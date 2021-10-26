Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Вів 26 жов, 2021 09:23

Цитрин написав:

Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков. Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет

У меня есть такие и в жилье и на производстве, первый ставил в 2002 г. и? Тоже когда то думал, что это даст существенную экономию, но реальность оказалась иная. Желающих работать по ночам (что бы вы меньше платили за ээ.) днем с огнем, ну разве что за повышеную ставку, но тогда вы нифига не наэкономите. В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.