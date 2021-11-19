Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Суб 20 лис, 2021 07:35

что на декабрь? ничего хорошего...



газ порывался подешеветь до 30 грн/м3, но сейчас опять котируется на уровне 37.



э/э у кого еще не было 5 грн/кВт*ч с НДС - то в ноябре уже будет больше. эти цены на уровне максимальных. и есть опасения, что макс уровень цен пересмотрят, что приведет к еще большему росту цены.



выводы - экономика при таких ценах не срастатся от слова совсем. чтобы перекрыть, нужно повышать цены минимум на 10-15%. в 2022 году нас ждет новая реальность по ценовым уровням.



и да, вчера был зол, когда в очередной раз посмотрел на график потребления э/энергии. в чем причина высоких цен на энергоносители в Украине? дефицит газа и угля, а как следствие дефицит э/энергии.



но, .лять, потребляем как не в себя. а .ули - для населения ведь все по-старому, зачем экономить??? рост потребления э/энергии с 13-18 ГВт день-ночь до 16-21 ГВт - больше 20%. и запуск АЭС не сильно поможет.



очень помогло бы, если бы ввели лимиты дешевого потребления, а все что сверху - по рыночным ценам - потребление упало бы на 10-20% у населения сразу. а так пока только производство пытается экономить.



для сравнения:

э/э - население 1,48-1,68 грн; коммерческий от 5 грн

газ - население 8 грн, коммерческий 35-37 грн