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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03
zРадио написав: GADFLY написав:
сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД))))
Ты неправ. Даже 2 счетчика от Энергоатома - это выгоднее, чем 1 от ДТЭК ВИЭ.
Тем более, эта зеленая срань не нужна даже для балансировки, поскольку построена не там, где есть спрос, а там, где климатические условия дают наибольший гешефт - ведь есть терпила ГарПок, которому это можно отдать в сеть в любом месте, к которому подтянуты ЛЭП...
каким макаром тут это? Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью
Нас ведут на убой. В этом сомнений нет. Последовательно- страдающий (формучанин) за судьбу дядек из Хацапетовки будет безмерно рад
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GADFLY
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Додано: Вів 26 жов, 2021 08:45
GADFLY написав:
Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью
А в чём Вы видите проблему регулирования?
Во первых, скорость регулирования мощности реактора АЭС порядка 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Более быстрые перепады мощности прекрасно регулируются ГЭС. Выше уже приводил для примера суточный график регулирования мощности реактора АЭС во Франции:
Как видим, там без проблем меняют мощность реакторов несколько раз в сутки. От 30% до 100% за 30-40 минут.
Во вторых, взгляните на график генерации выше. Мощности генерации АЭС можно вообще не менять и держать постоянной как сейчас. АЭС при этом спокойно заменяют всю угольную генерацию, не требуя при этом суточных маневров мощностью.
Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.
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Цитрин
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:23
Цитрин написав:
Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков
.
У меня есть такие и в жилье и на производстве, первый ставил в 2002 г. и? Тоже когда то думал, что это даст существенную экономию, но реальность оказалась иная. Желающих работать по ночам (что бы вы меньше платили за ээ.) днем с огнем, ну разве что за повышеную ставку, но тогда вы нифига не наэкономите. В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.
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drevlyanin
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