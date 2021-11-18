Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Здесь нет "Выяснения отношений" - здесь пацаны чисто отбивают деньги, вложенные в наших политиканов.
Это было выложено на примере шахты Краснолиманской.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:07
Додано: Суб 13 лис, 2021 15:13
Интересные, озвученные цифры:
Тогда ситуация куда плачевнее, чем я предполагал.
Ибо должного "внимания добычи отечественного угля на казённых, стратегических предприятиях" НЕТ.
О причинах я уже неоднократно высказывался на полях форума на этом примере : 92й год - фонд заработной платы ШУ Октябрьское - уходил в МММ.
Позже
Премьер Украины - Герой Украины Ефим Звягильский - нефть и все нефтепродукты ушли с Украины.
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"Биткоин" вырос, говорите?
Если существует связь, то
- Это будет, для Украины ...... не просто "проблемы".
Стоит обратить внимание, на Китай и его превентивные меры по этому поводу, в отношении криптовалют.
В то же время существует и официальная версия, от торговцев чужими собаками:
Зачем загнана энергосистема Украины - словно в пульку расписали между собой "новоявленные собственники" - шахты, электростанции, системы, с городами, рабами, землями.
По факту же :
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:18
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
народ, а кто как выживает в условиях дорогого газа?
у нас - то, что на технологию - никуда не денешься, расходуем как обычно.
а вот с отоплением беда. холода показали, что на одной электрике не удержишься но все равно не включаем газ - кучкуемся и тепло одеваемся. погода пока не зверствует. надеюсь, что не с декабря, но с января - подешевеет газ
а что у вас с отоплением - население пока еще открывает форточки, а коммерческий сектор как?
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:39
Это расписываю каждый год.(весь город на индивидуалке, последнюю угольную центральную котельную вырезали в металлолом в позапрошлом году, природного газа -нет, емкостя под пропан-бутан ахметовская СКМ вырезала ещё в средине 90х,...)
Сегодня обратил внимание, что батареи (система электрическая) стали холодными(выставлено по мощности) - пало напряжение в сети где-то до 180в в час пик.
Кто умнее, поставил в (квартиры чешки) отопление от котла с углём - у них замечательно, тепло.
Платёжки за электричество, за этот месяц пришли в 3 раза больше, чем за апрель.
Гопота сбрила все корректировки по платежам за электричество в отопительный сезон по 0.9грн/кВт, теперь на общих основаниях, субсидий нет по определению - весело.
Школы, детсады,.. - на индивидуальных угольных(твердотопливных) котлах - нормально, тепло. Есть частная переоборудованная угольная котельная - нет ..., вернее есть один потребитель, но от нищеты отпадёт и он.
... - грозятся лишить доступа к углю.
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