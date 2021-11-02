RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03

  zРадио написав:
  GADFLY написав:сможешь заставить население пользоваться ЭЭ Ночью, а не днем? ВПЕРЕД)))) :mrgreen:


Ты неправ. Даже 2 счетчика от Энергоатома - это выгоднее, чем 1 от ДТЭК ВИЭ.

Тем более, эта зеленая срань не нужна даже для балансировки, поскольку построена не там, где есть спрос, а там, где климатические условия дают наибольший гешефт - ведь есть терпила ГарПок, которому это можно отдать в сеть в любом месте, к которому подтянуты ЛЭП...

каким макаром тут это? Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью :mrgreen:
Нас ведут на убой. В этом сомнений нет. Последовательно- страдающий (формучанин) за судьбу дядек из Хацапетовки будет безмерно рад :mrgreen:
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4341
З нами з: 05.09.06
Подякував: 523 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:45

  GADFLY написав:Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью :mrgreen:


А в чём Вы видите проблему регулирования?

Во первых, скорость регулирования мощности реактора АЭС порядка 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Более быстрые перепады мощности прекрасно регулируются ГЭС. Выше уже приводил для примера суточный график регулирования мощности реактора АЭС во Франции:
Зображення

Как видим, там без проблем меняют мощность реакторов несколько раз в сутки. От 30% до 100% за 30-40 минут.

Во вторых, взгляните на график генерации выше. Мощности генерации АЭС можно вообще не менять и держать постоянной как сейчас. АЭС при этом спокойно заменяют всю угольную генерацию, не требуя при этом суточных маневров мощностью.

Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 26.06.21
Подякував: 77 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:23

  Цитрин написав:
Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.


У меня есть такие и в жилье и на производстве, первый ставил в 2002 г. и? Тоже когда то думал, что это даст существенную экономию, но реальность оказалась иная. Желающих работать по ночам (что бы вы меньше платили за ээ.) днем с огнем, ну разве что за повышеную ставку, но тогда вы нифига не наэкономите. В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.
drevlyanin
 
Повідомлень: 631
З нами з: 01.04.20
Подякував: 311 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:39

  drevlyanin написав:В квартире та же фигня: какую нагрузку вы подключите с 23.00 до 7.00? Разве что бойлер, за стиралку соседи не скажут спасибо а готовить на электроплите по ночам вряд ли согласится хозяйка. Единственный серьёзный вариант-теплые электрические полы в частном доме как основная система отопления, но сколько таких домов в общей массе? И увеличить значительно их количество не получится-просто не выдержат местные сети, которые и так во многих местах перегружены. Я совсем не нагнетаю, просто призываю смотреть правде в глаза.


Бойлер, посудомойка, стиралка, сушилка в сумме дают 50% потребления ночью, и это даже без теплых полов и кондиционера.
alter
 
Повідомлень: 745
З нами з: 14.05.08
Подякував: 315 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:04

  Цитрин написав:
  GADFLY написав:Как регулировать Атомом перепады потребления ночью и днем хоть с двумя счетчиками, хоть с десятью :mrgreen:


А в чём Вы видите проблему регулирования?

Во первых, скорость регулирования мощности реактора АЭС порядка 3%/минуту от номинальной мощности реактора. За 20 минут изменение на 50% мощности. Более быстрые перепады мощности прекрасно регулируются ГЭС. Выше уже приводил для примера суточный график регулирования мощности реактора АЭС во Франции:
Зображення

Как видим, там без проблем меняют мощность реакторов несколько раз в сутки. От 30% до 100% за 30-40 минут.

Во вторых, взгляните на график генерации выше. Мощности генерации АЭС можно вообще не менять и держать постоянной как сейчас. АЭС при этом спокойно заменяют всю угольную генерацию, не требуя при этом суточных маневров мощностью.

Небольшая диспропорция ночь/день конечно есть, но она покрывается ГЭС и выравнивается за счет двухтарифных счетчиков.

я понял. Оказывается, у нас зря собирали совбез в 2014 году. Совсем простафили там работают. И в срочном порядке закупали где попало уголь. А надо было просто побольше твелов закупить, быстренько перейти на Вестинхауз и делов-то. :mrgreen:
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4341
З нами з: 05.09.06
Подякував: 523 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:25

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

https://www.dsnews.ua/economics/atomnay ... 2017220000
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4341
З нами з: 05.09.06
Подякував: 523 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:44

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

сложился пазл по ситуации с газом в Европе.

РФ сейчас бодренько заявила, что закачала в свои ПХГ порядка 72 млрд м3 - это почти 100%. мол, сильно опустели за зиму 2020/2021 - надо пополнить. типа в 2020 тоже было столько же. но 2020 год не показательный, а сколько обычно в хранилищах - молчок. Честно пишут:
Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно, как раскрывает информацию хранилищах в Европе Gas Infrastructure Europe


Типа приоритет закачка у себя, поэтому формально не можем поставлять в Европу. Хотя логика - цена на пике, придержим товар - такая себе бизнес-стратегия.

В общем, российские ПХГ заполнили, газ дальше девать некуда - типа поручили качать в Европу. На фоне этого цена упала сразу с 1000 дол до 800. Есть подвохи - если с 8 ноября транзит не увеличится - цена отыграет назад аж бегом (хотя так торжественно обещали). Буквально вчера наоборот остановили прокачку по Ямал-Европа - что, почему пока непонятно.

Все все понимают. Уже практически прямым текстом говорят - Запустите Северный поток-2, получите свой газ. Что будет, если не запустят поток - интрига - газ куда-то надо поставлять

наблюдаемс
Shaman
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 29.09.19
Подякував: 159 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:45

  Shaman написав:наблюдаемс

https://www.ostro.org/general/society/news/621629/
"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

02.11.2021 14:00.

"Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform, - пишет "Интерфакс-Украина".

В этом году компания предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, предпочитая в основном месячные контракты.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8921
З нами з: 20.09.12
Подякував: 721 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:13

  Shaman написав:Что будет, если не запустят поток - интрига - газ куда-то надо поставлять


снижение поставок вроде совпадает с запуском нового газоперерабатывающего завода на 42 млрд.кубов.в год. Или под него будут наращивать добычу газа?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 26.06.21
Подякував: 77 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:06

Беларусь по договору об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии. Поставки были возобновлены сегодня, 2 октября с 14.00. Источник: https://censor.net/ru/n3297257

Жаль бесполезно выкладывать подборку ссылок.
Суть одна со всеми: https://kvpu.org.ua/uk/news/4913-perekl ... e-vdastsia
А в это самое время: https://www.ostro.org/general/society/news/621383/
Потому, что: https://antikor.com.ua/articles/495105- ... lisj_vdvoe
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8921
З нами з: 20.09.12
Подякував: 721 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 30 років незалежності України в ключових...
D2 » Сер 18 сер, 2021 10:49
2 768
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 15:26
pidvysockiy
9 червня на деяких водоймах України закінчується нерестова з
Пчёлка » П'ят 10 чер, 2016 13:52
1 3339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2016 17:06
Пчёлка
Скільки можна заощадити на електроенергії з двозонним лічиль
Пчёлка » П'ят 12 лют, 2016 12:04
0 2956
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2016 12:04
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2540)
02.11.2021 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.