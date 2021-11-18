Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Чет 18 лис, 2021 21:39

Shaman написав: народ, а кто как выживает в условиях дорогого газа?



у нас - то, что на технологию - никуда не денешься, расходуем как обычно.

а вот с отоплением беда. холода показали, что на одной электрике не удержишься но все равно не включаем газ - кучкуемся и тепло одеваемся. погода пока не зверствует. надеюсь, что не с декабря, но с января - подешевеет газ



а что у вас с отоплением - население пока еще открывает форточки, а коммерческий сектор как? народ, а кто как выживает в условиях дорогого газа?у нас - то, что на технологию - никуда не денешься, расходуем как обычно.а вот с отоплением беда. холода показали, что на одной электрике не удержишьсяно все равно не включаем газ - кучкуемся и тепло одеваемся. погода пока не зверствует. надеюсь, что не с декабря, но с января - подешевеет газа что у вас с отоплением - население пока еще открывает форточки, а коммерческий сектор как?

Это расписываю каждый год.(весь город на индивидуалке, последнюю угольную центральную котельную вырезали в металлолом в позапрошлом году, природного газа -нет, емкостя под пропан-бутан ахметовская СКМ вырезала ещё в средине 90х,...)Сегодня обратил внимание, что батареи (система электрическая) стали холодными(выставлено по мощности) - пало напряжение в сети где-то до 180в в час пик.Всё дорогое бытовое оборудование включая стиральные, холодильники, мощные бесперебойники, .... - отдало богу душу.Кто умнее, поставил в (квартиры чешки) отопление от котла с углём - у них замечательно, тепло. Для непосвящённых - дико видеть сделанные по люксовому французские балконы, с дымящейся трубой на верхних этажах.Платёжки за электричество, за этот месяц пришли в 3 раза больше, чем за апрель.Гопота сбрила все корректировки по платежам за электричество в отопительный сезон по 0.9грн/кВт, теперь на общих основаниях, субсидий нет по определению - весело.Школы, детсады,.. - на индивидуальных угольных(твердотопливных) котлах - нормально, тепло. Есть частная переоборудованная угольная котельная - нет ..., вернее есть один потребитель, но от нищеты отпадёт и он.... - грозятся лишить доступа к углю.