергии - прибыльна.

Я неоднократно давал расклад:Добыч угля - убыточнаОбогащение - убыточнотранспортировка - убыточнаГенерация и реализация электроэнергии - прибыльна.

А при чем тут доступность электросети в захолустье к генерации/потреблению и ценам? Государство и не обязано тащить дорогие линии электропередач куда-то глухомань на отшибе ради пары хатынок. Это вообще не входит в функции государства.Что конкретно Вы предлагаете изучить? Я неплохо знаком с физикой, имею высшее техническое образование. С ТОЭ и схемотехникой знаком. Так что можете не стесняться и смело говорить на техническом языке.Что касается потерь, изучал статистику потребления за период с 1991 по 2006 год, потребление значительно упало, а потери в абсолютных значениях не изменилсь. Поэтому считаю, что такое возможно если в отчетах по потерям мухлеж. Если бы потери в отчетах публиковали реальные, то они менялись бы пропорционально изменению потребления и снижались в относительных значениях за счет новых технологий.В качестве подтверждения, конкретные цифры:1991 год - полезных 253,6 млрд.кВтч, потери 22,6 млрд.кВтч. (8.18 %)2006 год - полезных 143,4 млрд.кВтч, потери 21,1 млрд.кВтч. (12.83 %)Представьте, что ктото уменьшает ток через резистор с фиксированным сопротивлением, а напряжение на резисторе остается тем-же. Также и тут.Вы считаете это нормальное явление?А еще нужно учитывать, что сейчас уже далеко не тот уровень технологий, что был 30 лет назад и возможностей для снижения потерь стало в разы больше. Это раньше железо АСУ кушало мегаватты, сейчас такое железо и захочешь найти - не выйдет.У нас сейчас потери, если не ошибаюсь 11%, США - 6%, Чехия - 4%, Германия - 3 %, Израиль - 3 %, Сингапур - 2%, Словакия - 2 %.При себестоимости генерации 566.7 грн/МВтч, т.е. 56 коп/кВтч. Вот и думайте...Аварии типа Чернобыля периодически случаются, человеческий фактор никто не отменял. От этого никто не застрахован. Они случаются и в Японии и в США и в других развитых странах. Но из этого никак не следует, что нужно возвращаться к углю и дышать смогом, как в Лондоне 1952 года.Большие потери она имеет когда нет понимания физики. Эти потери прекрасно минимизируются за счет увеличения импеданса линии передачи. Повышение импеданса линии при фиксированной мощности = понижение тока в проводах, понижение тока = понижение потерь на сопротивлении проводов. Банальный закон Ома. Что собственно успешно и использутся на высоковольтных ЛЭП.I = U/R, P = U*IФизика на уровне 5-ого класса средней школы.Десять лет изучать "на установах обслуживающих ЛЭП" закон Ома, на который в школе максимум час отводят и так и не освоить его... как такое возможно?Возвращаясь к баранам, у нас избыток мощностей генерации электричества, в любой момент мощности генерации можно в два раза нарастить. Проблема в том, что потребителей для этого электричества уже нет.Зачем жечь уголь отбирая работу у атомщиков? Нравится дышать смогом и дохнуть от онкологии?