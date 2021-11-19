Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Здесь нет "Выяснения отношений" - здесь пацаны чисто отбивают деньги, вложенные в наших политиканов.
Это было выложено на примере шахты Краснолиманской.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:07
Додано: Суб 13 лис, 2021 15:13
Интересные, озвученные цифры:
Тогда ситуация куда плачевнее, чем я предполагал.
Ибо должного "внимания добычи отечественного угля на казённых, стратегических предприятиях" НЕТ.
О причинах я уже неоднократно высказывался на полях форума на этом примере : 92й год - фонд заработной платы ШУ Октябрьское - уходил в МММ.
Позже
Премьер Украины - Герой Украины Ефим Звягильский - нефть и все нефтепродукты ушли с Украины.
...........................................................................
"Биткоин" вырос, говорите?
Если существует связь, то
- Это будет, для Украины ...... не просто "проблемы".
Стоит обратить внимание, на Китай и его превентивные меры по этому поводу, в отношении криптовалют.
В то же время существует и официальная версия, от торговцев чужими собаками:
Зачем загнана энергосистема Украины - словно в пульку расписали между собой "новоявленные собственники" - шахты, электростанции, системы, с городами, рабами, землями.
По факту же :
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:18
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
народ, а кто как выживает в условиях дорогого газа?
у нас - то, что на технологию - никуда не денешься, расходуем как обычно.
а вот с отоплением беда. холода показали, что на одной электрике не удержишься но все равно не включаем газ - кучкуемся и тепло одеваемся. погода пока не зверствует. надеюсь, что не с декабря, но с января - подешевеет газ
а что у вас с отоплением - население пока еще открывает форточки, а коммерческий сектор как?
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:39
Это расписываю каждый год.(весь город на индивидуалке, последнюю угольную центральную котельную вырезали в металлолом в позапрошлом году, природного газа -нет, емкостя под пропан-бутан ахметовская СКМ вырезала ещё в средине 90х,...)
Сегодня обратил внимание, что батареи (система электрическая) стали холодными(выставлено по мощности) - пало напряжение в сети где-то до 180в в час пик.
Всё дорогое бытовое оборудование включая стиральные, холодильники, мощные бесперебойники, .... - отдало богу душу.
Кто умнее, поставил в (квартиры чешки) отопление от котла с углём - у них замечательно, тепло. Для непосвящённых - дико видеть сделанные по люксовому французские балконы, с дымящейся трубой на верхних этажах.
Платёжки за электричество, за этот месяц пришли в 3 раза больше, чем за апрель.
Гопота сбрила все корректировки по платежам за электричество в отопительный сезон по 0.9грн/кВт, теперь на общих основаниях, субсидий нет по определению - весело.
Школы, детсады,.. - на индивидуальных угольных(твердотопливных) котлах - нормально, тепло. Есть частная переоборудованная угольная котельная - нет ..., вернее есть один потребитель, но от нищеты отпадёт и он.
... - грозятся лишить доступа к углю.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:23
Дичь...
О какой энергетике бредит и грузит плебсу конченный наркоман?
Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:05
не, недавно снизили температуру до 45, уже несколько дней с закрытыми окнами как-раз комфортная температура. Непонятно - толи из-за того, что похолодало, толи экономнее стали топить. Пока всё хорошо, комфортно, температура с закрытыми окнами 25. Всегда бы так. Но если при сильном похолодании не поддадут газу, то будет наверно прохладновато.
Додано: Суб 20 лис, 2021 07:35
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
что на декабрь? ничего хорошего...
газ порывался подешеветь до 30 грн/м3, но сейчас опять котируется на уровне 37.
э/э у кого еще не было 5 грн/кВт*ч с НДС - то в ноябре уже будет больше. эти цены на уровне максимальных. и есть опасения, что макс уровень цен пересмотрят, что приведет к еще большему росту цены.
выводы - экономика при таких ценах не срастатся от слова совсем. чтобы перекрыть, нужно повышать цены минимум на 10-15%. в 2022 году нас ждет новая реальность по ценовым уровням.
и да, вчера был зол, когда в очередной раз посмотрел на график потребления э/энергии. в чем причина высоких цен на энергоносители в Украине? дефицит газа и угля, а как следствие дефицит э/энергии.
но, .лять, потребляем как не в себя. а .ули - для населения ведь все по-старому, зачем экономить??? рост потребления э/энергии с 13-18 ГВт день-ночь до 16-21 ГВт - больше 20%. и запуск АЭС не сильно поможет.
очень помогло бы, если бы ввели лимиты дешевого потребления, а все что сверху - по рыночным ценам - потребление упало бы на 10-20% у населения сразу. а так пока только производство пытается экономить.
для сравнения:
э/э - население 1,48-1,68 грн; коммерческий от 5 грн
газ - население 8 грн, коммерческий 35-37 грн
Додано: Суб 20 лис, 2021 10:56
Опять плохие пересичные во всем виноваты:
В «Харьковоблэнерго» нашли масштабную схему воровства электричества
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