Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Вів 09 лис, 2021 15:51

Kudrjavuy написав: По поводу Чернобыльской ...... скажем на 50% согласен с Вами, на 100% не согласен.где-то так, ибо меня 86-... некоторым концом затронуло, в лесах Белоруссии. По поводу Чернобыльской ...... скажем на 50% согласен с Вами, на 100% не согласен.где-то так, ибо меня 86-... некоторым концом затронуло, в лесах Белоруссии.

Kudrjavuy написав: Факт остаётся фактом - Украина единственная в мире страна, где падает генерация электроэнергии, уничтожаются живые заводы, продают Землю с людьми Факт остаётся фактом - Украина единственная в мире страна, где падает генерация электроэнергии, уничтожаются живые заводы, продают Землю с людьми

Интересно, а сжигание угля на ТЭС вас не затрагивает? Одна ТЭС ежедневно выкидывает в воздух килограммы опасных радиоактивных изотопов, которыми Вы потом дышите. Уголь прекрасный сорбент и собирает радиоактивные изотопы, которые при его сжигании попадают в атмосферу. Онкология у людей именно из-за попадания радиоактивных частиц в легкие от сжигания угля на ТЭС, а не из-за Чернобыля.Не говоря о выбросах, именно сжигание угля дает основной вклад во всем мире в выбросы CO2.Я понимаю, что отказ от угля будет болезненным, но вред от его сжигания перевешивает проблемы связанные с отказом от угля.Нужно благодарить тех, кто закрывал оставшиеся энергоблоки в Чернобыле. Опасности они уже не представляли, т.к. были доработаны, а системы безопасности после аварии были значительно усовершенствованы.Закрыли их как-раз на волне популизма и страшилок про Чернобыль. Это была большая ошибка.