Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Интересно, эта ситуация была спрогнозированна ещё летом.
Зелёная плесень со своими подельниками сознательно загоняли Украину в энергетическую пропасть.
И нет до сих пор ни одного реального шага на восстановление - это официально!!!
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:04
Интересно, эта ситуация была спрогнозированна ещё летом.
Зелёная плесень со своими подельниками сознательно загоняли Украину в энергетическую пропасть.
И нет до сих пор ни одного реального шага на восстановление - это официально!!!
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