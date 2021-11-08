Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Пон 08 лис, 2021 21:22

Цитрин написав: Kudrjavuy написав: Вы интрересовались на 5е?

Вы интрересовались на 5е?



Для расчетов использовалось состояние реакторов на 05.11.2021, данные взяты с сайта Энергоатома. Там-же указана и мощность АЭС на 5 число, которая совпадает с моими расчетами (у меня получилось 9.88 ГВт, на сайте Энергоатома указано 9.86 ГВт).



График генерации строил раньше, там данные состоянием на 24.10.2021, данные взяты с сайта Укрэнерго. Пересчитывать на 5 число лень, там существенных изменений вроде нет. Для расчетов использовалось состояние реакторов на 05.11.2021, данные взяты с сайта Энергоатома. Там-же указана и мощность АЭС на 5 число, которая совпадает с моими расчетами (у меня получилось 9.88 ГВт, на сайте Энергоатома указано 9.86 ГВт).График генерации строил раньше, там данные состоянием на 24.10.2021, данные взяты с сайта Укрэнерго. Пересчитывать на 5 число лень, там существенных изменений вроде нет.

У Вас большой "пробел", это уже на поправку"Зелёная" - погода - температура воздуха".Т.Е. большой разнос от температуры воздуха и погоды. Что Вами отдельно не указано - к чему это и это не флуд - поправки на эти два фактора, при указанных мощностях "зелёной энергии" физически нивелируют любой прогноз.К тому с температурой воздуха резко возрастает потребление - к то и будет возрастать по причине наличия электрического отопления. Даже не зарегистрированного по принципу сосуда - отнимешь в одном - потянет в другом.Данных на что то же нет.А это резкие колебания потребления за критическими цифрами - как следствие "веерные отключения".У меня всегда присутствовала(наработанная поправка из практики) поправка Х2= от любого расчётного и это при идеальных условиях.Т.Е. не сочтите за флуд, но - сейчас энергосистема находится в забалансовом режиме работы. Спасает временное потепление. Делать ставки на зелёную энергетику в наших условиях было бы не корректно, но использовать её для, или вернее, как "маневровую" - это уже иной вопрос.По поводу Чернобыльской ...... скажем на 50% согласен с Вами, на 100% не согласен.где-то так, ибо меня 86-... некоторым концом затронуло, в лесах Белоруссии.К тому же не сочтите за назойливость Ваш график - "дикий флуд" - причина близость потребителя к генерации.Картинка изображенная Вами с попыткой каких либо выводов ни есть малейшим боком в приложении к энергетике в данном случае Украины.По причине того, что лишь Тесла знал возможность доставки тока к потребителю в любой точке земли. В теории, что Вы пытаетесь навязать это: "восстановление Атомной Генерации в Гане по аналогу работы в Гондване." Наша цивилизация до этого ещё не дошла. (это когда 6 энергоблоков супер электростанции снабжали весь континент)