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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 24 жов, 2021 05:28
BIGor написав:
Можно и нужно. У нас конечно в морозы недотапливают, но вот при такой погоде как сейчас выключают на день, ночью включают больше. Правда котельня не газовая.
у нас тоже в сильные морозы недотапливают, но они редко бывают. А когда на улице более менее тепло, наоборот - кочегарят по полной.
Газа у нас достаточно, импорт газа не нужен. Проблема в том, что его по спекулятивной цене впаривают, используя монополии и принуждение платить за то, что тебе не нужно.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 07:45
Shaman написав:
прошла неделя октября, и мы наблюдаем, что если средняя цена в рабочий день была 2,25 - 2,30 грн без НДС, то в октябре ниже 2,65 не опускается.
средняя за октябрь на 35 коп выше сентября. если тенденция сохранится, то за октябрь еще плюс 30-35 коп
без НДС к цене
даже уже незаметно, что в Бурштине подняли макс цены: день 2,5 грн, ночь - 1,5. там тоже будет плюс 30 коп.
походу, будет все + 50 коп/кВТ*ч
т.о. динамика цены РДН без НДС
август +50 коп
сентябрь +20 коп
октябрь +50 коп
среднестатистический покупатель в Харькове стал платить с 3,2 грн с НДС в июле, 4,6 грн - в октябре.
и заметьте - тишина. для меня лишний пример, что весь кипиш по поводу цен у нас разгоняется только по заказу.
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Shaman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:43
Цитрин написав: Shaman написав:
и заметьте - тишина. для меня лишний пример, что весь кипиш по поводу цен у нас разгоняется только по заказу.
тишина потому что все уже смирились, сейчас все сидят на попе ровно и наблюдают. Сделать всеравно никто ничего не может. Так что даже если до 100 грн/кВтч цену поднимут также будет тишина. Просто предприятия закроют и всё.
в первый раз разгонял скандал Энергоатом, у которого отнял пирог ГарПок. получил свой кусок пирога - замолчал.
Потом разгоняли кипиш крупные потребители э/э типа электрометаллургов и ферросплавщиков - тоже отвоевали свой кусочек, и опять тишина.
ждем очередных пострадавших, которые захотят решить свои проблемы за счет других - именно тогда поднимают кипиш.
обычный бизнес молча решает свои вопросы - пока цена на э/э еще не так критична, в отличие от газа.
одна из причин роста цен для промышленности - наш популизм для населения. э/э как минимум надо продавать для населения по себестоимости - это просто аксиома.
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Shaman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:26
Shaman написав:
одна из причин роста цен для промышленности - наш популизм для населения. э/э как минимум надо продавать для населения по себестоимости - это просто аксиома.
Ну так есть себестоимость энергии АЭС и есть стоимость зеленой енергии от Ахметова.
Какую енергию предлагаете парить населению? Правда население голосует всегда за партии которые поддерживают Ахмета.
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BIGor
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Додано: Пон 25 жов, 2021 07:28
BIGor написав:
Ну так есть себестоимость энергии АЭС и есть стоимость зеленой енергии от Ахметова.
Какую енергию предлагаете парить населению? Правда население голосует всегда за партии которые поддерживают Ахмета.
А это будет зависеть от того, какие цели у правительства. Если обеспечить народ электричеством по доступным ценам, тогда один вариант. А если цель кинуть и развести на деньги, тогда другой вариант.
Для примера, в Израиле доля себестоимости производства электричества в цене для конечного потребителя не менее 50%. Причем, судя по ровной цифре 50% в отчетах - это похоже целевое значение. Тоесть цена для конечного потребителя не превышает удвоенной себестоимости. И это включая доставку и накрутки посредников!
Если принять ту-же маржу на электричество, что и в Израиле, то цена для конечного потребителя (с учётом доставки) у нас не должна превышать 56.67 коп/кВтч * 2 = 113.34 коп/кВтч = 1.13 грн/кВтч
.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 13:00
BIGor написав: Shaman написав:
одна из причин роста цен для промышленности - наш популизм для населения. э/э как минимум надо продавать для населения по себестоимости - это просто аксиома.
Ну так есть себестоимость энергии АЭС и есть стоимость зеленой енергии от Ахметова.
Какую енергию предлагаете парить населению? Правда население голосует всегда за партии которые поддерживают Ахмета.
сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД))))
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GADFLY
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Додано: Пон 25 жов, 2021 13:22
GADFLY написав:
сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД))))
Ты неправ. Даже 2 счетчика от Энергоатома - это выгоднее, чем 1 от ДТЭК ВИЭ.
Тем более, эта зеленая срань не нужна даже для балансировки, поскольку построена не там, где есть спрос, а там, где климатические условия дают наибольший гешефт - ведь есть терпила ГарПок, которому это можно отдать в сеть в любом месте, к которому подтянуты ЛЭП...
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Додано: Пон 25 жов, 2021 19:57
Цитрин написав:
Если посмотреть типовой график генерации, к примеру за 24.10.2021 - хорошо видно, что угольная генерация на ТЭС и ТЭЦ излишняя. Уголь можно заменить на АЭС, подняв мощность генерации АЭС до 14000 МВт, тем более что АЭС сейчас работают на мощности в два раза ниже проектной:
что-то мне подсказывает, что балансировка ГЭС имеет свои ограничения - а иначе больше нечем балансировать... например, по географии.
зимой можем проверить на практике - угля мало, хочешь-не хочешь, доля атома будут поднимать
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Shaman
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Додано: Пон 25 жов, 2021 20:11
Цитрин написав: BIGor написав:
Ну так есть себестоимость энергии АЭС и есть стоимость зеленой енергии от Ахметова.
Какую енергию предлагаете парить населению? Правда население голосует всегда за партии которые поддерживают Ахмета.
А это будет зависеть от того, какие цели у правительства. Если обеспечить народ электричеством по доступным ценам, тогда один вариант. А если цель кинуть и развести на деньги, тогда другой вариант.
Для примера, в Израиле доля себестоимости производства электричества в цене для конечного потребителя не менее 50%. Причем, судя по ровной цифре 50% в отчетах - это похоже целевое значение. Тоесть цена для конечного потребителя не превышает удвоенной себестоимости. И это включая доставку и накрутки посредников!
Если принять ту-же маржу на электричество, что и в Израиле, то цена для конечного потребителя (с учётом доставки) у нас не должна превышать 56.67 коп/кВтч * 2 = 113.34 коп/кВтч = 1.13 грн/кВтч
.
и сколько там цена для населения в Израиле - в денежных единицах.
а то в % то такое
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Shaman
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