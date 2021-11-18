RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:07

  Shaman написав:плохо, что за выяснением отношений, реально могут уронить энергосистему страны...

Здесь нет "Выяснения отношений" - здесь пацаны чисто отбивают деньги, вложенные в наших политиканов.
Это было выложено на примере шахты Краснолиманской.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8966
З нами з: 20.09.12
Подякував: 726 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:13

Интересные, озвученные цифры: https://biz.today.ua/ru/ukrayne-hvatyt- ... y-zapasov/
Тогда ситуация куда плачевнее, чем я предполагал.
Ибо должного "внимания добычи отечественного угля на казённых, стратегических предприятиях" НЕТ.

О причинах я уже неоднократно высказывался на полях форума на этом примере : 92й год - фонд заработной платы ШУ Октябрьское - уходил в МММ.
Позже
Премьер Украины - Герой Украины Ефим Звягильский - нефть и все нефтепродукты ушли с Украины.
...........................................................................

"Биткоин" вырос, говорите?
Если существует связь, то
- Это будет, для Украины ...... не просто "проблемы".
Стоит обратить внимание, на Китай и его превентивные меры по этому поводу, в отношении криптовалют.

В то же время существует и официальная версия, от торговцев чужими собаками: http://www.fin.org.ua/news/1424822
Зачем загнана энергосистема Украины - словно в пульку расписали между собой "новоявленные собственники" - шахты, электростанции, системы, с городами, рабами, землями.
По факту же : https://kvpu.org.ua/uk/news/4951-borgi- ... izhuyutsya
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8966
З нами з: 20.09.12
Подякував: 726 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:18

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

народ, а кто как выживает в условиях дорогого газа?

у нас - то, что на технологию - никуда не денешься, расходуем как обычно.
а вот с отоплением беда. холода показали, что на одной электрике не удержишься :( но все равно не включаем газ - кучкуемся и тепло одеваемся. погода пока не зверствует. надеюсь, что не с декабря, но с января - подешевеет газ

а что у вас с отоплением - население пока еще открывает форточки, а коммерческий сектор как?
Shaman
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 29.09.19
Подякував: 181 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:39

  Shaman написав:народ, а кто как выживает в условиях дорогого газа?

у нас - то, что на технологию - никуда не денешься, расходуем как обычно.
а вот с отоплением беда. холода показали, что на одной электрике не удержишься :( но все равно не включаем газ - кучкуемся и тепло одеваемся. погода пока не зверствует. надеюсь, что не с декабря, но с января - подешевеет газ

а что у вас с отоплением - население пока еще открывает форточки, а коммерческий сектор как?

Это расписываю каждый год.(весь город на индивидуалке, последнюю угольную центральную котельную вырезали в металлолом в позапрошлом году, природного газа -нет, емкостя под пропан-бутан ахметовская СКМ вырезала ещё в средине 90х,...)
Сегодня обратил внимание, что батареи (система электрическая) стали холодными(выставлено по мощности) - пало напряжение в сети где-то до 180в в час пик.
Всё дорогое бытовое оборудование включая стиральные, холодильники, мощные бесперебойники, .... - отдало богу душу.
Кто умнее, поставил в (квартиры чешки) отопление от котла с углём - у них замечательно, тепло. Для непосвящённых - дико видеть сделанные по люксовому французские балконы, с дымящейся трубой на верхних этажах.
Платёжки за электричество, за этот месяц пришли в 3 раза больше, чем за апрель.
Гопота сбрила все корректировки по платежам за электричество в отопительный сезон по 0.9грн/кВт, теперь на общих основаниях, субсидий нет по определению - весело.

Школы, детсады,.. - на индивидуальных угольных(твердотопливных) котлах - нормально, тепло. Есть частная переоборудованная угольная котельная - нет ..., вернее есть один потребитель, но от нищеты отпадёт и он.

... - грозятся лишить доступа к углю.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8966
З нами з: 20.09.12
Подякував: 726 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:23

Дичь...
https://kvpu.org.ua/uk/news/4956-hotovi ... k-vuhillia
О какой энергетике бредит и грузит плебсу конченный наркоман?
Працівники дільниці №2 ш/у «Добропільське» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» у вівторок, 16 листопада, під час четвертої зміни провели мирну акцію протесту проти несвоєчасної виплати заробітної плати. Про це повідомив голова Добропільської місцевої організації Незалежної профспілки гірників України Володимир Сушицький.

За словами профспілкового лідера, гірники протягом години перебували на своїх робочих місцях у шахті, але не видобували вугілля. У такий спосіб вони висловили своє обурення неефективною діяльністю адміністрації ДП на чолі з в.о. генерального директора ДП Олегом Водоп’яновим, яка умисно продає видобуте шахтарями тверде паливо ДП «Укрвугілля» по 1000 грн за тонну, у той час, коли ПАТ «Центренерго» платило за нього по 2150 грн.

«Зараз і ПАТ «Центренерго», і ДТЕК готові купувати вугілля за ціною 3500 грн. за тонну, при чому компанія ДТЕК не має наміру прописувати у договорах на постачання вугільної продукції відтермінування оплати за нього на 30 календарних днів, як це передбачено в угодах із ПАТ «Центренерго»,...
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8966
З нами з: 20.09.12
Подякував: 726 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:05

  Shaman написав:а что у вас с отоплением - население пока еще открывает форточки


не, недавно снизили температуру до 45, уже несколько дней с закрытыми окнами как-раз комфортная температура. Непонятно - толи из-за того, что похолодало, толи экономнее стали топить. Пока всё хорошо, комфортно, температура с закрытыми окнами 25. Всегда бы так. :) Но если при сильном похолодании не поддадут газу, то будет наверно прохладновато.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 26.06.21
Подякував: 111 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 30 років незалежності України в ключових...
D2 » Сер 18 сер, 2021 10:49
2 882
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 15:26
pidvysockiy
9 червня на деяких водоймах України закінчується нерестова з
Пчёлка » П'ят 10 чер, 2016 13:52
1 3366
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2016 17:06
Пчёлка
Скільки можна заощадити на електроенергії з двозонним лічиль
Пчёлка » П'ят 12 лют, 2016 12:04
0 2992
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2016 12:04
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.