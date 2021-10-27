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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03

  zРадио написав:
  GADFLY написав:сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД)))) :mrgreen:


Ты неправ. Даже 2 счетчика от Энергоатома - это выгоднее, чем 1 от ДТЭК ВИЭ.

Тем более, эта зеленая срань не нужна даже для балансировки, поскольку построена не там, где есть спрос, а там, где климатические условия дают наибольший гешефт - ведь есть терпила ГарПок, которому это можно отдать в сеть в любом месте, к которому подтянуты ЛЭП...

каким макаром тут это? Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью :mrgreen:
Нас ведут на убой. В этом сомнений нет. Последовательно- страдающий (формучанин) за судьбу дядек из Хацапетовки будет безмерно рад :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:45

  GADFLY написав:Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью :mrgreen:


А в чём Вы видите проблему регулирования?

Во первых, скорость регулирования мощности реактора АЭС порядка 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Более быстрые перепады мощности прекрасно регулируются ГЭС. Выше уже приводил для примера суточный график регулирования мощности реактора АЭС во Франции:
Зображення

Как видим, там без проблем меняют мощность реакторов несколько раз в сутки. От 30% до 100% за 30-40 минут.

Во вторых, взгляните на график генерации выше. Мощности генерации АЭС можно вообще не менять и держать постоянной как сейчас. АЭС при этом спокойно заменяют всю угольную генерацию, не требуя при этом суточных маневров мощностью.

Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:23

  Цитрин написав:
Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.


У меня есть такие и в жилье и на производстве, первый ставил в 2002 г. и? Тоже когда то думал, что это даст существенную экономию, но реальность оказалась иная. Желающих работать по ночам (что бы вы меньше платили за ээ.) днем с огнем, ну разве что за повышеную ставку, но тогда вы нифига не наэкономите. В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:39

  drevlyanin написав:В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.


Бойлер, посудомойка, стиралка, сушилка в сумме дают 50% потребления ночью, и это даже без теплых полов и кондиционера.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:04

  Цитрин написав:
  GADFLY написав:Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью :mrgreen:


А в чём Вы видите проблему регулирования?

Во первых, скорость регулирования мощности реактора АЭС порядка 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Более быстрые перепады мощности прекрасно регулируются ГЭС. Выше уже приводил для примера суточный график регулирования мощности реактора АЭС во Франции:
Зображення

Как видим, там без проблем меняют мощность реакторов несколько раз в сутки. От 30% до 100% за 30-40 минут.

Во вторых, взгляните на график генерации выше. Мощности генерации АЭС можно вообще не менять и держать постоянной как сейчас. АЭС при этом спокойно заменяют всю угольную генерацию, не требуя при этом суточных маневров мощностью.

Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.

я понял. Оказывается, у нас зря собирали совбез в 2014 году. Совсем простафили там работают. И в срочном порядке закупали где попало уголь. А надо было просто побольше твелов закупить, быстренько перейти на Вестинхауз и делов-то. :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:25

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

https://www.dsnews.ua/economics/atomnay ... 2017220000
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:51

  GADFLY написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:одна из причин роста цен для промышленности - наш популизм для населения. э/э как минимум надо продавать для населения по себестоимости - это просто аксиома.

Ну так есть себестоимость энергии АЭС и есть стоимость зеленой енергии от Ахметова.
Какую енергию предлагаете парить населению? Правда население голосует всегда за партии которые поддерживают Ахмета.

сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД)))) :mrgreen:

При чём это уже налажено:
Электрические котельные - ночью накапливают тепло - днём топят.
Это по сути до 50% потребления, где нет иного источника тепловой энергии.
Но у нас воруют всё равно, на трубах с теплоизоляцией, на регулировании тепла на входе, и т.д.

Делать собственный теплонакопитель под электроотопление - это бред сивой кобылы.(дорого и малоэффективно) Даже когда электричество дармовое.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:56

  Цитрин написав:Если посмотреть типовой график генерации, к примеру за 24.10.2021 - хорошо видно, что угольная генерация на ТЭС и ТЭЦ излишняя. Уголь можно заменить на АЭС, подняв мощность генерации АЭС до 14000 МВт, тем более что АЭС сейчас работают на мощности в два раза ниже проектной:

Зображення

Батенька, не лезьте в вещи, представления о которых не имеете!
Сбалансировать возможно лишь в случае малых АЭС в каждом городе и населённом пункте.
Что на сегодня, только в теоретических разработках. Вернее РФ воплотили уже эту идею в корабль-атомную электростанцию. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D0%B2
Только для Вас это уже в третий раз указываю.
(что, по крайней мере для меня, ставит вопрос о вашей адекватности, заинтересованности, враждебно настроенном отношении к Украине,... )
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 жов, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:01

  GADFLY написав:
  zРадио написав:
  GADFLY написав:сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД)))) :mrgreen:


Ты неправ. Даже 2 счетчика от Энергоатома - это выгоднее, чем 1 от ДТЭК ВИЭ.

Тем более, эта зеленая срань не нужна даже для балансировки, поскольку построена не там, где есть спрос, а там, где климатические условия дают наибольший гешефт - ведь есть терпила ГарПок, которому это можно отдать в сеть в любом месте, к которому подтянуты ЛЭП...

каким макаром тут это? Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью :mrgreen:
Нас ведут на убой. В этом сомнений нет. Последовательно- страдающий (формучанин) за судьбу дядек из Хацапетовки будет безмерно рад :mrgreen:

Спасибо, НО:
По факту этот сценарий жестко навязывают уже второй год.

Не смотря, на то, что электростанции останавливаются БЕЗ угля - собственных производителей (шахты), до сих пор мешают с грязью и лишают средств(шахты банкротят принудительно - углекопов изгоняют).
Нет информации о успешной переустановки оборудования на тепловых электростанциях под угли марки "Г" и "ГШ",... - официальные новости говорят о обратном: стала Бурштынская, стала Славянская,....
Картинка(сценарий) заведомо прописана под заказ из РФ.
Как с геополитической, экономической, финансовой, военной цели.
Kudrjavuy
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