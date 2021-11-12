Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Kudrjavuy написав:Делать ставки на зелёную энергетику в наших условиях было бы не корректно
какую ставку? Зеленая энергетика - это фиговый лист для прикрытия схем по распилу денег. Для производства оборудования для СЭС и ВЭС затрачивается столько электроэнергии и энергоресурсов, что производство электричества с помощью них не окупится даже через 20 лет, если они вообще проработают столько. Не говоря о выбросах при производстве.
Или Вы думали при производстве кремния не нужно электричество и нет выбросов?
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Как уже указывал, данные для графика брал на сайте Укрэнерго, там такой-же график, только ВДЕ всунули в середину графика, видимо чтобы не бросалась в глаза его бесполезность. См. график производства/потребления электроэнергии.
Здесь - согласен. В наше время, от лица... - имеем только клоунов и откровенных кидал. Не запаривайтесь на глупости.
Факт остаётся фактом - Украина единственная в мире страна, где падает генерация электроэнергии, уничтожаются живые заводы, продают Землю с людьми,.... ............................. - А роль Верховного Играет московитянский наймыт.
Kudrjavuy написав:По поводу Чернобыльской ...... скажем на 50% согласен с Вами, на 100% не согласен.где-то так, ибо меня 86-... некоторым концом затронуло, в лесах Белоруссии.
Интересно, а сжигание угля на ТЭС вас не затрагивает? Одна ТЭС ежедневно выкидывает в воздух килограммы опасных радиоактивных изотопов, которыми Вы потом дышите. Уголь прекрасный сорбент и собирает радиоактивные изотопы, которые при его сжигании попадают в атмосферу. Онкология у людей именно из-за попадания радиоактивных частиц в легкие от сжигания угля на ТЭС, а не из-за Чернобыля.
Не говоря о выбросах, именно сжигание угля дает основной вклад во всем мире в выбросы CO2.
Я понимаю, что отказ от угля будет болезненным, но вред от его сжигания перевешивает проблемы связанные с отказом от угля.
Kudrjavuy написав:Факт остаётся фактом - Украина единственная в мире страна, где падает генерация электроэнергии, уничтожаются живые заводы, продают Землю с людьми
Нужно благодарить тех, кто закрывал оставшиеся энергоблоки в Чернобыле. Опасности они уже не представляли, т.к. были доработаны, а системы безопасности после аварии были значительно усовершенствованы.
Закрыли их как-раз на волне популизма и страшилок про Чернобыль. Это была большая ошибка.
Kudrjavuy написав:По поводу Чернобыльской ...... скажем на 50% согласен с Вами, на 100% не согласен.где-то так, ибо меня 86-... некоторым концом затронуло, в лесах Белоруссии.
Интересно, а сжигание угля на ТЭС вас не затрагивает? Одна ТЭС ежедневно выкидывает в воздух килограммы опасных радиоактивных изотопов, которыми Вы потом дышите. Уголь прекрасный сорбент и собирает радиоактивные изотопы, которые при его сжигании попадают в атмосферу. Онкология у людей именно из-за попадания радиоактивных частиц в легкие от сжигания угля на ТЭС, а не из-за Чернобыля.
Не говоря о выбросах, именно сжигание угля дает основной вклад во всем мире в выбросы CO2.
Я понимаю, что отказ от угля будет болезненным, но вред от его сжигания перевешивает проблемы связанные с отказом от угля.
Как раз вопросов нет: к педалям от велосипеда прикручивайте генератор и крутите педали.
Цитрин написав:
Kudrjavuy написав:Факт остаётся фактом - Украина единственная в мире страна, где падает генерация электроэнергии, уничтожаются живые заводы, продают Землю с людьми
Нужно благодарить тех, кто закрывал оставшиеся энергоблоки в Чернобыле. Опасности они уже не представляли, т.к. были доработаны, а системы безопасности после аварии были значительно усовершенствованы.
Закрыли их как-раз на волне популизма и страшилок про Чернобыль. Это была большая ошибка.
Полный бред. Харьковский Турбоатом в состоянии был самостоятельно строить АЭС. Если у Вас есть средства - заказывайте и Вам поставят дома, или на производстве. Хотите, за Ваши деньги можно и подземную по типу как на АПЛ(атомных подводных лодках) - Вернулись с чего начали. А из реакции холодного синтеза я не видел в живую, хотя знаю, как исторический факт существования, из библейских текстов, так и опытов итальянцев.
не факт, что все объективно, но позиция ИМХО - косяков в управлении Центрэнерго на порядок больше, чем у ДТЭК. собственно, без угля сейчас сидит как раз Центрэнерго.
плохо, что за выяснением отношений, реально могут уронить энергосистему страны...
Как раз с ДТЭК по генерации не вопросов, а есть с http://www.centrenergo.com/ Вчера усылашал от бывшего министра официальную статистику: из 23х блоков "Центрэнерго" - работают только 3. Остальные без топлива. Добыч угля на казённых шахтах принудительно уничтожалась клоунами с людьми, техникой,.... Физически шахты прекратили добычь угля. Долги по З/П углекопам с лета и погашать никто не думает. В цифрах я выставлял.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 12 лис, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:не разделяю этот показной оптимизм, хотя осторожно надеюсь, что должны проскочить без катаклизмов
Вероятность теплой зимы выше, чем холодной, так что я тоже надеюсь. Но это снова надежда, а не стратегия. Как с урожаем и стоимостью сырья. Слишком часто зависим от повезет/не повезет
Kudrjavuy написав:из 43х реакторов "Центрэнерго" - работают только 3.
А не 23-х? Опечатка? Ну и слово "реактор" не совсем корректное, ИМХО )) Хотя я не физик
Спасибо - действительно опечатка - 23, блока. А статья от ДТЭК - хорошая. Сегодня был у казённых шах миллионов - ситуация Полный ППЦ. Вместо того, что бы "наводить порядок" и иметь уголь - шахты уничтожаются. В цифрах я попробовал разложить здесь: viewtopic.php?p=5332542#p5332542 Там происходит страшное.