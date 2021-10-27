Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
GADFLY написав:сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД))))
Ты неправ. Даже 2 счетчика от Энергоатома - это выгоднее, чем 1 от ДТЭК ВИЭ.
Тем более, эта зеленая срань не нужна даже для балансировки, поскольку построена не там, где есть спрос, а там, где климатические условия дают наибольший гешефт - ведь есть терпила ГарПок, которому это можно отдать в сеть в любом месте, к которому подтянуты ЛЭП...
каким макаром тут это? Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью Нас ведут на убой. В этом сомнений нет. Последовательно- страдающий (формучанин) за судьбу дядек из Хацапетовки будет безмерно рад
GADFLY написав:Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью
А в чём Вы видите проблему регулирования?
Во первых, скорость регулирования мощности реактора АЭС порядка 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Более быстрые перепады мощности прекрасно регулируются ГЭС. Выше уже приводил для примера суточный график регулирования мощности реактора АЭС во Франции:
Как видим, там без проблем меняют мощность реакторов несколько раз в сутки. От 30% до 100% за 30-40 минут.
Во вторых, взгляните на график генерации выше. Мощности генерации АЭС можно вообще не менять и держать постоянной как сейчас. АЭС при этом спокойно заменяют всю угольную генерацию, не требуя при этом суточных маневров мощностью.
Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.
Цитрин написав: Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.
У меня есть такие и в жилье и на производстве, первый ставил в 2002 г. и? Тоже когда то думал, что это даст существенную экономию, но реальность оказалась иная. Желающих работать по ночам (что бы вы меньше платили за ээ.) днем с огнем, ну разве что за повышеную ставку, но тогда вы нифига не наэкономите. В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.
drevlyanin написав:В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.
Бойлер, посудомойка, стиралка, сушилка в сумме дают 50% потребления ночью, и это даже без теплых полов и кондиционера.
GADFLY написав:Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью
А в чём Вы видите проблему регулирования?
Во первых, скорость регулирования мощности реактора АЭС порядка 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Более быстрые перепады мощности прекрасно регулируются ГЭС. Выше уже приводил для примера суточный график регулирования мощности реактора АЭС во Франции:
Как видим, там без проблем меняют мощность реакторов несколько раз в сутки. От 30% до 100% за 30-40 минут.
Во вторых, взгляните на график генерации выше. Мощности генерации АЭС можно вообще не менять и держать постоянной как сейчас. АЭС при этом спокойно заменяют всю угольную генерацию, не требуя при этом суточных маневров мощностью.
Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.
я понял. Оказывается, у нас зря собирали совбез в 2014 году. Совсем простафили там работают. И в срочном порядке закупали где попало уголь. А надо было просто побольше твелов закупить, быстренько перейти на Вестинхауз и делов-то.
Shaman написав:одна из причин роста цен для промышленности - наш популизм для населения. э/э как минимум надо продавать для населения по себестоимости - это просто аксиома.
Ну так есть себестоимость энергии АЭС и есть стоимость зеленой енергии от Ахметова. Какую енергию предлагаете парить населению? Правда население голосует всегда за партии которые поддерживают Ахмета.
сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД))))
При чём это уже налажено: Электрические котельные - ночью накапливают тепло - днём топят. Это по сути до 50% потребления, где нет иного источника тепловой энергии. Но у нас воруют всё равно, на трубах с теплоизоляцией, на регулировании тепла на входе, и т.д.
Делать собственный теплонакопитель под электроотопление - это бред сивой кобылы.(дорого и малоэффективно) Даже когда электричество дармовое.
Цитрин написав:Если посмотреть типовой график генерации, к примеру за 24.10.2021 - хорошо видно, что угольная генерация на ТЭС и ТЭЦ излишняя. Уголь можно заменить на АЭС, подняв мощность генерации АЭС до 14000 МВт, тем более что АЭС сейчас работают на мощности в два раза ниже проектной:
Батенька, не лезьте в вещи, представления о которых не имеете! Сбалансировать возможно лишь в случае малых АЭС в каждом городе и населённом пункте. Что на сегодня, только в теоретических разработках. Вернее РФ воплотили уже эту идею в корабль-атомную электростанцию. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D0%B2 Только для Вас это уже в третий раз указываю. (что, по крайней мере для меня, ставит вопрос о вашей адекватности, заинтересованности, враждебно настроенном отношении к Украине,... )
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 28 жов, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
GADFLY написав:сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД))))
Ты неправ. Даже 2 счетчика от Энергоатома - это выгоднее, чем 1 от ДТЭК ВИЭ.
Тем более, эта зеленая срань не нужна даже для балансировки, поскольку построена не там, где есть спрос, а там, где климатические условия дают наибольший гешефт - ведь есть терпила ГарПок, которому это можно отдать в сеть в любом месте, к которому подтянуты ЛЭП...
каким макаром тут это? Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью Нас ведут на убой. В этом сомнений нет. Последовательно- страдающий (формучанин) за судьбу дядек из Хацапетовки будет безмерно рад
Спасибо, НО: По факту этот сценарий жестко навязывают уже второй год.
Не смотря, на то, что электростанции останавливаются БЕЗ угля - собственных производителей (шахты), до сих пор мешают с грязью и лишают средств(шахты банкротят принудительно - углекопов изгоняют). Нет информации о успешной переустановки оборудования на тепловых электростанциях под угли марки "Г" и "ГШ",... - официальные новости говорят о обратном: стала Бурштынская, стала Славянская,.... Картинка(сценарий) заведомо прописана под заказ из РФ. Как с геополитической, экономической, финансовой, военной цели.