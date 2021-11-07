Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Shaman написав:я Вам говорю про текущую ситуацию, а Вы о каком-то месяце, который был неизвестно когда. а кто какую инфо использует для анализа - это такой вопрос
Хм, попробовал сложить мощности эксплоатируемых на данный момент реакторов... Возможно Вы правы, если ничего не упустил:
Запорожская АЭС: 6 x ВВЭР-1000 по 1 ГВт = 6 ГВт Из них 3 энергоблока на плановом ремонте = -3 ГВт Ровенская АЭС: 2 x ВВЭР-1000 по 1 ГВт + 2 x ВВЭР-440 по 0.44 ГВт = 2.88 ГВт Хмельницкая АЭС: 2 x ВВЭР-1000 по 1 ГВт = 2 ГВт Строительство еще 2-ух ВВЭР-1000 если не ошибаюсь заморожено. Южно-Украинская АЭС: 3 x ВВЭР-1000 по 1 ГВт = 3 ГВт Четвертый ВВЭР-1000 если не ошибаюсь законсервирован. Из них 1 энергоблок на капитальном плановом ремонте = -1 ГВт.
Что вроде соотвтествует данным с сайта Энергоатома:
По состоянию на 5 ноября 2021 года располагаемая мощность НАЭК «Энергоатом» – 9 860 МВт, текущая мощность составляет 9 860 МВт
Если бы Чернобыльские энергоблоки не закрыли, то было бы еще +5 ГВт.
Но пусть даже так, если взглянуть на график генерации, который приводил выше:
То видно, что после планового ремонта на ЗАЭС, получим +3 ГВт, которые покрывают большую часть угольной генерации. А после завершения ремонта ЮУАЭС еще +1 ГВт. И угольную генерацию это перекрывает даже с небольшим запасом
Хотя конечно впритык... Не нужно было Чернобыльские энергоблоки выводить из эксплоатации.
и это происходит при загрузке блоков АЭС на 100%. а потом ВНЕЗАПНО наступает время плановых ремонтов - и мы работаем на какой мощности АЭС - на 6ГВт? а летом потребление не намного меньше, чем зимой - перепад день-ночь существенно выше.
на Вашем не видно, когда ГАЭС работают в режиме накопления.
и пока я сам придумал, но поправьте, кто в теме. если ночью потребление упадет ниже выработки АЭС - что будет? правильно - автоматическое отключение АЭС - аварийная ситуация еще та - результаты можете пофантазировать. поэтому ИМХО, выработку АЭС и не поднимают до уровня потребления
именно оттуда и взял данные, график перестроил чтобы уголь над АЭС был, в оригинале над АЭС ВДЕ, мешает видеть картину. Почему ВДЕ в середину впихнули настораживает. Подозреваю это специально в таком виде преподносится, чтобы не бросалось в глаза, что ВДЕ для энергосети как собаке пятая нога
Shaman написав:и пока я сам придумал, но поправьте, кто в теме. если ночью потребление упадет ниже выработки АЭС - что будет? правильно - автоматическое отключение АЭС - аварийная ситуация еще та - результаты можете пофантазировать.
Нет, энергоблок в этом случае будет сбрасывать избытки тепла на нагрев водохранилища, а в это время мощность реактора плавно снизят до необходимой. Грубо говоря деньги за топливо на ветер, точнее в воду , но с точки зрения безопасности ничего страшного в этом нет.
Часто тратить топливо на нагрев водоёма дорого, поэтому таких ситуаций стараются избегать, заранее планируя нагрузку. Топливо дорогое.
Аварийная ситуация будет если генераторы выйдут из строя, а ЛЭП отвалится и оборудование обесточится. Но на этот случай есть большие дизель-генераторы. В случае чего огромные дизели запускаются пороховыми зарядами в течении нескольких секунд, поддерживая работу автоматики. Реактор будет аварийно заглушен, так что даже в этом случае ничего страшного не будет. Но на его перезапуск уже потребуется несколько суток. За реактором следит многократно продублированная автоматика и в случае аварийных ситуаций заглушит его даже без участия людей. И даже если автоматика откажет, предусмотрены возможности подстраховать автоматику вручную.
Ситуацию по типу Чернобыля на современных АЭС очень сложно представить, т.к. за это время системы безопасности и мониторинга, автоматика и моделирование значительно усовершенствовались, а ошибки учтены и исправлены. Так что сейчас повторение подобных ситуаций практически исключено.
Shaman написав:и пока я сам придумал, но поправьте, кто в теме. если ночью потребление упадет ниже выработки АЭС - что будет? правильно - автоматическое отключение АЭС - аварийная ситуация еще та - результаты можете пофантазировать.
Нет, энергоблок в этом случае будет сбрасывать избытки тепла на нагрев водохранилища, а в это время мощность реактора плавно снизят до необходимой. Грубо говоря деньги за топливо на ветер, точнее в воду , но с точки зрения безопасности ничего страшного в этом нет.
ГАЕС тогда зачем ? Именно для этих целей она и задумывалась изначально, не ВДЕ же буферизировать ....
Shaman написав:и пока я сам придумал, но поправьте, кто в теме. если ночью потребление упадет ниже выработки АЭС
Примусово буде ввімкнуто освітлення по всій країні ГАЕС перейдуть на режим закачки води у верхні резервуари При цьому Ніхто і не каже піднімати потужність впритик...достатньо підняти потужність до найнижчого рівні споживання мінус 5-10% і все...а це 70% На вашому піку -18,2 Гвт Найнижчий рівень споживання без ТЕС і ГЕС -13 Гвт 13/18,2=71%