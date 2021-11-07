Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 07 лис, 2021 13:43

Shaman написав: берите график с Укрэнерго берите график с

Shaman написав: и пока я сам придумал, но поправьте, кто в теме.

если ночью потребление упадет ниже выработки АЭС - что будет? правильно - автоматическое отключение АЭС - аварийная ситуация еще та - результаты можете пофантазировать. и пока я сам придумал, но поправьте, кто в теме.если ночью потребление упадет ниже выработки АЭС - что будет? правильно - автоматическое отключение АЭС - аварийная ситуация еще та - результаты можете пофантазировать.

именно оттуда и взял данные, график перестроил чтобы уголь над АЭС был, в оригинале над АЭС ВДЕ, мешает видеть картину. Почему ВДЕ в середину впихнули настораживает. Подозреваю это специально в таком виде преподносится, чтобы не бросалось в глаза, что ВДЕ для энергосети как собаке пятая ногаНет, энергоблок в этом случае будет сбрасывать избытки тепла на нагрев водохранилища, а в это время мощность реактора плавно снизят до необходимой. Грубо говоря деньги за топливо на ветер, точнее в воду , но с точки зрения безопасности ничего страшного в этом нет.Часто тратить топливо на нагрев водоёма дорого, поэтому таких ситуаций стараются избегать, заранее планируя нагрузку. Топливо дорогое.Аварийная ситуация будет если генераторы выйдут из строя, а ЛЭП отвалится и оборудование обесточится. Но на этот случай есть большие дизель-генераторы. В случае чего огромные дизели запускаются пороховыми зарядами в течении нескольких секунд, поддерживая работу автоматики. Реактор будет аварийно заглушен, так что даже в этом случае ничего страшного не будет. Но на его перезапуск уже потребуется несколько суток. За реактором следит многократно продублированная автоматика и в случае аварийных ситуаций заглушит его даже без участия людей. И даже если автоматика откажет, предусмотрены возможности подстраховать автоматику вручную.Ситуацию по типу Чернобыля на современных АЭС очень сложно представить, т.к. за это время системы безопасности и мониторинга, автоматика и моделирование значительно усовершенствовались, а ошибки учтены и исправлены. Так что сейчас повторение подобных ситуаций практически исключено.