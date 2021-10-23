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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 05:28

  BIGor написав:Можно и нужно. У нас конечно в морозы недотапливают, но вот при такой погоде как сейчас выключают на день, ночью включают больше. Правда котельня не газовая.


у нас тоже в сильные морозы недотапливают, но они редко бывают. А когда на улице более менее тепло, наоборот - кочегарят по полной.

Газа у нас достаточно, импорт газа не нужен. Проблема в том, что его по спекулятивной цене впаривают, используя монополии и принуждение платить за то, что тебе не нужно.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:45

  Shaman написав:прошла неделя октября, и мы наблюдаем, что если средняя цена в рабочий день была 2,25 - 2,30 грн без НДС, то в октябре ниже 2,65 не опускается.

средняя за октябрь на 35 коп выше сентября. если тенденция сохранится, то за октябрь еще плюс 30-35 коп без НДС к цене :(

даже уже незаметно, что в Бурштине подняли макс цены: день 2,5 грн, ночь - 1,5. там тоже будет плюс 30 коп.

походу, будет все + 50 коп/кВТ*ч :(

т.о. динамика цены РДН без НДС
август +50 коп
сентябрь +20 коп
октябрь +50 коп
среднестатистический покупатель в Харькове стал платить с 3,2 грн с НДС в июле, 4,6 грн - в октябре.

и заметьте - тишина. для меня лишний пример, что весь кипиш по поводу цен у нас разгоняется только по заказу.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:43

  Цитрин написав:
  Shaman написав:и заметьте - тишина. для меня лишний пример, что весь кипиш по поводу цен у нас разгоняется только по заказу.


тишина потому что все уже смирились, сейчас все сидят на попе ровно и наблюдают. Сделать всеравно никто ничего не может. Так что даже если до 100 грн/кВтч цену поднимут также будет тишина. Просто предприятия закроют и всё.

в первый раз разгонял скандал Энергоатом, у которого отнял пирог ГарПок. получил свой кусок пирога - замолчал.
Потом разгоняли кипиш крупные потребители э/э типа электрометаллургов и ферросплавщиков - тоже отвоевали свой кусочек, и опять тишина.
ждем очередных пострадавших, которые захотят решить свои проблемы за счет других - именно тогда поднимают кипиш.

обычный бизнес молча решает свои вопросы - пока цена на э/э еще не так критична, в отличие от газа.

одна из причин роста цен для промышленности - наш популизм для населения. э/э как минимум надо продавать для населения по себестоимости - это просто аксиома.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:26

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:одна из причин роста цен для промышленности - наш популизм для населения. э/э как минимум надо продавать для населения по себестоимости - это просто аксиома.

Ну так есть себестоимость энергии АЭС и есть стоимость зеленой енергии от Ахметова.
Какую енергию предлагаете парить населению? Правда население голосует всегда за партии которые поддерживают Ахмета.
BIGor
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