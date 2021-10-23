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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 24 жов, 2021 05:28
BIGor написав:
Можно и нужно. У нас конечно в морозы недотапливают, но вот при такой погоде как сейчас выключают на день, ночью включают больше. Правда котельня не газовая.
у нас тоже в сильные морозы недотапливают, но они редко бывают. А когда на улице более менее тепло, наоборот - кочегарят по полной.
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