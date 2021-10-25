Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Пон 25 жов, 2021 07:28

BIGor написав: Ну так есть себестоимость энергии АЭС и есть стоимость зеленой енергии от Ахметова.

Какую енергию предлагаете парить населению? Правда население голосует всегда за партии которые поддерживают Ахмета. Ну так есть себестоимость энергии АЭС и есть стоимость зеленой енергии от Ахметова.Какую енергию предлагаете парить населению? Правда население голосует всегда за партии которые поддерживают Ахмета.

А это будет зависеть от того, какие цели у правительства. Если обеспечить народ электричеством по доступным ценам, тогда один вариант. А если цель кинуть и развести на деньги, тогда другой вариант.Для примера, в Израиле доля себестоимости производства электричества в цене для конечного потребителя не менее 50%. Причем, судя по ровной цифре 50% в отчетах - это похоже целевое значение. Тоесть цена для конечного потребителя не превышает удвоенной себестоимости. И это включая доставку и накрутки посредников!Если принять ту-же маржу на электричество, что и в Израиле, то цена для конечного потребителя (с учётом доставки) у нас не должна превышать 56.67 коп/кВтч * 2 = 113.34 коп/кВтч =