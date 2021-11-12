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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 26272829>
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:42

  Kudrjavuy написав:Делать ставки на зелёную энергетику в наших условиях было бы не корректно


какую ставку? Зеленая энергетика - это фиговый лист для прикрытия схем по распилу денег. Для производства оборудования для СЭС и ВЭС затрачивается столько электроэнергии и энергоресурсов, что производство электричества с помощью них не окупится даже через 20 лет, если они вообще проработают столько. Не говоря о выбросах при производстве.

Или Вы думали при производстве кремния не нужно электричество и нет выбросов?

Зображення
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:45

  Цитрин написав:
  Kudrjavuy написав:У Вас большой "пробел", это уже на поправку https://ua.energy/vstanovlena-potuzhnis ... -ukrayiny/


Как уже указывал, данные для графика брал на сайте Укрэнерго, там такой-же график, только ВДЕ всунули в середину графика, видимо чтобы не бросалась в глаза его бесполезность. См. график производства/потребления электроэнергии.

Здесь - согласен.
В наше время, от лица... - имеем только клоунов и откровенных кидал.
Не запаривайтесь на глупости.

Факт остаётся фактом - Украина единственная в мире страна, где падает генерация электроэнергии, уничтожаются живые заводы, продают Землю с людьми,....
.............................
- А роль Верховного Играет московитянский наймыт.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:51

  Kudrjavuy написав:По поводу Чернобыльской ...... скажем на 50% согласен с Вами, на 100% не согласен.где-то так, ибо меня 86-... некоторым концом затронуло, в лесах Белоруссии.


Интересно, а сжигание угля на ТЭС вас не затрагивает? Одна ТЭС ежедневно выкидывает в воздух килограммы опасных радиоактивных изотопов, которыми Вы потом дышите. Уголь прекрасный сорбент и собирает радиоактивные изотопы, которые при его сжигании попадают в атмосферу. Онкология у людей именно из-за попадания радиоактивных частиц в легкие от сжигания угля на ТЭС, а не из-за Чернобыля.

Не говоря о выбросах, именно сжигание угля дает основной вклад во всем мире в выбросы CO2.

Я понимаю, что отказ от угля будет болезненным, но вред от его сжигания перевешивает проблемы связанные с отказом от угля.

  Kudrjavuy написав:Факт остаётся фактом - Украина единственная в мире страна, где падает генерация электроэнергии, уничтожаются живые заводы, продают Землю с людьми


Нужно благодарить тех, кто закрывал оставшиеся энергоблоки в Чернобыле. Опасности они уже не представляли, т.к. были доработаны, а системы безопасности после аварии были значительно усовершенствованы.

Закрыли их как-раз на волне популизма и страшилок про Чернобыль. Это была большая ошибка.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:26

  Цитрин написав:
  Kudrjavuy написав:По поводу Чернобыльской ...... скажем на 50% согласен с Вами, на 100% не согласен.где-то так, ибо меня 86-... некоторым концом затронуло, в лесах Белоруссии.


Интересно, а сжигание угля на ТЭС вас не затрагивает? Одна ТЭС ежедневно выкидывает в воздух килограммы опасных радиоактивных изотопов, которыми Вы потом дышите. Уголь прекрасный сорбент и собирает радиоактивные изотопы, которые при его сжигании попадают в атмосферу. Онкология у людей именно из-за попадания радиоактивных частиц в легкие от сжигания угля на ТЭС, а не из-за Чернобыля.

Не говоря о выбросах, именно сжигание угля дает основной вклад во всем мире в выбросы CO2.

Я понимаю, что отказ от угля будет болезненным, но вред от его сжигания перевешивает проблемы связанные с отказом от угля.

Как раз вопросов нет: к педалям от велосипеда прикручивайте генератор и крутите педали.
  Цитрин написав:
  Kudrjavuy написав:Факт остаётся фактом - Украина единственная в мире страна, где падает генерация электроэнергии, уничтожаются живые заводы, продают Землю с людьми


Нужно благодарить тех, кто закрывал оставшиеся энергоблоки в Чернобыле. Опасности они уже не представляли, т.к. были доработаны, а системы безопасности после аварии были значительно усовершенствованы.

