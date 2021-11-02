Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Интересно, эта ситуация была спрогнозированна ещё летом.
Зелёная плесень со своими подельниками сознательно загоняли Украину в энергетическую пропасть.
И нет до сих пор ни одного реального шага на восстановление - это официально!!!
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:04
Интересно, эта ситуация была спрогнозированна ещё летом.
Зелёная плесень со своими подельниками сознательно загоняли Украину в энергетическую пропасть.
И нет до сих пор ни одного реального шага на восстановление - это официально!!!
Додано: Сер 03 лис, 2021 08:33
только уже сейчас АЭС работает почти на пределе. установленная мощность - 13,8 ГВт. Сейчас выдает 10 ГВт. Я думаю, 11 ГВт - это потолок. Оборудование не может постоянно работать на 100%
перепады с 13-14 ГВт ночью до 18-19 ГВт вечером - это существенно.
как раз наши резервы - это ТЭС. установленная мощность 21,8 ГВт, задействовано 3-4 ГВт. но там все упирается в наличие угля и декарбонизацию в целом
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