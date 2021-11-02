Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
GADFLY написав:сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД))))
Ты неправ. Даже 2 счетчика от Энергоатома - это выгоднее, чем 1 от ДТЭК ВИЭ.
Тем более, эта зеленая срань не нужна даже для балансировки, поскольку построена не там, где есть спрос, а там, где климатические условия дают наибольший гешефт - ведь есть терпила ГарПок, которому это можно отдать в сеть в любом месте, к которому подтянуты ЛЭП...
каким макаром тут это? Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью Нас ведут на убой. В этом сомнений нет. Последовательно- страдающий (формучанин) за судьбу дядек из Хацапетовки будет безмерно рад
GADFLY написав:Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью
А в чём Вы видите проблему регулирования?
Во первых, скорость регулирования мощности реактора АЭС порядка 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Более быстрые перепады мощности прекрасно регулируются ГЭС. Выше уже приводил для примера суточный график регулирования мощности реактора АЭС во Франции:
Как видим, там без проблем меняют мощность реакторов несколько раз в сутки. От 30% до 100% за 30-40 минут.
Во вторых, взгляните на график генерации выше. Мощности генерации АЭС можно вообще не менять и держать постоянной как сейчас. АЭС при этом спокойно заменяют всю угольную генерацию, не требуя при этом суточных маневров мощностью.
Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.
Цитрин написав: Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.
У меня есть такие и в жилье и на производстве, первый ставил в 2002 г. и? Тоже когда то думал, что это даст существенную экономию, но реальность оказалась иная. Желающих работать по ночам (что бы вы меньше платили за ээ.) днем с огнем, ну разве что за повышеную ставку, но тогда вы нифига не наэкономите. В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.
drevlyanin написав:В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.
Бойлер, посудомойка, стиралка, сушилка в сумме дают 50% потребления ночью, и это даже без теплых полов и кондиционера.
GADFLY написав:Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью
А в чём Вы видите проблему регулирования?
Во первых, скорость регулирования мощности реактора АЭС порядка 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Более быстрые перепады мощности прекрасно регулируются ГЭС. Выше уже приводил для примера суточный график регулирования мощности реактора АЭС во Франции:
Как видим, там без проблем меняют мощность реакторов несколько раз в сутки. От 30% до 100% за 30-40 минут.
Во вторых, взгляните на график генерации выше. Мощности генерации АЭС можно вообще не менять и держать постоянной как сейчас. АЭС при этом спокойно заменяют всю угольную генерацию, не требуя при этом суточных маневров мощностью.
Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.
я понял. Оказывается, у нас зря собирали совбез в 2014 году. Совсем простафили там работают. И в срочном порядке закупали где попало уголь. А надо было просто побольше твелов закупить, быстренько перейти на Вестинхауз и делов-то.
РФ сейчас бодренько заявила, что закачала в свои ПХГ порядка 72 млрд м3 - это почти 100%. мол, сильно опустели за зиму 2020/2021 - надо пополнить. типа в 2020 тоже было столько же. но 2020 год не показательный, а сколько обычно в хранилищах - молчок. Честно пишут:
Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно, как раскрывает информацию хранилищах в Европе Gas Infrastructure Europe
Типа приоритет закачка у себя, поэтому формально не можем поставлять в Европу. Хотя логика - цена на пике, придержим товар - такая себе бизнес-стратегия.
В общем, российские ПХГ заполнили, газ дальше девать некуда - типа поручили качать в Европу. На фоне этого цена упала сразу с 1000 дол до 800. Есть подвохи - если с 8 ноября транзит не увеличится - цена отыграет назад аж бегом (хотя так торжественно обещали). Буквально вчера наоборот остановили прокачку по Ямал-Европа - что, почему пока непонятно.
Все все понимают. Уже практически прямым текстом говорят - Запустите Северный поток-2, получите свой газ. Что будет, если не запустят поток - интрига - газ куда-то надо поставлять
"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу
02.11.2021 14:00.
"Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform, - пишет "Интерфакс-Украина".
В этом году компания предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, предпочитая в основном месячные контракты.
Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.