|
|
|
Вартість електроенергії для промислових споживачів України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03
zРадио написав: GADFLY написав:
сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД))))
Ты неправ. Даже 2 счетчика от Энергоатома - это выгоднее, чем 1 от ДТЭК ВИЭ.
Тем более, эта зеленая срань не нужна даже для балансировки, поскольку построена не там, где есть спрос, а там, где климатические условия дают наибольший гешефт - ведь есть терпила ГарПок, которому это можно отдать в сеть в любом месте, к которому подтянуты ЛЭП...
каким макаром тут это? Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью
Нас ведут на убой. В этом сомнений нет. Последовательно- страдающий (формучанин) за судьбу дядек из Хацапетовки будет безмерно рад
-
GADFLY
-
2
-
- Повідомлень: 4337
- З нами з: 05.09.06
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|