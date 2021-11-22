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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 20:21

  Shaman написав:что на декабрь? ничего хорошего...

газ порывался подешеветь до 30 грн/м3, но сейчас опять котируется на уровне 37.

э/э у кого еще не было 5 грн/кВт*ч с НДС - то в ноябре уже будет больше. эти цены на уровне максимальных. и есть опасения, что макс уровень цен пересмотрят, что приведет к еще большему росту цены.

выводы - экономика при таких ценах не срастатся от слова совсем. чтобы перекрыть, нужно повышать цены минимум на 10-15%. в 2022 году нас ждет новая реальность по ценовым уровням.

и да, вчера был зол, когда в очередной раз посмотрел на график потребления э/энергии. в чем причина высоких цен на энергоносители в Украине? дефицит газа и угля, а как следствие дефицит э/энергии.

но, .лять, потребляем как не в себя. а .ули - для населения ведь все по-старому, зачем экономить??? рост потребления э/энергии с 13-18 ГВт день-ночь до 16-21 ГВт - больше 20%. и запуск АЭС не сильно поможет.

очень помогло бы, если бы ввели лимиты дешевого потребления, а все что сверху - по рыночным ценам - потребление упало бы на 10-20% у населения сразу. а так пока только производство пытается экономить.

для сравнения:
э/э - население 1,48-1,68 грн; коммерческий от 5 грн
газ - население 8 грн, коммерческий 35-37 грн

На фоне этого: https://news.finance.ua/ua/news/-/50382 ... -ta-svitla
Могу проинформировать на 22.11.2021го.
Вся распиаренная "субсидия" и пр. фуфло от клоунов - оказалось не чем более, как очередным "мультиком", для лохов.
Ранее существовало положение, согласно постанове КМУ, что там, где нет газа, цо, горячей воды,... - в отопительный период платили до 3600 кВт по 0,9 грн.
- Это официально многоквартирные дома не переведённые на электрическое отопление, печки, бойлера,...
Они отменили его, но до конца прошлого отопительного периода "доплачивали" до 0,9.
Сейчас вывели всех на "общие условия", где после 600 кВт начинается уже не 1.68!
Фактически платёжка уже возросла у населения в 3 раза, с началом отопительного сезона.

Вся распиаренная "субсидия" - её нет по определению в органах социальной защиты - толпа медиков, служащих, и пр. ринуналась в соц...
- А им оттуда - "к Зе... " :oops:
Это при З/П мед работника в 5 грязными - счета уже получили на 2,5 только по электроэнергии, а холодов ещё не было!
"И зачем я впрягся.... - до сих пор отмываюсь"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 08:09

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

газ в декабре к сожалению не дешевеет - 33 грн/м3. Нафтогаз барыжит по 36.

наблюдаемс

ps а Вы знаете, что ДТЭК один из крупнейших частных газодобытчиков? ;)
Shaman
 
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