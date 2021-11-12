Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Здесь нет "Выяснения отношений" - здесь пацаны чисто отбивают деньги, вложенные в наших политиканов.
Это было выложено на примере шахты Краснолиманской.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:07
Додано: Суб 13 лис, 2021 15:13
Интересные, озвученные цифры:
Тогда ситуация куда плачевнее, чем я предполагал.
Ибо должного "внимания добычи отечественного угля на казённых, стратегических предприятиях" НЕТ.
О причинах я уже неоднократно высказывался на полях форума на этом примере : 92й год - фонд заработной платы ШУ Октябрьское - уходил в МММ.
Позже
Премьер Украины - Герой Украины Ефим Звягильский - нефть и все нефтепродукты ушли с Украины.
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"Биткоин" вырос, говорите?
Если существует связь, то
- Это будет, для Украины ...... не просто "проблемы".
Стоит обратить внимание, на Китай и его превентивные меры по этому поводу, в отношении криптовалют.
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