Закрыли их как-раз на волне популизма и страшилок про Чернобыль. Это была большая ошибка.

Полный бред.
Харьковский Турбоатом в состоянии был самостоятельно строить АЭС.
Если у Вас есть средства - заказывайте и Вам поставят дома, или на производстве.
Хотите, за Ваши деньги можно и подземную по типу как на АПЛ(атомных подводных лодках)
- Вернулись с чего начали.
А из реакции холодного синтеза я не видел в живую, хотя знаю, как исторический факт существования, из библейских текстов, так и опытов итальянцев.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:21

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

мнение ДТЭК о том, что происходит сейчас с генерацией э/энергии
Короткий пересказ яркого брифинга главы ДТЭК

многа букаф и цифр :D

не факт, что все объективно, но позиция
ИМХО - косяков в управлении Центрэнерго на порядок больше, чем у ДТЭК. собственно, без угля сейчас сидит как раз Центрэнерго.

плохо, что за выяснением отношений, реально могут уронить энергосистему страны...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:29

  Shaman написав:плохо, что за выяснением отношений, реально могут уронить энергосистему страны...


Пффф... Вы что валютную ветку еще не читали? Говорят, нам це до дупи (с) :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:32

  zРадио написав:
  Shaman написав:плохо, что за выяснением отношений, реально могут уронить энергосистему страны...


Пффф... Вы что валютную ветку еще не читали? Говорят, нам це до дупи (с) :lol:

как в том анекдоте, и Вы говорите :D
не разделяю этот показной оптимизм, хотя осторожно надеюсь, что должны проскочить без катаклизмов.

пока в раздумьях, флудить на Валютной ветке или воздержаться :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:37

  Shaman написав:мнение ДТЭК о том, что происходит сейчас с генерацией э/энергии
Короткий пересказ яркого брифинга главы ДТЭК

многа букаф и цифр :D

не факт, что все объективно, но позиция
ИМХО - косяков в управлении Центрэнерго на порядок больше, чем у ДТЭК. собственно, без угля сейчас сидит как раз Центрэнерго.

плохо, что за выяснением отношений, реально могут уронить энергосистему страны...


Как раз с ДТЭК по генерации не вопросов, а есть с http://www.centrenergo.com/
Вчера усылашал от бывшего министра официальную статистику:
из 23х блоков "Центрэнерго" - работают только 3.
Остальные без топлива.
Добыч угля на казённых шахтах принудительно уничтожалась клоунами с людьми, техникой,....
Физически шахты прекратили добычь угля.
Долги по З/П углекопам с лета и погашать никто не думает.
В цифрах я выставлял.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 12 лис, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:47

  Shaman написав:не разделяю этот показной оптимизм, хотя осторожно надеюсь, что должны проскочить без катаклизмов


Вероятность теплой зимы выше, чем холодной, так что я тоже надеюсь. Но это снова надежда, а не стратегия. Как с урожаем и стоимостью сырья. Слишком часто зависим от повезет/не повезет :oops:

  Kudrjavuy написав:из 43х реакторов "Центрэнерго" - работают только 3.


А не 23-х? Опечатка? Ну и слово "реактор" не совсем корректное, ИМХО )) Хотя я не физик
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:54

  zРадио написав:
  Shaman написав:не разделяю этот показной оптимизм, хотя осторожно надеюсь, что должны проскочить без катаклизмов


Вероятность теплой зимы выше, чем холодной, так что я тоже надеюсь. Но это снова надежда, а не стратегия. Как с урожаем и стоимостью сырья. Слишком часто зависим от повезет/не повезет :oops:

  Kudrjavuy написав:из 43х реакторов "Центрэнерго" - работают только 3.


А не 23-х? Опечатка? Ну и слово "реактор" не совсем корректное, ИМХО )) Хотя я не физик

Спасибо - действительно опечатка - 23, блока.
А статья от ДТЭК - хорошая.
Сегодня был у казённых шах миллионов - ситуация Полный ППЦ.
Вместо того, что бы "наводить порядок" и иметь уголь - шахты уничтожаются.
В цифрах я попробовал разложить здесь: viewtopic.php?p=5332542#p5332542
Там происходит страшное.
Kudrjavuy
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